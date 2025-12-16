VIDEO: Un grup de copii din Jidvei, îmbrăcați în costume populare, colinde alese la redacția Alba24

Un grup de copii din Jidvei, îmbrăcați în costume populare, a adus marți vestea Nașterii Domnului la redacția Alba24.

27 de copii din clasele V - VIII de la Liceul Tehnologic din Jidvei, îmbrăcaţi în straie de sărbătoare, însoțiți de profesorul de religie Marius Iorga, au dus mai departe tradiţiile care ne apropie și ne pregătesc sufletele pentru sărbătoarea Nașterii Domnului.

Colindele cântate de aceștia au adus lumină, credință și speranță, în aceste zile premergătoare Marelui Praznic al Crăciunului.

