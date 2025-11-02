VIDEO: Spionul de legătură a Provinciei Dacia cu împăratul Romei. Noul sit arheologic din Alba Iulia începe să își arate secretele

Spionul de legătură a provinciei cu împăratul Romei: Situl arheologic roman descoperit la Alba Iulia recent începe să își arate secretele. Un altar votiv al lui Aurelius Acvilinus, spune o poveste veche de aproape două milenii.

Reporterii Alba24 au discutat cu arheologul Radu Ota, despre una dintre cele mai interesante vestigii care au apărut până acum în șantierul respectiv.

Este așadar vorba despre un altar votiv al lui Aurelius Acvilinus, speculator al Legiunii a V-a Mecedonica, spion și curier al Imperiului.

”Este un altar votiv cu o inscripție întreagă care ne atestă un personaj important din organizarea Provinciei Dacia.

Acest personaj se numea Aurelius Acvilinus și avea funcția de speculator al Legiunii a V-a Macedonica, cea care se afla la Potaissa, Turda de astăzi” a spus Radu Ota.

Aurelius se ocupa cu multe treburi ”murdare”, spune istoricul. Avea atribuții de spionaj și executa pedepsele capitale.

În plus era și un curier foarte important: transmitea mesaje înmânate de guvernatorul provinciei, pentru împăratul Romei.

”Era un personaj important. Erau 20 de asemenea sub-ofițeri din cadrul Legiunii a V-a Macedonica, care erau în biroul Guvernatorului Daciei (…), erau 10 speculatores din cadrul Legiunii a V-a Macedonica și 10 speculatores din cadrul Legiunii a XIII-a Gemina” a spus arheologul.

Cel mai probabil, Aurelius Acvilinus avea o proprietate în orașul roman descoperit la Alba Iulia.

Vezi și VIDEO: Cel mai bogat oraș roman din provincia Dacia, descoperit la Alba Iulia. Arheologii îl numesc un sit de ”valoare universală”

Reamintim că recent, arheologii Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia au făcut o descoperire de proporții. Arheologul Radu Ota numește situl arheologic unul de ”valoare universală”.

Arheologii au scos la suprafață, în stadiul incipent (încă) vestigiile arheologice ale celui mai bogat oraș din provincia romană Dacia: Colonia Aurelia Apulensis.

O așezare romană care a ajuns la statutul de colonie și avea să primească epitetul de Chrysopolis „Orașul de Aur” atât datorită apropierii de zona auriferă, cât și ca urmare a prosperității sale.

