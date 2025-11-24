Vineri: Vernisajul expoziției P.R.I.N.C.E., la Palatul Principilor din Alba Iulia. Ținute din a doua jumătate a secolului XVI

Vernisajul expoziției P.R.I.N.C.E., un eveniment care îmbină istoria vestimentară cu tehnologia modernă, va avea loc vineri, 28 noiembrie, de la ora 13:30, la Palatul Principilor din Alba Iulia.

Potrivit organizatorilor, vizitatorii vor avea ocazia de a admira, în premieră, patru replici fidele ale veșmintelor princiare purtate de figuri emblematice ale istoriei Transilvaniei.

Expoziția aduce în prim-plan două ținute din a doua jumătate a secolului al XVI-lea, aparținând Isabellei Jagiello și lui Mihai Viteazul, precum și două ansambluri vestimentare din primul sfert al secolului al XVII-lea, ale perechii princiare Gabriel Bethlen și Ecaterina de Brandenburg.

De asemenea, experiența vizuală va fi completată de o colecție de replici ale podoabelor și bijuteriilor specifice epocii, reconstituite cu rigoare istorică.

Mai mult, expoziția propune o dimensiune educativă inedită prin intermediul tehnologiei: ecrane interactive amplasate în proximitatea exponatelor vor permite personajelor istorice să „prindă viață”.

Acestea se vor prezenta oaspeților în limba lor maternă și le vor oferi detalii despre propriile experiențe.

Publicul va putea analiza în detaliu, atât fizic cât și digital, elementele de vestimentație, având acces totodată la informații ample despre contextul modei acelor vremuri.

Totodată, intrarea este gratuită.

P.R.I.N.C.E., proiect co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național (AFCN), își propune să acopere o zonă mai puțin explorată în programa școlară clasică, oferind o perspectivă proaspătă pasionaților de modă, istorie și artă.

