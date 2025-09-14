Connect with us

VIDEO Documentarul unui record mondial la Alba Iulia: De la o idee, la 10.000 de oameni la o masă. Femeia din spatele proiectului

De la ”nu se poate” și clasicul românesc ”ești nebună”, la ”hai să o facem” și ”am reușit”. Așa începe și se transformă în realitate o idee. O idee de pune Alba Iulia, iar, pe harta recordurilor mondiale. 

Ideea s-a născut în imaginația Alexei Vîlcan, o femeie din Alba Iulia, cu o florărie în casa părinților, care într-o zi a zis că vrea să facă un record mondial. Și l-a făcut, sâmbătă, 13 septembrie 2025. Alexa a organizat o masă lungă de peste 2, 7 kilometri făcută din materiale reciclabile, la care a așezat 10.000 de oameni. 

Reporterii alba24.ro au stat de vorbă cu femeia din spatele evenimentului și au documentat zilnic, modul în care care ”Masa care Unește” a prins contur.

A plecat cu masa ”în spate”. A dus masa cu elicopterul

Ideea nu este una nouă, cel puțin în mintea Alexei, a debutat cu ”Bloom the World”, un concept prin care a organizat mese în mai multe locații inedite.

La început a plecat după cum îi place să spună ”cu masa în spate”. A dus-o pe dealuri, în păduri, pe un lac înghețat, și chiar a transportat-o cu elicopterul.

”Ești nebună”

Apoi, în urmă cu ceva ani s-a decis să transforme asta într-un record. Când le-a spus unor persoane ce gândește și ce vrea să facă a primit reacții diferite.

De la ”nu se poate”, la cum chiar ea a spus, clasicul românesc ”ești nebună”. Însă, ceva s-a schimbat a auzit și ”se poate” și chiar ”hai să o facem”.

Atunci a început totul, cu hai să o facem.

De la ”hai să o facem” au trecut aproape doi ani

Timp de aproape doi ani, masa a existat doar în discuții, telefoane, idei, parteneriate și promisiuni. Este un proiect care a venit la pachet cu costuri fenomenale, dar care au fost acoperite din bani privați.

Pentru că nu poate fi realizabil doar cu un singur om. A strâns în spatele ei o armată de oameni. De la companii importante, la voluntari.

Fie firme care au donat produsele, care au adus materialele pentru mese, sau care au făcut farfuriile. De asemenea au oameni care au făcut voluntariat. Mult voluntariat.

Au montat mesele, au aranjat mesele și au ghidat oamenii în Șanțurile Cetății Alba Carolina. Totul ca seara, oficialul de la Guinness World Records să spună că: Alba Iulia, Alexa Vîlcan, cei 10.000 de oameni de la mese și toți cei care au contribuit, au intrat în cartea recordurilor.

Urmăriți în video-ul de mai sus, tot parcursul evenimentului, de la idee, la cei 10.000 de oameni prezenți.

sursă video: Alba24.ro, Bloom the World

 

Cristian Panu a intrat în echipa alba24.ro în anul 2018. Inițial a acoperit în mare parte teme din zona justiției, însă în timp a început de abordeze o gamă mai largă de subiecte. Scrie despre societate, administrație, dar și despre spectacole de teatru. Redactează știri

