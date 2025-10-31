VIDEO: Deputatul Matieș rămâne la conducerea AUR Alba. A spus că s-a ales cu un dosar penal și familia i-a fost atacată

Deputatul AUR Alba, Călin Matieș, a rămas președintele formațiunii politice la nivel județean pentru următorii patru ani. Alegerile județene în rândul partidului suveranist s-au desfășurat vineri, 31 octombrie 2025, la Casa de Cultură a Sindicatelor din Alba Iulia.

Contracandidatul lui Matieș a fost consilierul județean Cristian Crișan. La eveniment a participat și președintele la nivel național, George Simion.

Acesta a avut un discurs de peste 30 de minute, halucinant, în care s-a comparat cu Charlie Kirk, a numit România o colonie Franceză și a spus că AUR luptă pentru a-l face pe Călin Georgescu președinte.

Însă, evenimentul l-a avut în plin plan pe Matieș care nu a avut mari probleme în a primi voturile colegilor de partid. Matieș a avut 321 de voturi, iar contracandidatul său 74 de buletine de vot pe numele său.

Mătieș le-a spus colegilor de partid că în 2028 își dorește ca AUR să dețină conducerea Consiliului Județean Alba, a Primăriilor Alba Iulia, Câmpeni și Blaj.

În replică contracandidatul său a spus că vrea revenirea partidului la primele principii ale formațiunii politice, care s-au pierdut între timp.

Matieș a câștigat detașat alegerile la nivel județean. Acesta a spus la sfârșit de discurs că în timpul campaniei s-a ales cu un dosar penal, dar și că familia sa a fost atacată.

Pe acest subiect nu a facut mai multe comentarii.

