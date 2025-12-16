VIDEO: Spiritul autentic al Crăciunului, adus de un grup de copii din Meteș prin colinde tradiționale, la sediul redacției Alba24

Un grup de copii din comuna Meteș a adus marți spiritul autentic al Crăciunului și al sărbătorilor de iarnă, prin tradiționalele colinde românești, la sediul redacției Alba24.

Se apropie Crăciunul, cea mai frumoasă perioadă a anului pentru sufletele creștinilor. Sărbătoarea Nașterii Domnului aduce cu ea lumină, liniște, speranță și renaștere. Este vremea colindelor, a bradului împodobit, a rugăciunii și a gesturilor simple, dar pline de iubire.

Un grup de aproximativ 40 de copii din comuna Meteș a dus mai departe frumoasa tradiție a colindului. Însoțiți de preoți din satele de pe valea Ampoiului, micii colindători au impresionat prin interpretarea lor plină de căldură a colindelor „Am plecat să colindăm” și „Îmbucură-te om bun”.

Aceste melodii, cunoscute și iubite de români de-a lungul generațiilor, au căpătat o nouă viață prin vocile curate ale copiilor, transmițând bucuria sărbătorilor.

Colindatul reprezintă unul dintre cele mai frumoase obiceiuri ale poporului român, transmițând din generație în generație mesajul Nașterii Domnului.

