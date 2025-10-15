VIDEO: Ursul semnalat în localitatea Sântimbru s-a plimbat minute în șir pe o stradă. A fost surprins pe o cameră de supraveghere

Un urs s-a plimbat minute în șir în noaptea de marți spre miercuri, pe strada principală din localitatea Sântimbru. Animalul a fost surprins de o cameră de supraveghere, într-un interval de timp de circa 10 minute, în timp ce se deplasa pe carosabil.

Prezența animalului pe strada Blajului din localitatea Sântimbru, în zona Primăriei, a fost semnalată autorităților în jurul orei 01:00, printr-un apel la numărul de urgență 112, de către un șofer care s-a trezit cu ursul în fața mașinii.

În filmarea trimisă de acesta autorităților, realizată cu ajutorul camerei de bord, se poate observa cum ursul rătăcea pe stradă, iar la apariția mașinii, cel mai probabil din cauza luminii farurilor și a zgomotului, acesta se sperie și o ia la fugă.

La fața locului s-a deplasat de urgență echipa de intervenție aflată în serviciu, din cadrul Jandarmeriei Alba, echipată corespunzător pentru alungarea animalelor de talie mare.

