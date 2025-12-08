VIDEO: Solistul Paul Berghean din Sebeș a lansat o reinterpretare modernă a colindului „Vin colindătorii”

Paul Berghean, cunoscut sub numele de scenă PAULL, a lansat o reinterpretare modernă a unei atmosfere tradiționale. Este vorba despre colinda „Vin colindătorii”.

„După lansarea piesei mele pop „Permanent”, revin cu un nou proiect special de sărbători: colinda „Vin colindătorii”, o piesă creată din suflet, inspirată din emoțiile autentice ale iernilor din copilărie.

„Vin colindătorii” aduce o reinterpretare modernă a unei atmosfere tradiționale, cu un mesaj cald despre lumină, apropiere și bucuria de a dărui.

Este modul meu sincer de a împărtăși cu oamenii din Alba o parte din povestea și trăirile mele”, a transmis Paul.

Originar din Sebeș, județul Alba, Paul Berghean are 21 de ani și este student la Facultatea de Științe Economice din cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.

Este deja cunoscut pe scenele locale pentru energia și emoția transmisă în concerte.

