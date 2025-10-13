Vizită importantă la Sebeș: Premierul Bolojan merge la Star Assembly. Va participa la inaugurarea unei noi linii de asamblare

Municipiul Sebeș va avea parte luni, 13 octombrie de o vizită importantă: Premierul României, Ilie Bolojan, va participa la inaugurarea unei noi linii de asamblare la Star Assembly.

Mai exact, premierul Ilie Bolojan va ajunge luni, 13 octombrie, la Sebeș, unde va participa la deschiderea oficială a liniei de asamblare a unităților de propulsie pentru noul Mercedes-Benz GLC full-electric din cadrul companiei Star Assembly.

După eveniment, premierul va avea o întâlnire neoficială cu reprezentanții PNL Alba.

De peste 12 ani, compania Star Assembly Sebeș se remarcă prin excelență tehnică și standarde de calitate deosebite în asamblarea cutiilor de viteză de înaltă performanță pentru autoturismele Mercedes-Benz. În cadrul fabricii din Sebeș sunt asamblate transmisia automată cu nouă trepte – 9G-TRONIC și transmisia cu dublu ambreiaj 8G-DCT.

Odată cu extinderea capacităților de producție și lansarea procesului de asamblare a unităților de propulsie pentru noul Mercedes-Benz GLC full-electric, locația marchează o etapă esențială în tranziția la electromobilitate.

