VIDEO: ”Coborâtul oilor” la Loman. O tradiție veche păstrată în comunitatea ciobanilor și transformată în serbare câmpenească

acum 8 secunde

O tradiție veche păstrată din generație în generație se desfășoară anual în localitatea Loman, județul Alba. Este vorba despre ”Coborâtul oilor la Loman”, un eveniment dedicat ciobanilor, crescătorilor de animale și comunității. 

Deși tradiția este una foarte veche, datina a primit o formă de eveniment în urmă cu 13 ani. Mai exact, duminică 7 septembrie, a avut loc a XIII-a ediție a serbării. 

Deși pare un eveniment simplu, acesta are o mare însemnătate pentru comunitate. În primul rând este o sărbătoare a comunității care adună familii și prieteni la un loc.

În al doilea rând și poate cel mai important este o sărbătoare a oamenilor care lucrează din greu, cu animalele. Cei care urcă cu oile la munte și care zi de zi au grijă de ele.

În cei treisprezece ani sărbătoarea a devenit un adevărat mini festival rural. De la oi și târguri de animale și până la trambuline pentru copii, nimic nu lipsește din cadrul evenimentului.

Asta s-a întâmplat și duminică, 7 septembrie. De la oi și berbeci scoși spre vânzare și până la concerte de muzică populară, nimic nu a lipsit din peisaj.

Momentul principal al evenimentului a fost însă ”coborâtul oilor”. O turmă întreagă a trecut prin fața celor prezenți. Înainte de apriția animalelor, ansamblul din Loman și-a făcut strigătura pentru a-i anunța pe toți că este zi de sărbătoare.

 

Avatar Cristian Panu

Cristian Panu a intrat în echipa alba24.ro în anul 2018. Inițial a acoperit în mare parte teme din zona justiției, însă în timp a început de abordeze o gamă mai largă de subiecte. Scrie despre societate, administrație, dar și despre spectacole de teatru. Redactează știri vezi mai mult ...

