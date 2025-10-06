VIDEO: Dacia a prezentat noul concept „Hipster”, mini-mașina electrică care ar putea costa mai puțin de 15.000 de euro

Dacia a prezentat un prototip de mini-mașină electrică, denumit „Hipster”, care ar putea costa mai puțin de 15.000 de euro, oferind potențial o alternativă competitivă la vehiculele electrice chineze ieftine. Dacia Hipster este mult mai mică și mai ușoară decât Spring, are patru locuri și o autonomie de 150 de kilometri.

„Hipster Concept”, care ar putea intra în producție dacă Uniunea Europeană acceptă să creeze o nouă categorie de mașini mici, este minusculă, cântărind mai puțin de 800 kg.

Cu o lungime de doar 3 metri, o lățime de 1,55 m și o înălțime de 1,53 m, Hipster promite totuși patru locuri reale și un portbagaj cu un volum variabil între 70 și 500 de litri (cu bancheta rabatată).

Cea mai scurtă mașină de pe piața europeană în prezent, city car-ul T03 de la Leapmotor, este cu 62 cm mai lungă, scrie Reuters.

Hipster este ‘un concept al viziunii îndrăznețe a Dacia pentru mobilitate locală, accesibilă și de zi cu zi’, a declarat CEO-ul Dacia, Katrin Adt, care s-a mutat recent de la Mercedes-Benz. ‘Dacă apare oportunitatea de a-l produce în masă, suntem pregătiți’, a adăugat Katrin Adt.

Viteza maximă a modelului Hipster ar fi de aproximativ 90 km pe oră și autonomia de 150 km.

Conform datelor de la Dacia, în Franța, o mașină medie parcurge sub 40 km zilnic, cu o viteză medie de 56 km pe oră.

De asemenea, Dacia a simplificat modelul Hipster pentru a reduce costurile: are scaune din pânză, componente electronice minime, geamuri manuale și curele pentru deschiderea ușilor în loc de mânere. Ar putea fi disponibil într-o singură culoare, griul-albastru al prototipului.

Renault și Stellantis au condus o campanie pentru o nouă categorie de mașini mici în UE – inspirată de modelul japonez Kei Cars – care ar veni cu mai puține caracteristici obligatorii decât mașinile mari, în special în ceea ce privește siguranța.

Susținătorii susțin că o mașină urbană sau suburbană se poate lipsi de multe dintre aceste caracteristici, rămânând în același timp sigură și că aceasta este singura modalitate de a reduce masiv greutatea și prețul.

Dacia estimează că prețul mediu al unei mașini noi a crescut cu 63% între 2001 și 2020 și că, deși cumpărătorii europeni au nevoie de modele mai accesibile, o nouă categorie de mașini mici, despre care se poartă discuții, ar putea veni probabil cu anumite condiții, scrie Agerpres.

„Reglementările vor impune, cu siguranță, ca vehiculul să fie produs în Europa. De asemenea, trebuie să dezvoltăm modelul industrial care vine odată cu acesta”, a declarat pentru Reuters David Durand, director de design al mărcii Dacia.

„Hipster Concept se simte la fel de bine atât în oraș, cât și pe drumurile rurale sau periurbane. Proiectat pentru utilizarea zilnică, poate fi conectat la o priză casnică obișnuită. Două încărcări pe săptămână oferă autonomie suficientă pentru deplasările zilnice”, susțin reprezentanții Dacia.

