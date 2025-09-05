Eveniment
VIDEO: Jandarmii din Alba s-au întrecut în poligonul de tir. Cine sunt jandarmii care au ocupat podiumul
Jandarmii din Alba au pus mâna pe pistol și s-au întrecut vineri, 5 septembrie în poligon de tir. A fost vorba despre un concurs desfășurat la nivelul Inspectoratului de Jandarmi Alba.
Reprezentanții instituției au precizat într-un comunicat de presă că evenimentul a fost organizat sub denumirea Cupa’’ General dr Ion BUNOAICA”, fiind de altfel și prima ediție.
”Competiția a avut loc cu prilejul sărbătoririi Zilei Inspectoratului General al Jandarmeriei Române și a celor 132 de ani de la înființarea Jandarmeriei Rurale, marcată anual la data de 1 septembrie, având astfel o dublă semnificație istorică și profesională pentru instituția noastră”, au mai declarat reprezentanții IJJ Alba.
În urma probelor de tragere, competiția și-a desemnat câștigătorii.
Cine a urcat pe podium
- Locul I: Sergent major Man Sebastian- Adrian
- Locul II: Plutonier major Cibu Adrian
- Locul III: Plutonier Patachi Alin
Aceștia au fost premiați cu diplome, cupe și medalii.
”Prin organizarea acestei competiții, Inspectoratul de Jandarmi Județean Alba își propune atât stimularea performanței și pregătirii de specialitate, cât și consolidarea spiritului de echipă”, au mai declarat reprezentanții instituției.
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News
ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.