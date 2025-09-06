VIDEO Centru de colectare cu aport voluntar la Alba Iulia. Când vor putea fi duse gratuit deșeuri pe platforma aflată în amenajare

Centru de colectare cu aport voluntar la Alba Iulia. Primarul Gabriel Pleșa a făcut recent precizări despre stadiul lucrărilor la locația de pe strada Gheorghe Șincai. Acolo, locuitorii vor putea duce pentru colectare gratuită mai multe tipuri de deșeuri.

”Centrul de Colectare cu Aport Voluntar – CAV, locul atât de mult așteptat de către albaiulieni, din spatele stației de transformare de pe strada Gheorghe Șincai, e tot mai aproape de finalizare. Dacă totul merge bine, din toamnă vom avea unde să ducem, GRATUIT, toate acele deșeuri, pe care nu le putem arunca la containere”, a anunțat primarul Gabriel Pleșa.

În prezent se lucrează la fundația platformei de deșeuri, rețeaua de canalizare și apă, drumul de acces dinspre zona Emil Racoviță. Urmează o lucrare pentru alimentarea cu medie tensiune.

deșeuri voluminoase

deșeuri textile

deșeuri din lemn

mobilier

deșeuri din anvelope

deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii uzate

deșeuri periculoase

deșeuri de cadavre animale

deșeuri de grădină, deșeuri din construcții și demolări.

Centru de colectare cu aport voluntar la Alba Iulia. Cum va fi amenajat

Vor putea fi colectate în locație următoarele:

Centrul este amenajat printr-un proiect finanțat din PNRR – componenta „Managementul Deșeurilor”, dar și din bugetul de stat, în cadrul unui program coordonat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

Valoarea totală a proiectului este de 5.424.660 lei (fără TVA). Acest proiect continuă să aibă finanțare.

Locația va include platforme betonate și zonă verde, copertine, containere specializate și cântar pentru camioane, sistem de supraveghere video și iluminat, containere cu presă pentru hârtie, plastic și textile, containere frigorifice, containere pentru deșeuri periculoase, metale, sticlă și mobilier, un separator de hidrocarburi și facilități pentru descărcare ușoară.

În plus, va exista un container administrativ cu depozit și grupuri sanitare.

