VIDEO: Pasiunea pentru mașini istorice. Cum arată o Dacia 1300 modificată pentru curse și un Volkswagen Golf 1, restaurat

Pasiunea pentru mașinile istorice atrage atât persoane cu experiență, care cunosc valoarea acestora, cât și tineri, inspirați de ce înseamnă să faci ”ca nouă” o mașină cu ani buni în spate.

Modele de mașini interesante, din categoria ”vintage”, au fost prezentate alături de altele mai noi, tunate, la evenimentul Cars X Coffee din acest weekend, în șanțurile Cetății din Alba Iulia.

Evenimentul continuă și duminică, 21 septembrie, până la ora 18.00

Dacia 1300 de 10.000 de euro, modificată pentru curse

Un autoturism Dacia 1300 din 1980, de culoare roșie ca focul, a fost una dintre atracțiile evenimentului din Cetatea Alba Carolina.

Pe lângă restaurarea cu atenție pentru detalii, această mașină are și o particularitate. Este modificată pentru participarea la curse auto.

Proprietarul spune că a modificat motorul pentru a avea capacitatea de 1600 cmc, cu carburator orizontal. Autoturismul are frâne ventilate față, discuri spate.



La interior, mașina are scaune de curse, centuri în șase puncte, fără banchetă spate și geamuri de policarbonat.

La eveniment, cei interesați au putut vedea mașina fără anvelope, pentru a observa modificările în detaliu.

Restaurarea a costat peste 10.000 de euro și a durat trei ani.

Mașina este făcută conform regulamentului Dacia Revival, grupa a doua. Proprietarul intenționează să participe cu ea la campionate auto naționale, secțiunea de vehicule istorice.

Golful 1 din 1978, moștenire de familie

Un alt exemplu despre pasiunea pentru mașini istorice este un Volkswagen Golf 1, din 1978. Proprietarul, un tânăr din Oradea a relatat reporterilor Alba24 ce a însemnat restaurarea unui autoturism vechi de 47 de ani.

Moștenire de familie, fiind prima mașină a tatălui său, a fost preluată de Robert, în perioada pandemiei. A început să o restaureze din 2020. Totul a durat peste un an, ore întregi petrecute în weekend-uri.

Acum, mașina este folosită zilnic. Este un GTD portocaliu superb, ce păstrează elemente originale.

Robert a estimat că restaurarea a costat circa 7000 de euro.

