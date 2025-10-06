Connect with us

Eveniment

VIDEO: Dacia a prezentat noul concept „Hipster”, mini-mașina electrică care ar putea costa mai puțin de 15.000 de euro

Publicat

acum O oră

Dacia a prezentat un prototip de mini-mașină electrică, denumit „Hipster”, care ar putea costa mai puțin de 15.000 de euro, oferind potențial o alternativă competitivă la vehiculele electrice chineze ieftine. Dacia Hipster este mult mai mică și mai ușoară decât Spring, are patru locuri și o autonomie de 150 de kilometri.

„Hipster Concept”, care ar putea intra în producție dacă Uniunea Europeană acceptă să creeze o nouă categorie de mașini mici, este minusculă, cântărind mai puțin de 800 kg.

Cu o lungime de doar 3 metri, o lățime de 1,55 m și o înălțime de 1,53 m, Hipster promite totuși patru locuri reale și un portbagaj cu un volum variabil între 70 și 500 de litri (cu bancheta rabatată).

Cea mai scurtă mașină de pe piața europeană în prezent, city car-ul T03 de la Leapmotor, este cu 62 cm mai lungă, scrie Reuters.

YouTube video

Hipster este ‘un concept al viziunii îndrăznețe a Dacia pentru mobilitate locală, accesibilă și de zi cu zi’, a declarat CEO-ul Dacia, Katrin Adt, care s-a mutat recent de la Mercedes-Benz. ‘Dacă apare oportunitatea de a-l produce în masă, suntem pregătiți’, a adăugat Katrin Adt.

Viteza maximă a modelului Hipster ar fi de aproximativ 90 km pe oră și autonomia de 150 km.

YouTube video

Conform datelor de la Dacia, în Franța, o mașină medie parcurge sub 40 km zilnic, cu o viteză medie de 56 km pe oră.

De asemenea, Dacia a simplificat modelul Hipster pentru a reduce costurile: are scaune din pânză, componente electronice minime, geamuri manuale și curele pentru deschiderea ușilor în loc de mânere. Ar putea fi disponibil într-o singură culoare, griul-albastru al prototipului.

Renault și Stellantis au condus o campanie pentru o nouă categorie de mașini mici în UE – inspirată de modelul japonez Kei Cars – care ar veni cu mai puține caracteristici obligatorii decât mașinile mari, în special în ceea ce privește siguranța.

Susținătorii susțin că o mașină urbană sau suburbană se poate lipsi de multe dintre aceste caracteristici, rămânând în același timp sigură și că aceasta este singura modalitate de a reduce masiv greutatea și prețul.

Dacia estimează că prețul mediu al unei mașini noi a crescut cu 63% între 2001 și 2020 și că, deși cumpărătorii europeni au nevoie de modele mai accesibile, o nouă categorie de mașini mici, despre care se poartă discuții, ar putea veni probabil cu anumite condiții, scrie Agerpres.

„Reglementările vor impune, cu siguranță, ca vehiculul să fie produs în Europa. De asemenea, trebuie să dezvoltăm modelul industrial care vine odată cu acesta”, a declarat pentru Reuters David Durand, director de design al mărcii Dacia.

„Hipster Concept se simte la fel de bine atât în oraș, cât și pe drumurile rurale sau periurbane. Proiectat pentru utilizarea zilnică, poate fi conectat la o priză casnică obișnuită. Două încărcări pe săptămână oferă autonomie suficientă pentru deplasările zilnice”, susțin reprezentanții Dacia.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Aiudacum 15 minute

DSP Alba face verificări la Spitalul Municipal Aiud privind condițiile igienico-sanitare din unitatea medicală
Evenimentacum 30 de minute

MARȚI: Se întrerupe furnizarea apei potabile în cinci localități din Alba. Precizările Apa CTTA
Evenimentacum O oră

VIDEO: Dacia a prezentat noul concept „Hipster”, mini-mașina electrică care ar putea costa mai puțin de 15.000 de euro
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 5 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Evenimentacum o săptămână

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Evenimentacum o săptămână

FOTO ȘTIREA TA: O groapă din asfalt, adâncă și nesemnalizată, „capcană” pentru șoferi pe o stradă din Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 5 zile

Casele nedeclarate și construcțiile ridicate fără autorizație vor fi verificate cu drone. Anunțul ministrului Cseke Attila
Administrațieacum 5 zile

Reducerea a 10.000 de posturi din administrația locală, discutată în Coaliția de Guvernare. Când ar putea fi luată decizia
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 2 ore

Fraudă masivă la companii ride-sharing, descoperită de Antifraudă ANAF: șoferi fără contracte de muncă, mașini fără case de marcat
Economieacum 4 ore

Românii pot cumpăra titluri de stat Tezaur, cu dobânzi de până la 7,85%. Care sunt condițiile
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 4 zile

Corneliu Mureșan: Ministrul Sănătății, social-democratul Alexandru Rogobete, salvează proiectul noului corp de spital din Alba (P)
Evenimentacum 4 zile

Guvernul a stabilit proiectele pe care nu le mai finanțează. Ce investiții vor fi oprite și de ce
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 2 zile

Succes remarcabil pentru Miriam Bulgaru: S-a calificat în sferturile de finală ale turneului ITF de la București
Evenimentacum 3 zile

VIDEO: Alba Iulia are un campion național la box. David Popescu, elevul lui Andrei Dărămuș, câștigător la Campionatul de Cadeți
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 20 de ore

Horoscop 6-12 octombrie: Săptămâna transformărilor interioare. Care sunt zilele norocoase
Evenimentacum 23 de ore

FOTO: Inspire Cinema din Alba Mall se reinventează: scaune VIP, ecrane 3D și design ultramodern
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Rețeaua WiFi „vede” prin pereți
Actualitateacum o zi

Rețeaua WiFi „vede” prin pereți: Inteligența artificială poate cartografia o cameră cu ajutorul semnalului wireless
rechemare BMW
Evenimentacum 6 zile

Rechemare BMW: Anumite autoturisme riscă să ia foc în garaj din cauza unei piese defecte. Modelele vizate
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum o zi

5 octombrie: Ziua europeană a depresiei. Boala dusă în tăcere, care nu dă forme exterioare
Evenimentacum 2 zile

Când este cel mai bine să îți faci vaccinul antigripal: Sunt deja cazuri de gripă în România
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Ziua Mondială a Educației
Educațieacum 2 zile

Ministerul Educației, precizări oficiale legate de reducerea numărului de posturi: Nu sunt afectați titularii
Educațieacum 3 zile

Vacanța de toamnă 2025. În octombrie, elevii vor avea prima vacanță din acest an. Când va începe și cât va dura
Mai mult din Educatie