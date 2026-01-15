VIDEO: ”Iarna asta la Alba Iulia”. Videoclip muzical în Cetate, realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale de Lucian Craiu

VIDEO: ”Iarna asta la Alba Iulia” este un videoclip realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale de Lucian Craiu.

Acesta și-a postat online creația, care sună foarte bine. Muzica se completază cu imaginile suberbe ale Cetății Alba Carolina, sub zăpadă.

”Iarna aceasta am avut o idee, a fost ceva spontan. Au trecut câțiva ani de când nu am ieșit în cetate să mai adun imagini cu orașul nostru, să mai fac ceva din pasiune, nu doar ca job sau din obligație.

Am fost ocupat, cu construcții, cu betoane, cu proiecte, cu copii mici, cu viața de adult...

Sincer, ideea mi-a venit în timp ce "dădeam la lopată" zăpada din curte. Priveam zăpada și am simțit un sentiment de nostalgie pentru iernile de altă dată, pentru copilărie, pentru momentele petrecute cu părinții și multe altele.

Nu găseam o melodie de iarna în care să mă regăsesc așa că am compus una (cu AI).

Cei care doresc să asculte întegral melodia din care probabil au auzit bucăți doar zilele aceastea pe fundalul imaginilor pe care le-am postat, o pot face accesând linkul de youtube” a scris Lucian Craiu, pe contul său de Facebook.

