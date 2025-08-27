VIDEO: Un livrator străin, luat la bătaie pe stradă în România. A intervenit un polițist. Cazul, semnalat de Marian Godină

Un livrator de mâncare străin a fost atacat pe stradă, în București. Atacatorul l-a lovit cu pumnul în față pe băiatul nepalez care era cu bicicleta și cu geanta în spate.

„Mergi în țara ta! Ești un invadator”, i-a strigat atacatorul, în limba engleză, adresându-i și alte insulte, pe lângă lovituri.

Un polițist aflat în timpul liber a intervenit și l-a imobilizat pe agresor.

Incidentul a fost semnalat de polițistul Marian Godină. Acesta a subliniat că speră ca acest clip să fie văzut și de instigatorul de la AUR, Dan Tanasă, care recent le recomanda românilor să nu le mai deschidă ușa livratorilor străini.

„Aseară, în capitala României, un tânăr a observat un livrator de mâncare asiatic pe un scuter. Tânărul a scos telefonul și a pornit filmarea. S-a apropiat de asiatic și, mișelește, l-a lovit cu pumnul în figură, fără ca acesta să aibă timp de reacție. Panicat, livratorul l-a întrebat ce are cu el, care e problema.

-Du-te înapoi în țara ta, asta e problema!

-De ce? De ce?

-Pentru că ești un invadator! i-a răspuns tânărul.

Livratorul, un tânăr nepalez, foarte speriat, a cerut ajutorul trecătorilor.

Din fericire, un polițist care chiar ieșea de la serviciu a văzut faza de la distanță și l-a somat pe agresor să rămână pe loc, însă acesta a fugit. Polițistul a fost mai rapid, l-a prins și l-a imobilizat. Livratorul solicita venirea poliției, colegul meu l-a liniștit și i-a zis că el e de la poliție. Tânărul agresiv argumenta gestul spunând că își apăra țara. Agresorul a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în arest” a precizat Godină.

„Felicitări agentului de poliție Andrei Jianu de la Secția 7 pentru intervenția din timpul liber. Sper să vadă acest video și dl Tanasă. Agresorul a fost reținut pt 24 de ore”, a transmis Marian Godină.

