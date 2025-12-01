Connect with us

Eveniment

VIDEO: Ziua Națională 1 Decembrie 2025 la Alba Iulia. Focuri de artificii tricolore în Cetatea Alba Carolina

Publicat

acum 39 de minute

Ziua Națională 1 Decembrie 2025 la Alba Iulia. Unul dintre momentele sărbătorii de la Alba Iulia a fost reprezentat de focurile de artificii de zi, în Cetatea Alba Carolina.

Au fost lansate coloane tricolore pe cer, din dreptul Catedralei Reîntregirii.

YouTube video

Programul sărbătorii naționale continuă, de la ora 14.00, cu parada militară, pe Bulevardul 1 Decembrie 1918.

Vezi și La mulți ani, România! MESAJE de ZIUA NAȚIONALĂ pentru toți românii. Felicitări și urări din inimă de român, de 1 Decembrie 2025

Din programul de 1 Decembrie 2025 la Alba Iulia:

  • până la ora 19.00  Târg de meșteșuguri tradiționale românești – România tradițională – curtea interioară Muzeul Palatul Principilor Transilvaniei
    • Târg și ateliere de meșteșuguri tradiționale românești (olărit, pictură tradițională de icoane pe sticlă, arte decorative, cojocăJrie, pielărie, arta lemnului, țesături și cusături tradiționale
    • Momente artistice de muzică tradiţională în intervalul orar 12.00 – 18.00 C
  • 13.00 Citirea Rezoluției Adunării Naționale de la Alba Iulia și Rugăciune de mulțumire – Monumentul Unirii. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Alba Iulia în parteneriat cu Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică
  • 16.00 Despre România, de Alphonse Dupront – ediție îngrijită de Ștefan Lemny, editura Polirom, 2025. Lansare de carte Palatul Principilor Transilvaniei, Sala Dietei
  • 16.00 Spectacol folcloric extraordinar – ALBA UNEȘTE ROMÂNIA. Spectacol folcloric extraordinar, dedicat Zilei Naționale a României. Participă Ansamblul Folcloric al Judeţului Alba – dirijor Alexandru Pal, Ansamblul Artistic Profesionist „Porolissum” Zalău – dirijor Ionuţ Dârjan, Ansamblul Artistic Profesionist „Ciprian Porumbescu” Suceava – dirijor Bogdan Cotruţ şi solişti vocali invitaţi din zonele istorice ale României – Piaţa Cetăţii
  • 17.00 Caleidoscopul Unirii. Reconstituiri istorice Piața Cetății Alba Carolina; strada Mihai Viteazul, Sala Unirii, Poarta a III-a a Cetăţii Alba Carolina
  • 17.30 Retragerea cu torțe Piața Cetății Alba Carolina; strada Mihai Viteazul, Sala Unirii, Poarta a III-a a Cetăţii Alba Carolina
  • 17.30 Romanţa sufletului românesc Recital de romanţe şi lansare album Georgeta Plută Atrium Centurionum, Sediul Administrativ al Judeţului Alba
  • 20.30 La mulți ani, România! Spectacol de artificii Piața Cetății Alba Carolina

Vezi integral toate datele despre evenimente: 1 Decembrie 2025 la Alba Iulia. GHID pentru cei care sărbătoresc Ziua Națională. PROGRAM, parcări, localuri, obiective turistice

Restricții de circulație la Alba Iulia în 1 Decembrie 2025

  • până la ora 17.00 pentru ceremonialul militar – defilare ce se vor desfășura între orele 14:00-16:00: str. Lalelelor și bd. 1 Decembrie 1918
  până la ora 17.00 pentru ceremonialul militar – defilare ce se vor desfășura între orele 14:00-16:00:
    • bd. Încoronării, bd. Horea, str. Ghe. Pop de Băsești, str. Crișan, str. Cetății, str. Cloșca, str. Apulum, str. Izvorului, str. Dr. Ion Rațiu, str. Ion Agârbiceanu, bd. Transilvaniei (parcările Pasaj Bd. Transilvaniei), Calea Moților, str. Lalelelor, str. Unirii, str. Octavian Goga, str. 9 Mai, str. Brădișor, str. Cloșca, str. N. Bălcescu, str. Decebal, str. Aurel Vlaicu, str. Gemina, str. Brândușei (între str. Lalelelor și bd. Încoronării). Vor acționa polițiști de la IPJ Alba și polițiști locali.
  • până la ora 23:00: str. Unirii (de la sensul giratoriu de la intrarea Cetatea Alba Carolina), str. Aurel Vlaicu, str. Crișan, str. Mihai Viteazul (zona CCS), Aleea Sf. Capistrano (de la bariera de acces în Cetatea Alba Carolina)– cu punct de acces organizat și operat de Poliția Locală Alba Iulia
  • până la ora 23.00: Aleea Sf. Capistrano – de la bariera de acces în Latura de Nord a Cetății Alba Carolina
  • între orele 17:00 – 23:00: bd. 1 Decembrie 1918
  • între orele 11:00 – 18:00 – bd. Încoronării, bd. Horea, str. Ghe. Pop de Băsești, str. Cetății, str. Cloșca, str. Apulum, str. Izvorului, str. Dr. Ion Rațiu, str. Ion Agârbiceanu, bd. Transilvaniei (parcările Pasaj Bd. Transilvaniei), Calea Moților (str. Horea – bd. Revoluției), bd. Revoluției, str. Lalelelor, str. Pavlov, str. 9 Mai, str. Ștefan cel Mare, str. Septimius Severus, str. Vânătorilor, str. Toporașilor, str. Vasile Goldiș, str. Tache Ionescu.

În intersecțiile bd. Încoronării cu str. Ghe. Pop de Băsești, bd. Încoronării cu str. Brândușei, str. V. Goldiș cu bd. 1 Decembrie 1918, str. Cloșca cu bd. 1 Decembrie 1918, str. I. Agârbiceanu cu bd. Horea, str. Dr. Ion Rațiu cu bd. Horea, precum și Calea Moților cu bd. Horea, trafic blocat cu autovehicule de mare tonaj în scop care vor asigura perimetru de siguranță.

Traficul pietonal restricționat în zona Sălii Unirii pe durata desfășurării momentului „Primirea Soliilor”, Monumentul Unirii și podul Unirii (de sticlă) pentru ceremonialul militar între orele 10:30-14:00, zona pasajului pietonal inclusiv lifturile de acces pe durata desfășurării ceremonialului militar între orele 14:00 – 16:00.

