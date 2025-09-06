Connect with us

Eveniment

VIDEO: Șapte zile până când la Alba Iulia se va înregistra un record mondial: 10.000 de oameni la ”Masa Care Unește”. DETALII

Publicat

acum 5 secunde

Au mai rămas șapte zile până când la Alba Iulia va fi stabilit un nou record mondial, un record ce va fi înscris în cartea Guinness World Records. În doar șapte zile, mai exact pe 13 septembrie 2025, 10.000 de persoane vor sta la cea mai mare masă construită doar din materiale reciclabile. 

Vorbim despre o masă lungă de 2,7 kilometri ce va fi amenajată în Șanțurile Cetății Alba Carolina. Deoarece acesta va fi și recordul mondial stabilit: cea mai mare masă din lume, construită din materiale reciclabile. 

Omul din spatele evenimentului este Alexa Vîlcan, care are în spatele ei o armată de voluntari, sponsori și parteneri în acest proiect.

YouTube video

Sâmbătă, 6 septembrie, după un an și opt luni de așteptări, telefoane, contracte, a venit marele moment: 15000 de paleți au ajuns în Șanturile Cetății Alba Carolina.

Mai exact au ajuns paleții care vor fi transformați într-o săptămână în masa lungă de 2, 7 kilometri. Însă, masa nu se poate realiza fără cei 10.000 de participanți.

Cele mai importante informații pentru participanți

Drept urmare reporterii alba24.ro au vorbit cu organizatorii pentru a afla cele mai importante informații.

În primul rând pot participa la eveniment doar persoanele care s-au înscris pe site-ul Mesei care Unește. Aceștia vor fi notificați prin email, SMS și mesaje pe Whats App și vor primi toate detaliile. Mai exact în ce sector au locul și pe unde se face intrarea.

De unde se pot ridica brățările

De joi, 11 septembrie, în fața monumentului ”Unirii” sau cum este cunoscut în Alba Iulia, ”Monumentul Facebook”, va exista un punct de ridicare al brățărilor. Punctul va funcționa până sâmbătă la ora 16.00.

Pe baza brățării primite se va face accesul în Șanțurile Cetății, prin șase puncte de acces. Mai exact un punct de acces pentru fiecare sector în parte.

Accesul în sectoare va începe de la ora 16.00. Momentul zero al evenimentului va fi ora 18.00, când recordul va fi omologat. Apoi de la ora 19.30 toată lumea va putea intra în șanțuri deoarece va avea loc un concert cu un invitat surpriză.

Mai mult de atât de la ora 16.00 și până la ora 18.00 cei prezenți vor avea parte de mai multe activități în Șanțurile Cetății.

Etichete:
Avatar Cristian Panu

Cristian Panu a intrat în echipa alba24.ro în anul 2018. Inițial a acoperit în mare parte teme din zona justiției, însă în timp a început de abordeze o gamă mai largă de subiecte. Scrie despre societate, administrație, dar și despre spectacole de teatru. Redactează știri vezi mai mult ...

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 5 secunde

VIDEO: Șapte zile până când la Alba Iulia se va înregistra un record mondial: 10.000 de oameni la ”Masa Care Unește”. DETALII
Administrațieacum 56 de minute

VIDEO Centru de colectare cu aport voluntar la Alba Iulia. Când vor putea fi duse gratuit deșeuri pe platforma aflată în amenajare
Abrudacum 2 ore

Accident pe DN 74 la Mătișești. Trei persoane rănite după ce două motociclete și un autoturism s-au lovit
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Actualitateacum 5 zile

FOTO ȘTIREA TA: Vulpe observată într-o parcare, în spatele unor blocuri din Alba Iulia
Evenimentacum 2 săptămâni

ȘTIREA TA: O mașină a Primăriei Alba Iulia a blocat un loc de parcare rezidențial din municipiu. Ce au făcut polițiștii locali
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Muzică la maxim și deșeuri incendiate, la Alba Iulia. Locuitorii din zonă fac apel la autorități să intervină
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 56 de minute

VIDEO Centru de colectare cu aport voluntar la Alba Iulia. Când vor putea fi duse gratuit deșeuri pe platforma aflată în amenajare
Administrațieacum 2 zile

Gabriel Pleșa: Proiectele de mobilitate urbană din Alba Iulia au adus ”mai multă siguranță”. Problemele din trafic rămân
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 3 ore

VIDEO: S-a deschis Târgul Apulum Agraria la Alba Iulia. Produse tradiționale, legume și fructe de sezon. Care este oferta
Ratele românilor vor crește
Economieacum 22 de ore

Ce așteptări financiare au absolvenții care intră pe piața muncii. Salariile cerute în marile orașe vs media națională
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Administrațieacum 4 zile

LIVE: Premierul Ilie Bolojan, despre reforma administrației publice locale. Câte posturi vor fi desființate
Evenimentacum 5 zile

LIVE: Guvernul Bolojan își asumă răspunderea pe Pachetul 2 de măsuri, inclusiv reforma pensiilor magistraților, la Parlament
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Aiudacum 24 de ore

Sute de alergători la Aiud Green Run by DP World 2025. Cursa empatiei și solidarității, pentru sprijinirea spitalului municipal
Evenimentacum o zi

Cine transmite meciul România – Canada. Programul complet al grupei în care joacă tricolorii
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 5 secunde

VIDEO: Șapte zile până când la Alba Iulia se va înregistra un record mondial: 10.000 de oameni la ”Masa Care Unește”. DETALII
Evenimentacum 5 ore

Echinocțiul de toamnă 2025: Momentul în care ziua este egală cu noaptea. Când începe toamna astronomică
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

WhatsApp
Actualitateacum 7 zile

WhatsApp testează o nouă funcție. „Ask Meta AI” va putea fi folosită pentru verificarea ştirilor false în timp real
Evenimentacum o săptămână

Atenționare DNSC: conectarea la rețele publice WiFi poate pune în pericol datele personale. Recomandări
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum o zi

Apel pentru donare sânge, la Centrul de Transfuzie Sanguină Alba. Este nevoie URGENTĂ de grupa AB pozitiv
Evenimentacum 2 zile

CASS 2025 pentru persoane aflate în întreținerea unui asigurat. Cum se calculează și cum se plătește. Precizări oficiale ANAF
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum o zi

Început de an școlar la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia. 169 de elevi intră în clasa a IX-a
Educațieacum o zi

Apelul sindicatelor din Educație pentru inspectori și directorii școlilor: Nu-i amenințați pe cei care vor să participe la protest
Mai mult din Educatie