Eveniment
VIDEO: Intervenție dificilă în Munții Sebeșului, la limita județelor Alba-Hunedoara-Vâlcea, pentru salvarea unor turiști polonezi
Turiști de naționalitate poloneză salvați de jandarmii montani, la limita județelor Alba – Hunedoara – Vâlcea. Turiștii au fost salvați, după 5 ore de misiune, în condiții de iarna, cu sprijinul salvamontiștilor.
În noaptea de vineri spre sâmbătă, 4 octombrie, a.c. 4 cetățeni de naționalitate poloneză au rămas blocați în zona montană la limita județelor Alba – Hunedoara – Vâlcea, în zona Munților Sebeșului (Șureanu) au precizat jandarmii.
Un apel 112, ora 00.10, anunța faptul că 4 cetățeni polonezi au rămas blocați în zona montană, la o altitudine de 1900 – 2000 de metri, într-un gol alpin, zona numită Plaiul Muierii.
În urma apelului Inspectoratul de Jandarmi Județean Hunedoara a activat echipa de intervenție montană din cadrul Detașamentului 3 Jandarmi Lupeni.
Jandarmii montani și un echipaj din cadrul Salvamont Parâng au început deplasarea spre zona indicată, una din persoanele rătăcite reușind să transmită coordonatele GPS.
De asemenea I.J.J. Vâlcea a transmis un echipaj de jandarmi înspre zona indicată prin coordonatele GPS.
În aproximativ 2 ore echipajele de salvare, jandarmi montani din Hunedoara și Vâlcea, împreună cu Salvamont Parâng, au ajuns la cei 4 cetățeni de naționalitate poloneză, după relaționarea cu aceștia, s-a constat faptul că nu aveau nevoie de îngrijiri medicale.
Au început deplasarea în siguranță spre Petroșani, cei 4 turiști de naționalitate poloneză fiind însoțiți până la pensiunea Conacul Rădăcinilor, intervenția fiind finalizată cu succes în jurul orelor 05.00.
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News
ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.