VIDEO: Ministrul Dezvoltării, Attila Cseke, prezent la Aiud, la inaugurarea unei creșe. Construcția ridicată în trei ani

Ministrul Dezvoltării, Attila Cseke, a fost prezent marți, 16 decembrie, la Aiud, la inaugurarea unei noi creșe în oraș.

Este vorba despre o investiție începută fix în urmă cu trei ani, în anul 2022. Atunci fosta administrație din Aiud, a predat în data de 17 decembrie 2022 spațiul pe care urma să se ridice creșa, printr-o investiție prin CNI.

Deși durata de construcție a fost estimată la 12 luni, la momentul predării amplasamentului, a durat trei ani până la momentul finalizării.

La momentul predării amplasamentului construcția creșei a fost estimată la 2, 4 milioane de euro, bani din fonduri PNRR.

