VIDEO: Participanții la recordul mondial de la Alba Iulia, ”Masa care Unește” își pot ridica brățările pentru acces. Program

Participanții care vor scrie istorie la Alba Iulia, adică cei care vor participa la ”Masa Care Unește” își pot ridica brățările de acces. Este vorba despre brățările cu care vor putea intra prin cele șase puncte de acces, în zona evenimentului.

De joi, 11 septembrie, de la ora 10.00 până sâmbătă ora 14.00, cei care participă pot să își ridice brățările. Acestea pot fi ridicate dintr-un punct aflat în proximitatea Monumentului Unirii din Cetatea Alba Carolina.

Punctul de ridicare este vizibil și central așa că poate fi găsit fără probleme. Joi și vineri, brățările pot fi ridicate până la ora 20.00, iar sâmbătă până la ora 14.00.

Este vorba despre încercarea de stabilire a unui record mondial la Alba Iulia, eveniment realizat de Alexa Vilcan și o ”armată” de oameni, voluntari și firme partenere.

Mai exact la Alba Iulia se încearcă stabilirea unui record ce constă în amenajarea unei mese de 2, 7 kilometri făcută din materiale reciclabile. Evenimentul va avea loc sâmbătă, 13 septembrie.

Accesul în Șanțurile Cetății Alba Carolina va fi permis de la ora 16.00, iar recordul va fi anunțat undeva în jurul orei 19.00. Pe lângă masa în sine, în zona de eveniment vor avea loc mai multe activități, dar și un concert la ora 19.30.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Cristian Panu Citește toate articolele Cristian Panu a intrat în echipa alba24.ro în anul 2018. Inițial a acoperit în mare parte teme din zona justiției, însă în timp a început de abordeze o gamă mai largă de subiecte. Scrie despre societate, administrație, dar și despre spectacole de teatru. Redactează știri vezi mai mult ...

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News