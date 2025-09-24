VIDEO: Polițiștii din Alba Iulia patrulează în zonele școlilor și liceelor, după amenințările primite pe email

Polițiștii din Alba patrulează în zonele școlilor și liceelor din municipiul Alba Iulia, după amenințările primite pe email.

Un echipaj de poliție a fost observat de reporterii Alba24 în zona Colegiului Național ”Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia.

”Structurile competente desfășoară verificări specifice, pentru stabilirea exactă a situației.

Menționăm că Inspectoratul de Poliție Județean Alba și celelalte structuri de ordine publică acționează, în mod constant, pentru asigurarea unui climat de siguranță, în special în zona unităților de învățământ.

Siguranța tuturor reprezintă o prioritate, iar autoritățile tratează cu seriozitate orice sesizare de acest gen, au precizat polițiștii” au transmis reprezentanții IPJ Alba.

Reamintim că în seara zilei de 23 septembrie 2025, pe adresa oficială de e-mail a Poliției Municipiului Alba Iulia, a fost transmis un mesaj cu caracter de amenințare la adresa unităților școlare.

”Voi intra în școală cu două pistoale Beretta Px4 Storm şi voi încerca să fac cât mai mult rău. Nu mă voi opri, voi omorî foarte mulţi și voi provoca un adevărat masacru, iar când va ajunge poliţia mă voi sinucide. Pregătiţi-vă pentru masacru. Toţi meritaţi să suferiţi eu îndur durere în fiecare zi, îmi urăsc viaţa, aşa că este timpul să vă simţiţi şi voi la fel. Abia aştept să vă omor” este mesajul primit de polițiști.

Același mesaj a fost trimis inspectoratelor de poliție din mai multe județe din țară.

Autorii mesajelor nu au fost deocamdată identificați.

