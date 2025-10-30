VIDEO: Fermierii din Alba avertizează privind pagubele cauzate de lupi și urși. Întâlnire cu autoritățile județene și locale

Fermierii din Alba atenționează privind problemele cauzate de atacurile lupilor și urșilor, tot mai dese și mai violente în ultima perioadă. Aceștia spun că se confruntă cu o situație pe care nu au mai întâlnit-o până acum și cer măsuri din partea autorităților.

Oamenii spun că nu mai pot ieși cu animalele la păscut și, mai mult de atât, că lupii le atacă și omoară chiar și câinii din gospodării.

La Ighiu se desfășoară joi, 30 octombrie, o întâlnire a fermierilor din județ cu autoritățile locale.

Participă reprezentanți ai asociațiilor de fermieri din județ, asociațiilor de vânătoare și gospodari, reprezentanți ai Prefecturii Județului Alba, Consiliului Județean, DSVSA, Gărzii de Mediu, APM, APIA, Direcției Agricole, dar și primari.

Sunt prezenți fermieri din zonele Ighiu, Meteș, Zlatna, Mogoș, Galda de Jos, Teiuș, Întregalde.

