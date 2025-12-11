Connect with us

Vineri, 12 decembrie: Vernisajul expoziției „Fericiții Episcopi Martiri Greco-Catolici Români”, la Sala Unirii din Alba Iulia

expoziție fericiții episcopi martiri

Publicat

acum 32 de secunde

Expoziția foto documentară „Fericiții Episcopi Martiri Greco-Catolici Români” va fi vernisată vineri, 12 decembrie, în spațiile expoziționale din aripa de nord a Sălii Unirii, de la ora 11:00.

Piesele expuse oferă o perspectivă asupra vieții celor șapte episcopi martiri greco-catolici: Iuliu Hossu, Valeriu Traian Frențiu, Ioan Bălan, Ioan Suciu, Tit Liviu Chinezu, Vasile Aftenie și Alexandru Rusu.

Potrivit reprezentanților muzeului, vernisajul va fi urmat de lansarea celor șapte volume dedicate Fericiților Episcopi Martiri semnate de pr. dr. Sergiu Soica:

  • Cardinalul Iuliu Hossu în Dosarele Securității,
  • Episcopul Valeriu Traian Frențiu în Dosarele Securității,
  • Episcopul Ioan Bălan în Dosarele Securității,
  • Episcopul Ioan Suciu în dosarele Securității,
  • Episcopul Tit Liviu Chinezu în dosarele Securității,
  • Episcopul Vasile Aftenie în dosarele Securității,
  • Episcopul Alexandru Rusu în Dosarele Securității, apărute la Editura Mega din Cluj-Napoca.

Expoziția poate fi vizitată în perioada 12 decembrie 2025 – 8 ianuarie 2026.

Evenimentul este organizat de:

  • Consiliul Județean Alba și Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, în parteneriat cu Consiliul Județean Satu Mare, Muzeul Județean Satu Mare, Muzeul Arhiepiscopiei Majore Blaj;
  • Memorialul Victimelor Comunismului și al Rezistenței, Arhieparhia de Alba Iulia și Făgăraș, Episcopia Greco-Catolică de Cluj-Gherla, Episcopia Greco-Catolică de Oradea;
  • Episcopia Greco-Catolică de Maramureș, Episcopia Greco-Catolică de Lugoj, Episcopia Greco-Catolică ”Sfântul Vasile cel Mare” de București, Editura Surorilor Lauretane, Protopopiatul Greco-Catolic Satu Mare;
  • Parohia „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril” Satu Mare, Parohia Greco-Catolică Română – Botiz, Casa de Cultură Sânnicolau Mare și Casa Colecțiilor.

Totodată, expoziția itinerantă „Fericiții Episcopi Martiri Greco-Catolici Români” este organizată de Muzeul Județean Satu Mare, prin curatorul Denisa Săveanu Cărăian.

Ultimele articole pe alba24
