VIDEO: Ziua Armatei Române, sărbătorită la Alba Iulia. Ceremonial religios și depuneri de coroane de flori, la Cimitirul Eroilor

Ziua Armatei a fost sărbătorită sâmbătă, 25 octombrie, la Alba Iulia. La Cimitirul Eroilor din municipiu a avut loc un ceremonial religios, depuneri de coroane și defilarea gărzii de onoare.

La evenimentul care a început la ora 10:00 au fost prezente oficialități locale și județene, reprezentanți ai Armatei, ai Arhiepiscopiei și asociațiilor veteranilor de război şi rezerviştilor.

Ziua Armatei Române este sărbătorită anual la 25 octombrie și reprezintă un moment de mare importanță pentru statul român, onorând istoria, sacrificiile și contribuțiile forțelor armate ale României.

Această dată este legată de evenimente importante din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial și are o semnificație simbolică legată de eliberarea teritoriului național de sub ocupație străină.

La 25 octombrie 1944, odată cu eliberarea oraşului Carei, se atingea obiectivul major al momentului întoarcerii armelor de la 23 august 1944.

Este vorba despre eliberarea întregului teritoriu de sub ocupaţia germano-maghiară şi anularea consecinţelor dictatului de la Viena din 30 august 1940, potrivit cmilaicuza.ro.

Luptele eroice purtate de Armata Română, cu sprijinul forţelor sovietice, pentru eliberarea părţii de nord-vest a ţării au fost încununate de succes la 25 octombrie 1944, când inamicul a fost împins peste frontierele naţionale.

Această victorie a însemnat eliberarea completă a teritoriului național ocupat după Dictatul de la Viena din 1940, prin care o parte din Transilvania fusese cedată Ungariei.

De atunci, 25 octombrie a devenit Ziua Armatei Române, sărbătorind curajul, sacrificiul și dăruirea soldaților români în apărarea independenței și integrității naționale.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News