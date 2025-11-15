VIDEO Nuntă în anul 2026 în Alba: tendințe, prețuri și recomandări pentru organizarea petrecerii de căsătorie

Nuntă în anul 2026: cuplurile care doresc să-și unească destinele anul viitor au la dispoziție o ofertă variată de servicii, pusă la dispoziție de operatori din domeniul organizării evenimentelor. Majoritatea celor care aleg să facă petrecerea nunții își planifică din timp detaliile, în așa fel încât evenimentul să fie unul reușit și memorabil.

La Alba Iulia, în weekendul 15-16 noiembrie se desfășoară un eveniment ce reunește oferta celor care se implică pentru a sprijini mirii și familiile acestora, pentru organizarea nunții.

Sunt prezentate oferte privind aranjarea și decorarea sălii de evenimente, rochii și costume, meniuri, tort și prăjituri, candy bar, cocktail bar, muzică, DJ sau servicii foto-video, până la pachet complet.

Nuntă în anul 2026: tendințe

În ceea ce privește variante pentru amenajarea spațiului în care se desfășoară nunta, cei prezenți la Târgul de nunți ”Planul mirilor” spun că sunt preferate, pentru anul 2026, nuanțele deschise de albastru, vișiniu, portocaliu, verde.

În funcție de preferințele mirilor și locație, amenajările sunt personalizate. Aceștia pot alege stil clasic, modern sau tematic. Pot fi consultați pentru alegerea culorilor și a design-ului privind detaliile de decorare a meselor, scaunelor și sălii.

La categoria rochii de mireasă, trendul prezentat este modelul cu corset în V, cu dantelă și perle. Pentru miri, se caută costumele cu rever rusesc.

Culorile alese sunt cele clasice: rochia albă de mireasă și costumul de culoare neagră pentru mire.

Sunt preferate în continuare serviciile oferite de maestrul de ceremonii. Acesta se poate ocupa de toate etapele din ziua nunții, astfel încât mirii să fie eliberați de obligații și doar să se distreze alături de invitați. Alte cupluri aleg pentru aceste detalii serviciile organizatorilor de evenimente, care oferă și consultanță.

Pachetul complet include consultanță pentru organizarea nunții, amenajarea sălii, desfășurarea evenimentului – momente-cheie, meniuri, muzică, tort și prăjituri, candy bar, cocktail bar, servicii foto-video, surprize și suveniruri pentru invitați.

Nuntă în anul 2026

Mirii pot alege din oferta prezentată la evenimentul din acest weekend, pentru organizarea nunții în anul viitor.

Prețuri pentru nuntă în anul 2026

Rochii de mireasă: 1750 lei – 4900 lei; cea mai scumpă rochie prezentată, 6500 lei

Costum pentru mire: 1000-2300 lei

Amenajare sală: de la 1650 de lei

Maestru de ceremonii: 600-700 de euro

Candy bar: de la 3000-4000 de lei

Servicii foto-video: de la 1000 de euro

Muzică – formație: de la 2500-3000 de euro; se poate ajunge la 10.000 de euro sau peste

Muzică DJ: de la 1000-1500 de euro; se poate ajunge la 3000 de euro

Pachet complet: de la 1500 euro – consultanță și organizare eveniment

Nuntă în anul 2026. Pași pentru organizarea evenimentului

Pentru buna organizare a unei nunți, consultanții recomandă mirilor și familiilor acestora planificarea din timp. După alegerea datei evenimentului, se stabilește numărul de invitați și bugetul estimativ, cu rezervă pentru cheltuieli neprevăzute.

Cu aproximativ un an înainte de nuntă, se alege locația acesteia și stilul de amenajare: clasic, tradițional, modern sau tematic.

Dacă bugetul permite, luați în considerare angajarea unui organizator de evenimente, care vă poate îndruma și poate prelua responsabilitățile privind planificarea nunții.

Rezervarea locației se face, de regulă cu șase-12 luni înainte de eveniment. Țineți cont de numărul de invitați, condiții meteo (dacă preferați o nuntă în aer liber), logistică.

Se contactează furnizorii serviciilor foto-video, muzică/DJ, formație, coafor și make-up. Mirii își aleg ținuta și se face lista invitaților.

Cu câteva săptămâni înainte de eveniment, reconfirmați cu toți furnizorii detaliile stabilite.

Nuntă în anul 2026. Calendar. Când nu se fac nunți

Dacă luați în considerare cununia religioasă și în general regulile stabilite de biserică, trebuie să țineți cont de perioadele și zilele de post, în care nu se fac nunți.

Nu se fac nunți:

în perioadele și zilele de post de peste an

în zilele Praznicelor Împărătești și în ajunul acestora

în săptămâna lăsatului sec de carne (15 februarie – 21 februarie)

în Postul Sfintelor Paști (22 februarie – 12 aprilie)

în Săptămâna Luminată (13 aprilie – 19 aprilie)

în Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel (8 iunie – 28 iunie)

în Postul Adormirii Maicii Domnului (1 august – 15 august)

în Postul Nașterii Domnului (14 noiembrie – 24 decembrie)

în perioada de la Crăciun până la Bobotează (25 decembrie – 6 ianuarie)

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News