VIDEO A început Târgul Apulum Agraria la Ighiu. De la vânzare de produse tradiționale, la expoziții de animale și utilaje agricole

acum 5 secunde

Târgul Apulum Agraria, un eveniment dedicat produselor locale, crescătorilor de animale, dar și celor care vând unelte sau utilaje agricole, a început sâmbătă, 20 septembrie, la Ighiu.

Pe lângă expoziţii şi standuri ale producătorilor locali de legume, fructe, produse apicole şi tradiţionale, unelte şi utilaje agricole, programul evenimentului cuprinde și ateliere şi activităţi atractive pentru adulţi şi copii, transmit organizatorii.

În acest an, sunt prezenți peste 90 de producători locali din Alba, dar și crescători de animale.

YouTube video

Program Târgul Apulum Agraria 2025 la Ighiu

Ediţiaa XXXIII-a, 20-21 septembrie

Standuri deschise între orele 10.00 și 18.00

Sâmbătă, 20 septembrie

  • Ora 11.00 Deschiderea oficială
  • Orele 11.00-14.00 Pagini de Toamnă. Biblioteca la Apulum Agraria. Expoziție tematică de carte. Ateliere pentru copii (lectură, pictat şi colorat, modelaj lut, cusut) – Biblioteca Comunală ”Mihai Eminescu” Ighiu
  • Orele 11.00- 16.00 De vorbă cu specialiștii – subvenţii şi soluţii pentru dezvoltarea satului românesc, stand de consultanţă al instituţiilor din domeniul agricol
  • Ora 12.00 Animal Show, prezentare rase bovine, ovine, caprine, animale mici
  • Ora 13.00 Delicii de toamnă – Must, demonstraţie de stors stuguri. Ghiveci de legume, demonstraţie culinară
  • Ora 14.00 AgroBusiness– idei de afaceri în agricultură, prezentare bune practici
  • Ora 15.00 Bunătăţi de acasă – Pupuri tradiţionale, prezentare şi degustare

Duminică, 21 septembrie

  • Orele 10.00-14.00 A fost odată ca niciodată, într-o toamnă. Expoziție tematică de carte. Ateliere pentru copii (lectură, pictat şi colorat, modelaj lut,cusut) – Biblioteca Comunală ”Mihai Eminescu” Ighiu
  • Orele 12.00-14.00 Patologia micilor rumegătoare – provocări și perspective, seminar/ Asociația crescătorilor de animale Apulum
  • Ora 13.00 Eleganţă în şa, demonstraţie gimnastică pe cal. Asociaţia de recuperare şi agrement prin călărie
  • Orele 14.00-16.00 De vorbă cu specialiștii – subvenţii şi soluţii pentru dezvoltarea satului românesc, stand de consultanţă al instituţiilor din domeniul agricol
  • Ora 14.00 Clovnii petrecăreţi, spectacol de teatru pentru copii, Teatru de păpuşi Prichindel Alba Iulia
  • Ora 15.00 Soluţii inteligente pentru agricultură, demonstraţie dronă agricolă, Agrosalmar SRL
  • Orele 15.00-17.00 Patologia ovinelor–diagnostic şi tratament, seminar. Asociația crescătorilor de animale Apulum

Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Alba, Primăria comunei Ighiu, în parteneriat cu Asociația Crescătorilor de Animale Apulum, GAL Pe Mureș și pe Târnave, GAL Țara Secașelor Alba-Sibiu, GAL Valea Ampoiului – Valea Mureșului, GAL Munții Metaliferi, Trascău și Muntele Mare, Teatrul de Păpuși ”Prichindel” Alba Iulia.

