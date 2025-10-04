Connect with us

VIDEO: Intervenție dificilă în Munții Sebeșului, la limita județelor Alba-Hunedoara-Vâlcea, pentru salvarea unor turiști polonezi

Publicat

acum 44 de minute

Turiști de naționalitate poloneză salvați de jandarmii montani, la limita județelor Alba – Hunedoara – Vâlcea. Turiștii au fost salvați, după 5 ore de misiune, în condiții de iarna, cu sprijinul salvamontiștilor. 

În noaptea de vineri spre sâmbătă, 4 octombrie, a.c. 4 cetățeni de naționalitate poloneză au rămas blocați în zona montană la limita județelor Alba – Hunedoara – Vâlcea, în zona Munților Sebeșului (Șureanu) au precizat jandarmii.

Un apel 112, ora 00.10, anunța faptul că 4 cetățeni polonezi au rămas blocați în zona montană, la o altitudine de 1900 – 2000 de metri, într-un gol alpin, zona numită Plaiul Muierii.

În urma apelului Inspectoratul de Jandarmi Județean Hunedoara a activat echipa de intervenție montană din cadrul Detașamentului 3 Jandarmi Lupeni.

Jandarmii montani și un echipaj din cadrul Salvamont Parâng au început deplasarea spre zona indicată, una din persoanele rătăcite reușind să transmită coordonatele GPS.

De asemenea I.J.J. Vâlcea a transmis un echipaj de jandarmi înspre zona indicată prin coordonatele GPS.


În aproximativ 2 ore echipajele de salvare, jandarmi montani din Hunedoara și Vâlcea, împreună cu Salvamont Parâng, au ajuns la cei 4 cetățeni de naționalitate poloneză, după relaționarea cu aceștia, s-a constat faptul că nu aveau nevoie de îngrijiri medicale.

Au început deplasarea în siguranță spre Petroșani, cei 4 turiști de naționalitate poloneză fiind însoțiți până la pensiunea Conacul Rădăcinilor, intervenția fiind finalizată cu succes în jurul orelor 05.00.

