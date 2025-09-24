VIDEO: Meciul de futsal România – Ungaria, întrerupt după incidente violente. Confruntare cu jandarmii

Meciul de futsal România – Ungaria, returul barajului pentru calificarea la EURO 2026, a fost întrerupt miercuri seară, la Craiova.

Suporterii români s-au luat la bătaie cu jandarmii, la scorul de 1-0 pentru „tricolori”, în minutul șase, potrivit Mediafax.

Conform informațiilor ProSport, scandalul a izbucnit din cauza unei erori pe tabela electronică, unde în loc de „România – Ungaria” apărea „Ungaria – Ungaria”. Fanii Peluzei Sud au protestat violent, iar forțele de ordine au intervenit în tribună. Situația a degenerat, iar mai mulți suporteri au intrat pe teren, aprinzând torțe și confruntându-se direct cu jandarmii.

Arbitrii au trimis imediat jucătorii la vestiare, în timp ce ultrașii au continuat să creeze haos.

Meciul, decisiv pentru calificarea la Campionatul European din 2026, s-a reluat după aproape 45 de minute de pauză.

În tribune se află și președintele Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu.

