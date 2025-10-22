Connect with us

Eveniment

VIDEO: Percheziții la mai multe schimburi valutare din Alba. Ce cercetează oamenii legii alături de jandarmi și Garda de Mediu

Publicat

acum 2 ore

Mai multe percheziții au fost realizate miercuri, 22 octombrie, în prima parte a zilei, pe raza județului Alba. Vizate de perchezițiile oamenilor legii sunt mai multe firme care se ocupă cu schimbul valutar. 

Alături de polițiști și jandarmi participă și specialiști ai Gărzii de Mediu Alba.

YouTube video

Potrivit IPJ Alba, la data de 22 octombrie 2025, în intervalul orar 08.00-13.00, Serviciul Ordine Publică Alba organizează o acțiune cu efective mărite, pe raza județului, care are ca scop creșterea gradului de siguranță a cetățenilor, la care vor participa efective de poliție, în cooperare cu efective de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean ,,Avram Iancu” Alba, cu efective de poliție locală și specialiști din cadrul Gărzii de Mediu Alba.

În cadrul acțiunii, sunt desfășurate 8 percheziții la sediul și punctele de lucru ale unei societăți comerciale autorizate să desfășoare activități de schimb valutar, într-un dosar care vizează falsificarea analizelor de risc la securitatea fizică.

Etichete:
Avatar Cristian Panu

Cristian Panu a intrat în echipa alba24.ro în anul 2018. Inițial a acoperit în mare parte teme din zona justiției, însă în timp a început de abordeze o gamă mai largă de subiecte. Scrie despre societate, administrație, dar și despre spectacole de teatru. Redactează știri vezi mai mult ...

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 12 minute

Asigurare obligatorie pentru trotinete și biciclete electrice. Legea RCA, adoptată de Parlament, fără amendamente. Noile reguli
Evenimentacum 42 de minute

FOTO: Acțiune a IPJ Alba de prevenire a accidentelor în care sunt implicați pietonii. Recomandările Poliției
Evenimentacum 57 de minute

VIDEO: Garda de Mediu Alba folosește drone pentru a-i prinde pe cei care aruncă sau ard deșeuri. Acțiune, într-o zonă din Sebeș
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Evenimentacum 4 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Evenimentacum 4 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: O groapă din asfalt, adâncă și nesemnalizată, „capcană” pentru șoferi pe o stradă din Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum o zi

Câte posturi din administrația locală vor fi desființate. Anunțul ministrului Cseke Attila despre reforma din primării
Administrațieacum 3 zile

Restricții de circulație propuse pe DJ 107F, în Lunca Mureșului. Care este motivul și variantele ocolitoare
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 24 de ore

Sindicate: Dacă nu majorează salariul minim pe economie de la 1 ianuarie 2026, România riscă infrigement
Economieacum o zi

Zeci de trenuri anulate. Ministrul Transporturilor amenință cu demiterea directorilor CFR
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 6 ore

Comunicat PSD Alba: Majorarea salariului minim este o obligație legală, nu doar o decizie economică
Administrațieacum o zi

Câte posturi din administrația locală vor fi desființate. Anunțul ministrului Cseke Attila despre reforma din primării
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum o zi

Derby de top pe Stadion „Cetate”: CSM Unirea Alba Iulia întâlnește Știința Poli Timișoara, sâmbătă
Evenimentacum 2 zile

VIDEO: Ștafeta Veteranilor Invictus 2025, la Alba Iulia. Eveniment dedicat memoriei eroilor și sprijinului militarilor răniți
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 4 ore

Pianista Chiyo Hagiwara va susține un concert de pian la Sebeș, din compozițiile micului geniu Carl Filtsch
Evenimentacum 20 de ore

Două coafeze din Alba Iulia, Adina Pașca și Mirela Molnar, au adus un strop de bucurie vârstnicilor de la caminul din oraș
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 6 ore

Câte numere de telefon sunt portate anual în România. Cine este campionul, cu peste 13,6 milioane de numere transferate până azi
WhatsApp
Evenimentacum 22 de ore

WhatsApp introduce limită lunară pentru mesajele trimise. Unii utilizatori ar putea fi blocați. Măsuri anti-spam
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 2 ore

VIDEO: Secția de Neonatologie a Spitalului din Alba Iulia, modernizată și dotată printr-o investiție de 7,2 milioane lei
Evenimentacum 17 ore

Bărbat din Sebeș, condamnat la închisoare cu executare după ce a furat un aparat medical din spital. L-a confundat cu un aspirator
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Presiunea părinților asupra copiilor
Educațieacum 17 ore

Elevii intră în vacanța de toamnă 2025. Calendarul perioadelor de cursuri și al vacanțelor, în anul școlar 2025-2026
Educațieacum o zi

Diriginții pot trece în catalog prima notă la purtare pentru elevi, în anul școlar 2025-2026 până vineri, 24 octombrie. Reguli
Mai mult din Educatie