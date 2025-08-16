VIDEO: Imagini de pe Autostrada Sibiu – Pitești. Constructorul austriac Porr se apropie de un stadiu fizic de 77% pe Lotul 4

Constructorul austriac (Porr) se apropie de un stadiu fizic de 77% pe Lotul 4 Tigveni – Curtea de Argeș de pe Autostrada Sibiu – Pitești, anunță ministrul Transporturilor și șeful Companiei de Drumuri, după o vizită în șantier.

„Peste 620 de muncitori și mai mult de 200 de utilaje lucrează pe cei 9,86 km ai acestei secțiuni, în special la:

căile de rulare și instalațiile electrice din interiorul celor două galerii ale tunelului Momaia,

terasamente,

terasamente, suprastructurile podurilor, pasajelor și viaductelor de pe traseu,

amenajarea nodului rutier care va permite accesul în DJ678A”, a transmis ministrul Transporturilor Ciprian Șerban.

Șeful CNAIR Cristian Pistol a declarat că stadiul lucrărilor pe această secțiune (9,86 km), finanțată prin Programul Transport (PT) 2021-2027, se apropie de 77%.

Potrivit lui, constructorul austriac (Porr) execută acum lucrări în interiorul celor două galerii ale tunelului Momaia dar și la terasamente, la suprastructurile podurilor, pasajelor și viaductelor de pe traseu și la amenajarea nodului rutier care va permite accesul în DJ678A.

Stația de mixturi asfaltice este instalată și funcțională, scrie Economedia.

Asociația Pro Infrastructură estimează că secțiunea 4 a Autostrăzii A1 Sibiu – Pitești ar putea fi deschisă în iulie-august 2026.

Lotul 4 Curtea de Argeș – Tigveni are o lungime de aproape 10 kilometri, iar valoarea contractului este de 1,7 miliarde lei (34 milioane de euro/km).

“Contractul este unul dintre cele mai performante derulate de CNAIR, în ciuda riscurilor tehnice, a noutăților și provocărilor aduse de primul tunel săpat pe o autostradă din țara noastră. A fost semnat cu Porr în 15.11.2021, are ordin de începere emis în 01.03.2022 și prevede 16 luni de proiectare plus 44 de execuție, deci termen finalizare martie 2027.

