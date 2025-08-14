VIDEO IPS Andrei, apel la împăcare de Sf. Maria: „Cum n-am vrea să punem pace între PNL, PSD și între partidele din coaliție?”

Mitropolitul Clujului, IPS Andrei Andreicuț, a făcut înainte de sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului un apel la împăcarea și înțelegere între partidele din actuala coaliție guvernamentală.

Invitat în podcastul „Contraste” de la Cluj24, realizat de jurnalistul Florin Danciu, mitropolitul a vorbit despre semnificațiile sărbătorii Sfintei Maria, despre relațiile cu Biserica Greco-Catolică și despre pelerinajul de la Mănăstirea Nicula, dar a și oferit sfaturi credincioșilor cum trebuie să se comporte în postul Sf. Maria.

„Dacă am putea noi, tare bine ar fi să reușim să-i aducem pe toți la pace și liniște, la înțelegere. Adică, dacă coaliția aceasta conduce acum țara, cum n-am vrea să punem pace și între liberalii, și între PSD, și între celelalte partide?”, a spus IPS Andrei.

„Dacă toți ar avea o viață religioasă și și-ar aduce aminte de Dumnezeu, și de Maica Domnului, de lucrurile sfinte în general, și de faptul că orice facem pe pământ are repercusiune și în eternitate, tare bine ar fi, dacă i-am lămurit, să gândească așa, să fie buni”, a mai spus înaltul ierarh.

Potrivit acestuia, înaintea sărbătorii Adormirii Maicii Domnului, Biserica a stabilit două săptămâni de post.

„E perioadă în care încercăm să ne primenim sufletește, să ne facem mai buni, să ne preocupăm mai mult de cele spirituale, să ne spovedim, să ne împărtășim. Toate lucrurile acestea sunt de folos din punct de vedere spiritual”, a mai precizat IPS Andrei.

