VIDEO ȘTIREA TA: Caz terifiant la Alba Iulia. O haită de câini a ucis o căprioară. Localnicii puși de hingheri să prindă ei câinii

Un caz teribil s-a petrecut miercuri, 15 octombrie, pe strada Ana Aslan din Alba Iulia. O haită de câini ce își face veacul de mai bine de două luni prin zonă, a ucis o căprioară. Cazul a fost comunicat de un localnic care stă pe strada în cauză și care a cerut ajutorul autorităților locale, dar fără succes.

(Atenție imagini care vă pot afecta emoțional). Deși sunt imagini dure reporterii alba24.ro au decis să le difuzeze pentru a arăta pericolul la care sunt supuși locuitorii din zonă.



Zona în care s-a petrecut atacul este una destul de tranzitată, deși se află într-o parte mai retrasă a orașului. Mai exact în apropierea locației se află centrul Maria Beatrice, dar și mai multe case de locuit.

Locuitorii din zonă puși de hingheri să prindă singur câinii

Mai mult de atât pe strada cu pricina zilnic ajung trec copii, dar și adulți. Un locuitor din zonă a discutat cu reporterii alba24.ro și le-a prezentat situația. Acesta spune că este vorba despre o haită de câini, de mari dimensiuni, care își face veacul prin zonă, de mai bine de două luni.

Deși au sunat la serviciul de ecraisaj care aparține de Primăria Municipiului Alba Iulia, hingherii le-au spus oamenilor din zonă să prindă ei câinii.

Mai exact, potrivit locuitorului, hingherii le-au dat o cușcă cu care să prindă câinii din haită. De asemenea trei familii care locuiesc pe stradă au pus bani la comun și au cumpărat și ei o cușcă, prin care au încercat să prindă câinii, dar fără succes.

Au ucis o căprioară

Atacul de miercuri s-a petrecut extrem de rapid. În jur de 15 secunde le-a trebuit câinilor să prindă căprioara și să o muște. Animalul s-a zbătut și a încercat să scape de câinele care a atacat-o dar fără succes. După ce au ucis-o câinii au fugit înspre un deal din zonă.

Vorbim despre câini de talie medie sau chiar mare, care pot ucide cu ușurință un copil, dar chiar și un adult care nu se poate apăra. De asemenea localnicii din zonă spun că mai multe pisici au fost ucise de haita de câini și că un cățel de mici dimensiuni a fost și el atacat în timp ce era plimbat de stăpânul său.

UPDATE 11.00: La scurt timp de la publicarea știrii au apărut și alte testimoniale din partea unor locuitori din zonă. Oamenii spun că haita că patrupezii ar aparține ciobanilor din zonă și că autoritățile nu iau nici o măsură.

Mai mult de atât, localnicii spun că au fost cazuri în care câinii au atacat și femei ce își plimbau bebelușii în cărucioare. Cei din zonă au sunat de mai multe ori la 112, dar până acum fără succes au mai transmis cititorii alba24.ro.

Reprezentanții primăriei: A fost capturat un câine și sesizată poliția animalelor

UPDATE 14:00 – Reprezentanții Primăriei Municipiului Alba Iulia au declarat pentru alba24.ro că după apariția articolului au fost făcute o serie de cercetări.

Mai exact, reprezentanții Primăriei au sesizat IPJ Alba, iar la fața locului s-au deplasat polițiști din cadrul Poliției Animalelor. Din discuțiile avute cu localnici din zonă, câinii care au atacat ar aparține unui cioban care își crește animalele pe dealul Mamut.

Unul dintre câini a fost deja capturat în cursul dimineții de către hinghierii primăriei. vânători din partea Asociației de Vânătoare Mamut s-au deplasat la fața locului și au ridicat cadavrul căprioarei.

De asemenea reprezentanții primăriei au mai precizat că în urmă cu două săptămâni a fost montată o cușcă pentru prinderea câinilor în zonă.

