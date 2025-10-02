VIDEO: Peste 270 de copii au descoperit lumea jandarmilor în cadrul „Săptămânii Altfel”, la Grădinița nr. 12 din Alba Iulia

Cu prilejul programului educațional „Săptămâna altfel”, jandarmii din Alba au desfășurat o activitate educativ-preventivă la Grădinița nr. 12 „Step by Step” din Alba Iulia.

Peste 270 de preșcolari au urcat în autospecialele de intervenție, au descoperit tehnica din dotare și s-au bucurat de întâlnirea cu cățelușa Iura, noul membru canin al Jandarmeriei Alba.

Copiii au adresat numeroase întrebări, au primit răspunsuri adaptate vârstei lor și au avut ocazia să afle, pe înțelesul lor, ce înseamnă meseria de jandarm și cum contribuie aceasta la siguranța tuturor.

Activitatea a avut ca scop apropierea copiilor de instituția jandarmeriei și promovarea valorilor siguranței în comunitate.

