VIDEO: Șapte zile până când la Alba Iulia se va înregistra un record mondial: 10.000 de oameni la ”Masa Care Unește”. DETALII

Au mai rămas șapte zile până când la Alba Iulia va fi stabilit un nou record mondial, un record ce va fi înscris în cartea Guinness World Records. În doar șapte zile, mai exact pe 13 septembrie 2025, 10.000 de persoane vor sta la cea mai mare masă construită doar din materiale reciclabile.

Vorbim despre o masă lungă de 2,7 kilometri ce va fi amenajată în Șanțurile Cetății Alba Carolina. Deoarece acesta va fi și recordul mondial stabilit: cea mai mare masă din lume, construită din materiale reciclabile.

Omul din spatele evenimentului este Alexa Vîlcan, care are în spatele ei o armată de voluntari, sponsori și parteneri în acest proiect.

Sâmbătă, 6 septembrie, după un an și opt luni de așteptări, telefoane, contracte, a venit marele moment: 15000 de paleți au ajuns în Șanturile Cetății Alba Carolina.

Mai exact au ajuns paleții care vor fi transformați într-o săptămână în masa lungă de 2, 7 kilometri. Însă, masa nu se poate realiza fără cei 10.000 de participanți.

Cele mai importante informații pentru participanți

Drept urmare reporterii alba24.ro au vorbit cu organizatorii pentru a afla cele mai importante informații.

În primul rând pot participa la eveniment doar persoanele care s-au înscris pe site-ul Mesei care Unește. Aceștia vor fi notificați prin email, SMS și mesaje pe Whats App și vor primi toate detaliile. Mai exact în ce sector au locul și pe unde se face intrarea.

De unde se pot ridica brățările

De joi, 11 septembrie, în fața monumentului ”Unirii” sau cum este cunoscut în Alba Iulia, ”Monumentul Facebook”, va exista un punct de ridicare al brățărilor. Punctul va funcționa până sâmbătă la ora 16.00.

Pe baza brățării primite se va face accesul în Șanțurile Cetății, prin șase puncte de acces. Mai exact un punct de acces pentru fiecare sector în parte.

Accesul în sectoare va începe de la ora 16.00. Momentul zero al evenimentului va fi ora 18.00, când recordul va fi omologat. Apoi de la ora 19.30 toată lumea va putea intra în șanțuri deoarece va avea loc un concert cu un invitat surpriză.

Mai mult de atât de la ora 16.00 și până la ora 18.00 cei prezenți vor avea parte de mai multe activități în Șanțurile Cetății.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Cristian Panu Citește toate articolele Cristian Panu a intrat în echipa alba24.ro în anul 2018. Inițial a acoperit în mare parte teme din zona justiției, însă în timp a început de abordeze o gamă mai largă de subiecte. Scrie despre societate, administrație, dar și despre spectacole de teatru. Redactează știri vezi mai mult ...

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News