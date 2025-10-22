VIDEO: Percheziții la mai multe schimburi valutare din Alba. Ce cercetează oamenii legii alături de jandarmi și Garda de Mediu

Mai multe percheziții au fost realizate miercuri, 22 octombrie, în prima parte a zilei, pe raza județului Alba. Vizate de perchezițiile oamenilor legii sunt mai multe firme care se ocupă cu schimbul valutar.

Alături de polițiști și jandarmi participă și specialiști ai Gărzii de Mediu Alba.

Potrivit IPJ Alba, la data de 22 octombrie 2025, în intervalul orar 08.00-13.00, Serviciul Ordine Publică Alba organizează o acțiune cu efective mărite, pe raza județului, care are ca scop creșterea gradului de siguranță a cetățenilor, la care vor participa efective de poliție, în cooperare cu efective de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean ,,Avram Iancu” Alba, cu efective de poliție locală și specialiști din cadrul Gărzii de Mediu Alba.

În cadrul acțiunii, sunt desfășurate 8 percheziții la sediul și punctele de lucru ale unei societăți comerciale autorizate să desfășoare activități de schimb valutar, într-un dosar care vizează falsificarea analizelor de risc la securitatea fizică.

