VIDEO: Ziua Națională 1 Decembrie 2025 la Alba Iulia. Focuri de artificii tricolore în Cetatea Alba Carolina

Ziua Națională 1 Decembrie 2025 la Alba Iulia. Unul dintre momentele sărbătorii de la Alba Iulia a fost reprezentat de focurile de artificii de zi, în Cetatea Alba Carolina.

Au fost lansate coloane tricolore pe cer, din dreptul Catedralei Reîntregirii.

Programul sărbătorii naționale continuă, de la ora 14.00, cu parada militară, pe Bulevardul 1 Decembrie 1918.

Din programul de 1 Decembrie 2025 la Alba Iulia:

până la ora 19.00 Târg de meșteșuguri tradiționale românești – România tradițională – curtea interioară Muzeul Palatul Principilor Transilvaniei Târg și ateliere de meșteșuguri tradiționale românești (olărit, pictură tradițională de icoane pe sticlă, arte decorative, cojocăJrie, pielărie, arta lemnului, țesături și cusături tradiționale Momente artistice de muzică tradiţională în intervalul orar 12.00 – 18.00 C

13.00 Citirea Rezoluției Adunării Naționale de la Alba Iulia și Rugăciune de mulțumire – Monumentul Unirii. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Alba Iulia în parteneriat cu Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică

16.00 Despre România, de Alphonse Dupront – ediție îngrijită de Ștefan Lemny, editura Polirom, 2025. Lansare de carte Palatul Principilor Transilvaniei, Sala Dietei

16.00 Spectacol folcloric extraordinar – ALBA UNEȘTE ROMÂNIA. Spectacol folcloric extraordinar, dedicat Zilei Naționale a României. Participă Ansamblul Folcloric al Judeţului Alba – dirijor Alexandru Pal, Ansamblul Artistic Profesionist „Porolissum” Zalău – dirijor Ionuţ Dârjan, Ansamblul Artistic Profesionist „Ciprian Porumbescu” Suceava – dirijor Bogdan Cotruţ şi solişti vocali invitaţi din zonele istorice ale României – Piaţa Cetăţii

17.00 Caleidoscopul Unirii. Reconstituiri istorice Piața Cetății Alba Carolina; strada Mihai Viteazul, Sala Unirii, Poarta a III-a a Cetăţii Alba Carolina

17.30 Retragerea cu torțe Piața Cetății Alba Carolina; strada Mihai Viteazul, Sala Unirii, Poarta a III-a a Cetăţii Alba Carolina

17.30 Romanţa sufletului românesc Recital de romanţe şi lansare album Georgeta Plută Atrium Centurionum, Sediul Administrativ al Judeţului Alba

20.30 La mulți ani, România! Spectacol de artificii Piața Cetății Alba Carolina

Restricții de circulație la Alba Iulia în 1 Decembrie 2025

până la ora 17.00 pentru ceremonialul militar – defilare ce se vor desfășura între orele 14:00-16:00: str. Lalelelor și bd. 1 Decembrie 1918

până la ora 17.00 pentru ceremonialul militar – defilare ce se vor desfășura între orele 14:00-16:00: bd. Încoronării, bd. Horea, str. Ghe. Pop de Băsești, str. Crișan, str. Cetății, str. Cloșca, str. Apulum, str. Izvorului, str. Dr. Ion Rațiu, str. Ion Agârbiceanu, bd. Transilvaniei (parcările Pasaj Bd. Transilvaniei), Calea Moților, str. Lalelelor, str. Unirii, str. Octavian Goga, str. 9 Mai, str. Brădișor, str. Cloșca, str. N. Bălcescu, str. Decebal, str. Aurel Vlaicu, str. Gemina, str. Brândușei (între str. Lalelelor și bd. Încoronării). Vor acționa polițiști de la IPJ Alba și polițiști locali.

până la ora 23:00: str. Unirii (de la sensul giratoriu de la intrarea Cetatea Alba Carolina), str. Aurel Vlaicu, str. Crișan, str. Mihai Viteazul (zona CCS), Aleea Sf. Capistrano (de la bariera de acces în Cetatea Alba Carolina)– cu punct de acces organizat și operat de Poliția Locală Alba Iulia

până la ora 23.00: Aleea Sf. Capistrano – de la bariera de acces în Latura de Nord a Cetății Alba Carolina

între orele 17:00 – 23:00: bd. 1 Decembrie 1918

între orele 11:00 – 18:00 – bd. Încoronării, bd. Horea, str. Ghe. Pop de Băsești, str. Cetății, str. Cloșca, str. Apulum, str. Izvorului, str. Dr. Ion Rațiu, str. Ion Agârbiceanu, bd. Transilvaniei (parcările Pasaj Bd. Transilvaniei), Calea Moților (str. Horea – bd. Revoluției), bd. Revoluției, str. Lalelelor, str. Pavlov, str. 9 Mai, str. Ștefan cel Mare, str. Septimius Severus, str. Vânătorilor, str. Toporașilor, str. Vasile Goldiș, str. Tache Ionescu.

În intersecțiile bd. Încoronării cu str. Ghe. Pop de Băsești, bd. Încoronării cu str. Brândușei, str. V. Goldiș cu bd. 1 Decembrie 1918, str. Cloșca cu bd. 1 Decembrie 1918, str. I. Agârbiceanu cu bd. Horea, str. Dr. Ion Rațiu cu bd. Horea, precum și Calea Moților cu bd. Horea, trafic blocat cu autovehicule de mare tonaj în scop care vor asigura perimetru de siguranță.

Traficul pietonal restricționat în zona Sălii Unirii pe durata desfășurării momentului „Primirea Soliilor”, Monumentul Unirii și podul Unirii (de sticlă) pentru ceremonialul militar între orele 10:30-14:00, zona pasajului pietonal inclusiv lifturile de acces pe durata desfășurării ceremonialului militar între orele 14:00 – 16:00.

