Connect with us

Eveniment

VIDEO ȘTIREA TA: Câștigătorii ”The Ticket”, copiii de la Valea Târnavelor, primiți la Blaj de sute de susținători

Publicat

acum 6 secunde

Câștigătorii emisiunii TV de pe Antena 1, The Ticket, Ansamblul folcloric „Valea Târnavelor”, au fost primiți în Blaj, ca niște vedete. 

Mai exact, duminică, 7 decembrie, după ce s-au întors de la București, copiii Ansamblul folcloric „Valea Târnavelor” au fost așteptați de sute de locuitori ai orașului.

Zeci de video-uri au fost postate pe internet cu primirea acestora.

A fost un  moment emoționant, în care autocarul ansamblului a intrat în zona centrală din Blaj în uralele celor prezenți.


Copiii de la ansamblul folcloric „Valea Târnavelor” au câștigat sâmbătă, 6 decembrie finala emisiunii The Ticket 2025, de pe Antena1.

După 13 episoade pline de energie, emoție și momente memorabile, Ansamblul Valea Târnavelor din județul Alba a fost desemnat marele câștigător al emisiunii „The Ticket”, câștigând trofeul și premiul de 100.000 de euro.

Finala din 6 decembrie 2025 a închis un sezon spectaculos, în care creativitatea, talentul și diversitatea artistică au oferit publicului un adevărat regal de muzică, dans și acrobație.

sursă video: Facebook, Daniel Blaga Silviu.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 6 secunde

VIDEO ȘTIREA TA: Câștigătorii ”The Ticket”, copiii de la Valea Târnavelor, primiți la Blaj de sute de susținători
Evenimentacum 53 de minute

O gustare obișnuită îmbunătățește memoria și funcțiile creierului. Studiu
Evenimentacum 2 ore

Un țepar de pe Facebook, iertat de judecătorii din Aiud. A postat că vinde un telefon, dar în coletul expediat a pus altceva
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: La un pas de accident pe un drum din Alba. Depășire periculoasă în trafic
Evenimentacum o lună

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Evenimentacum 2 luni

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum o zi

VIDEO INTERVIU cu primarul Sebeșului- ”orașul Mercedes”: Dorin Nistor vrea resetarea PNL Alba și schimbarea de generații în partid
cetate, alba iulia, cetatea alba carolina
Administrațieacum 2 zile

Alba Iulia va deveni oficial Capitala Tineretului din România 2026. Evenimentul de semnare, programat în 10 decembrie
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 8 ore

Salariu minim diferențiat după vechime și studii: AUR vrea să schimbe Codul muncii. Ce efecte ar putea avea modificările
Economieacum o zi

BNR lansează o nouă monedă de colecție, cu tiraj de 5000 de piese. Care este prețul de cumpărare
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Administrațieacum o zi

VIDEO INTERVIU cu primarul Sebeșului- ”orașul Mercedes”: Dorin Nistor vrea resetarea PNL Alba și schimbarea de generații în partid
roman
Evenimentacum 2 zile

Florin Roman, cel mai prolific parlamentar de Alba. Jumătate din legile inițiate vreodată de aleșii județului poartă semnătura sa
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 2 zile

Cu ce echipe va juca România la Cupa Mondială 2026, dacă trece de Turcia la baraj. Naționala a prins grupa cea mai UȘOARĂ
Actualitateacum 3 zile

Mesajul primarului din Blaj, Gheorghe Valentin Rotar, după meciul Volei Alba cu echipa Turciei, în Liga Campionilor
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 53 de minute

O gustare obișnuită îmbunătățește memoria și funcțiile creierului. Studiu
Evenimentacum 7 ore

VIDEO: Cum s-a pregătit o familie din Alba pentru Crăciun: Și-a ornat casa cu peste 10.000 de leduri, în diferite culori
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

google maps
Evenimentacum 5 zile

Google Maps introduce recenziile anonime: poți lăsa un feedback sub un pseudonim și o fotografie diferită
Modificare la legea achizițiilor publice
Actualitateacum 6 zile

Creștere masivă a fraudelor digitale avansate, pe fondul folosirii masive a inteligenței artificiale. Raport
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Actualitateacum 24 de ore

Secretul unui somnul bun începe din intestin: Dușmanul ascuns care influențează odihna
Actualitateacum 4 zile

Protocol de acces mai facil la tratament pentru pacienții cu boli rare
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Actualitateacum o zi

Cărți de la Biblioteca Județeană Alba vor fi disponibile la Vințu de Jos. Raftul bibliotecii, deschis din 8 decembrie
Educațieacum o zi

Temele pentru acasă ale elevilor, limitate prin Ordin al ministrului Educației. Cât timp pot lucra zilnic
Mai mult din Educatie