VIDEO: Pregătirile pentru Parcul de Crăciun de la Alba Iulia au început miercuri seară. Au fost aduse primele materiale

Pregătirile pentru Parcul de Crăciun de la Alba Iulia au început miercuri seară, în Piața Visconti, mai precis pe Latura de Vest a Cetății Alba Carolina. Au fost aduse o serie de materiale. Parcul de Crăciun de la Alba Iulia va funcționa din 21 noiembrie 2025, până în 11 ianuarie 2026, adică 51 de zile.

În cea mai mare parte, lucrurile vor decurge după modelul de anul trecut, spune Cosmin Câmpean, reprezentanul firmei care se ocupă de organizare.

”Va fi identic cu anul precedent. O să fie carusel, patinoar, trenuleț, mașinuțe, o tavernă cu vin cald, mâncare bine-înțeles… Va fi deschiderea pe 21 noiembrie, până în 11 ianuarie” a spus Cosmin Câmpean.

Potrivit proiectului prezentat de primărie, întreaga activitate comercială va asigurată și operată de către un singur agent economic. Acesta se obligă să asigure întreaga logistică privind amenajarea și derularea activităților din cadrul „Parcului de Crăciun” (căsuțe/corturi, mese, scaune, bănci ș.a.).

Zona de atracții și divertisment în „Parcul de Crăciun” va include un patinoar în suprafață de 450 mp (15 x 30 m) și un carusel în suprafață de 150 mp (10 x 15 m).

Agentul economic va suporta taxa de utilizare temporară a domeniului public de 0,1 lei/mp/zi și cheltuielile de racordare la rețeaua de alimentare cu energie electrică și consumul din perioada de funcționare.

