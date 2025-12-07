VIDEO ȘTIREA TA: Câștigătorii ”The Ticket”, copiii de la Valea Târnavelor, primiți la Blaj de sute de susținători

Câștigătorii emisiunii TV de pe Antena 1, The Ticket, Ansamblul folcloric „Valea Târnavelor”, au fost primiți în Blaj, ca niște vedete.

Mai exact, duminică, 7 decembrie, după ce s-au întors de la București, copiii Ansamblul folcloric „Valea Târnavelor” au fost așteptați de sute de locuitori ai orașului.

Zeci de video-uri au fost postate pe internet cu primirea acestora.

A fost un moment emoționant, în care autocarul ansamblului a intrat în zona centrală din Blaj în uralele celor prezenți.

Copiii de la ansamblul folcloric „Valea Târnavelor” au câștigat sâmbătă, 6 decembrie finala emisiunii The Ticket 2025, de pe Antena1.

După 13 episoade pline de energie, emoție și momente memorabile, Ansamblul Valea Târnavelor din județul Alba a fost desemnat marele câștigător al emisiunii „The Ticket”, câștigând trofeul și premiul de 100.000 de euro.

Finala din 6 decembrie 2025 a închis un sezon spectaculos, în care creativitatea, talentul și diversitatea artistică au oferit publicului un adevărat regal de muzică, dans și acrobație.

sursă video: Facebook, Daniel Blaga Silviu.

