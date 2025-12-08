Connect with us

Eveniment

VIDEO: Solistul Paul Berghean din Sebeș a lansat o reinterpretare modernă a colindului „Vin colindătorii”

Publicat

acum 17 secunde

Paul Berghean, cunoscut sub numele de scenă PAULL, a lansat o reinterpretare modernă a unei atmosfere tradiționale. Este vorba despre colinda „Vin colindătorii”.

„După lansarea piesei mele pop „Permanent”, revin cu un nou proiect special de sărbători: colinda „Vin colindătorii”, o piesă creată din suflet, inspirată din emoțiile autentice ale iernilor din copilărie.

YouTube video

„Vin colindătorii” aduce o reinterpretare modernă a unei atmosfere tradiționale, cu un mesaj cald despre lumină, apropiere și bucuria de a dărui.

Este modul meu sincer de a împărtăși cu oamenii din Alba o parte din povestea și trăirile mele”, a transmis Paul.

Originar din Sebeș, județul Alba, Paul Berghean are 21 de ani și este student la Facultatea de Științe Economice din cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.

Este deja cunoscut pe scenele locale pentru energia și emoția transmisă în concerte.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 17 secunde

VIDEO: Solistul Paul Berghean din Sebeș a lansat o reinterpretare modernă a colindului „Vin colindătorii”
Evenimentacum 15 minute

Wizz Air lansează 9 curse noi de pe aeroportul din Târgu Mureș, odată cu redeschiderea bazei din această locație
Evenimentacum 30 de minute

Modificări importante privind taxarea rutieră, în 2026. Vehiculele de transport marfă vor trece la un sistem de plată pe kilometru
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: La un pas de accident pe un drum din Alba. Depășire periculoasă în trafic
Evenimentacum o lună

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Evenimentacum 2 luni

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 3 ore

Eveniment pentru promovarea utilizării pistelor de biciclete la Alba Iulia. Tur ghidat și prezentare cu campioni de ciclism
Administrațieacum 7 ore

Scandalul microbuzelor electrice supraevaluate: Pîslaru sesizează Parchetul European. Mai multe mașini au ajuns în județul Alba
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 8 ore

Titluri de stat TEZAUR: O nouă ediție lansată luni, 8 decembrie. Când și cum pot fi cumpărate și care sunt dobânzile
Economieacum 9 ore

Ce pensie poți primi, în funcție de meserie: Liste, calcule și tabel cu 12 dintre cele mai populare meserii din România
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 59 de minute

Legea de combatere a extremismului, adoptată de Senat în forma inițială. Obiecțiile președintelui Nicușor Dan, respinse
Administrațieacum 2 zile

VIDEO INTERVIU cu primarul Sebeșului- ”orașul Mercedes”: Dorin Nistor vrea resetarea PNL Alba și schimbarea de generații în partid
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Administrațieacum 3 ore

Eveniment pentru promovarea utilizării pistelor de biciclete la Alba Iulia. Tur ghidat și prezentare cu campioni de ciclism
Blajacum 5 ore

Diana Vereș de la Volei Alba Blaj a fost desemnată voleibalista anului 2025 în România
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Horoscop
Evenimentacum 14 ore

Horoscop săptămânal 8-14 decembrie 2024: Energia stelelor ne invită la reflecție și la pregătiri pentru finalul de an
Evenimentacum 23 de ore

O gustare obișnuită îmbunătățește memoria și funcțiile creierului. Studiu
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

google maps
Evenimentacum 6 zile

Google Maps introduce recenziile anonime: poți lăsa un feedback sub un pseudonim și o fotografie diferită
Modificare la legea achizițiilor publice
Actualitateacum o săptămână

Creștere masivă a fraudelor digitale avansate, pe fondul folosirii masive a inteligenței artificiale. Raport
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Actualitateacum 2 zile

Secretul unui somnul bun începe din intestin: Dușmanul ascuns care influențează odihna
Actualitateacum 4 zile

Protocol de acces mai facil la tratament pentru pacienții cu boli rare
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Actualitateacum 2 zile

Cărți de la Biblioteca Județeană Alba vor fi disponibile la Vințu de Jos. Raftul bibliotecii, deschis din 8 decembrie
Educațieacum 2 zile

Temele pentru acasă ale elevilor, limitate prin Ordin al ministrului Educației. Cât timp pot lucra zilnic
Mai mult din Educatie