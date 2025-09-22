VIDEO: „Rotitul fals” al cocoșilor de munte, surprins de camerele de luat vederi ale Parcului Natural Apuseni

„Rotitul fals” al cocoșilor de munte, surprins de camerele de luat vederi ale Parcului Natural Apuseni.

Cocoșii de munte se adună în grupuri de rotit sau în apropierea acestora, dar nu desfășoară comportamentele de reproducere, ci are loc „rotitul fals” sau „rotitul rece”.

Acest fenomen se întâmplă în același timp cu boncănitul cerbilor.

Potrivit reprezentanților Parcului Natural Apuseni, acest lucru se întâmplă în perioada de vară și la început de toamnă, mai exact până pe 15 octombrie.

Măsuri de siguranță pentru protecția cocoșului de munte în această perioadă:

Evitați deranjarea lor: nu vă apropiați și nu încercați să îi fotografiați de la mică distanță.

nu vă apropiați și nu încercați să îi fotografiați de la mică distanță. Nu folosiți drone: zgomotul și apropierea pot speria păsările și le pot alunga din habitat.

zgomotul și apropierea pot speria păsările și le pot alunga din habitat. Rămâneți pe traseele marcate: pentru a nu tulbura zonele de liniște și de hrănire.

pentru a nu tulbura zonele de liniște și de hrănire. Țineți câinii în lesă: ca să nu urmărească sau să rănească păsările tinere.

ca să nu urmărească sau să rănească păsările tinere. Respectați perioadele de protecție: până la 15 octombrie păsările sunt vulnerabile, iar liniștea lor este esențială.

