VIDEO: Cum s-a produs explozia de la Kronospan Sebeș. Un student aflat în practică a făcut primele declarații

acum 32 de minute

Un student aflat în intership la Fabrica Kronospan din Sebeș a fost martor în momentul în care s-a produs explozia. Reamintim că luni, 1 septembrie, la primele ore ale dimineții a avut loc o explozie în interiorul fabricii. Mai mulți muncitori aflați în fabrică au fost răniți în urma exploziei urmată de un incendiu puternic. 

Locanicii care stau în zona platformei industriale au auzit mai multe bubuituri puternice și chiar au resimțit suful exploziei. Un bărbat care locuiește în cartierul Kogălniceanu a declarat pentru alba24.ro că i s-au zguduit geamurile în momentul exploziei.

Un student aflat în intership din partea Universității, a fost prezent în apropierea locului în care s-a produs explozia. Acesta a declarat că cei doi colegi răniți grav încercau să depisteze o problemă mecanică, în momentul în care s-a produs s-a produs explozia.

Imediat la fața locului au ajuns multiple forțe de intervenție ale pompierilor, alături de comisari ai gărzii de mediu.

De asemenea au fost ridicate de la sol două elicoptere SMURD care au preluat doi muncitori răniți.

La fața locului au ajuns și roboți de stingere ai incendiului. La momentul publicării acestei știri, forțele de intervenție înca lucrează pentru localizarea și stingerea în totalitate a incendiului.

La locul producerii incendiului se află Nicolae Albu, prefectul judeșului și reprezentanți ai structurilor MAI (IPJ, IJJ), Garda de Mediu, Agenția pentru Protectia Mediului, Inspectoratul Teritorial de Muncă, dar și primarul municipiului Sebeș.

Suprafața pe care s-a manifestat incendiul este de aproximativ 3000 de metri pătrați.

  1. pilu

    luni, 01.09.2025 at 10:25

    Oare ce caută prefectul acolo ? Să nu spuneți că s-a dus să coordoneze. Ce ?

