VIDEO: Ce știe să facă robotul prezentat de echipa XEO de la Colegiul ”HCC” din Alba Iulia, la Târgul Alba Green Energy 2025

Echipa de robotică XEO de la Colegiul Național ”Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia este prezentă, vineri, la Târgul Alba Green Energy 2025 din municipiu. Tinerii își prezintă activitatea și un robot care îndeplinește ”misiuni” pentru comunitate.

Alexandru Stan, liderul echipei, a dat detalii pentru alba24.ro despre protototipul prezentat la târg

Robotul ”Rica” sau alții de acest tip vor putea, la un moment dat, să sprijine activitatea comunității. De la adunat deșeuri de pe stradă, la alte activități.

Elevii echipei de la HCC participă la competiția FTC Robotics (FIRST Tech Challenge). Este un concurs internațional de robotică, destinat elevilor de liceu, ce implică proiectarea, construirea, programarea și operarea unui robot pentru a concura împotriva altor echipe.

Târgul Alba Green Energy se desfășoară în perioada 19-20 septembrie, la Alba Iulia. La eveniment sunt standuri cu autovehicule electrice, biciclete electrice, panouri solare, pompe de căldură, centrale termice și alte tehnologii bazate pe energie verde.

Se oferă consultanță gratuită în ceea ce privește comunitățile energetice, dar și cum cetățenii pot deveni prosumatori.

Nu în ultimul rând, sunt prezentate inovații românești din cadrul Salonului Eco Inventica, din domeniul dezvoltării durabile.

