VIDEO: Crescător de animale din Alba, supărat foc pe România. Ce ar face dacă ar fi iar tânăr. Vox Populi la Apulum Agraria

acum 2 ore

Ca la orice eveniment cu public, în special unde se află și oameni ”din popor” discuțiile ajung automat și la cel mai arzătoare subiecte: politică sau administrație. 

Apulum Agraria, evenimentul ce strânge în acest weekend la Ighiu, crescători de animale și producători locali este locul în care aceștia își spun problemele, lângă standul de animale. 

Asta mai ales dacă în fața lor se află o cameră de luat vederi.

Este vorba despre oameni care au muncit toată viața lor fizic și care și-au asigurat traiul fie prin creșterea de animale, fie prin agricultură.

Petru Iosa din Pâclișa este un crescător de animale, care a stat de vorbă cu reporterii alba24.ro sâmbătă, 20 septembrie la Apulum Agraria.

Acesta crește cai din tată în fiu și după cum spune el, ”de când a fost mic nu a fost perioadă să nu aibă cai în curte”. Acum a ajuns la o vârstă mai înaintată și spune că face acest lucru din pasiune.

Nu vrea să vândă animalele deoarece sunt pasiunea sa.

În standul său avea două iepe: una de cinci spre șase ani, iar alta de trei spre patru ani. Cea mai mare are în jur de 700 spre 800 de kilograme, iar cea mică în jur de 500 spre 600 de kilograme.

Din discuție în discuție, bărbatul a ajuns la oful său cel mare. În linii mari a spus că este dezamăgit de țară, dezamăgit rău de România.

Lângă cei doi cai ai săi, sprijinit cu mâna pe stand a spus că: Dacă era mai tânăr lăsa tot și pleca în străinătate. ”Nu mai merge, țara asta am ajuns în haos complet”, a mai spus bărbatul în timp ce gesticula cu un mic bici în mână.

 

 

Cristian Panu

Cristian Panu a intrat în echipa alba24.ro în anul 2018. Inițial a acoperit în mare parte teme din zona justiției, însă în timp a început de abordeze o gamă mai largă de subiecte. Scrie despre societate, administrație, dar și despre spectacole de teatru. Redactează știri vezi mai mult ...

1 Comentariu

1 Comentariu

  1. pilu

    sâmbătă, 20.09.2025 at 13:51

    Așa e omule, dar tot cu PSD-ul ai votat. Ce ai votat, aia ai.

    Răspunde

1 Comentariu

Comentarii:






