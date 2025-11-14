VIDEO: Rețea nouă de alimentare cu apă, la Lupșa. Se fac ultimele probe tehnice la stația de tratare. Precizările Primăriei

Rețea nouă de alimentare cu apă, la Lupșa. Investiția în noua rețea de alimentare cu apă potabilă din localitățile Lupșa, Hădărău și Lunca se apropie de final.

Potrivit reprezentanților Primăriei Lupșa, în prezent, se fac ultimele probe tehnice și se verificăm bazinul de apă, respectiv stația de tratare.

„Pentru a putea fi conectați la noua rețea de apă potabilă, rugăm toți cetățenii să își facă branșamentele de la limita de proprietate până la locul de consum din gospodăriile proprii.

De asemenea, în cazul în care observați anumite probleme (scurgeri de apă), vă rugăm să ne sesizați pentru a le remedia urgent”, au scris reprezentanții Primăriei, într-o postare pe pagina de Facebook.

Vă mulțumim pentru colaborare și ne cerem scuze pentru disconfortul creat de aceste lucrări!

