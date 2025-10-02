Connect with us

Blaj

Volei Alba Blaj: Biletele pentru Supercupa României la volei feminin se vor pune în vânzare vineri, 3 octombrie. Prețuri

Publicat

acum 31 de secunde

Biletele pentru Supercupa României la volei feminin, ce se va disputa sâmbătă, 11 octombrie, de la ora 18:00, în sala polivalentă Alba Blaj Arena, între CSM Volei Alba Blaj (campioana și deținătoarea Cupei României) și CSO Voluntari (vicecampioana și finalista Cupei României), se vor pune în vânzare vineri, 3 octombrie, începând cu ora 14:00, pe site-ul biletesmart.ro/blaj și la casa de bilete Alba Blaj Arena.

Prețul biletelor:

  • 15 lei (Sectoare A, B, C)
  • 100 lei (Sector Oficial)

Programul casei de bilete (3-4 octombrie 2025):

  • Vineri: 14:00 – 18:00
  • Sâmbătă: 12:00 – 16:00

Programul casei de bilete (6-11 octombrie 2025):

  • Luni – Vineri: 14:00 – 18:00
  • Sâmbătă: 14:00 – 19:00

Potrivit reprezentanților Volei Alba Blaj, elevii cu vârste cuprinse între 6 și 18 ani vor beneficia în continuare de intrare gratuită la toate meciurile, dar numai pe baza carnetului de elev, biletele putând fi ridicate doar în ziua meciului, de la casa de bilete Alba Blaj Arena. Biletele pentru elevi nu pot fi achiziționate online.

Părinții care vor veni la meci însoțiți de copii vor achita doar biletul pentru adult, urmând să primească bilete gratuite, în funcție de numărul de copii, lângă locul plătit.

Pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 0 și 6 ani, accesul este gratuit, dar numai cu însoțitor.

Accesul este gratuit pentru persoanele cu dizabilități locomotorii, prin prezentarea legitimației/documentelor justificative la intrarea generală a spectatorilor (zona turnicheți).

Vă așteptăm să fiți alături de noi la primul meci oficial din noul sezon!

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Blajacum 31 de secunde

Volei Alba Blaj: Biletele pentru Supercupa României la volei feminin se vor pune în vânzare vineri, 3 octombrie. Prețuri
Evenimentacum 26 de minute

Un accident mortal în sensul giratoriu din Sebeș, detaliat de un șofer de TIR implicat. Cum au judecat magistrații din oraș cazul
Evenimentacum 35 de minute

FOTO-VIDEO: ACCIDENT pe B-dul Încoronării din Alba Iulia. Impact între două mașini și o autoutilitară
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 22 de ore

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Evenimentacum 5 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Evenimentacum 5 zile

FOTO ȘTIREA TA: O groapă din asfalt, adâncă și nesemnalizată, „capcană” pentru șoferi pe o stradă din Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 24 de ore

Casele nedeclarate și construcțiile ridicate fără autorizație vor fi verificate cu drone. Anunțul ministrului Cseke Attila
Administrațieacum o zi

Reducerea a 10.000 de posturi din administrația locală, discutată în Coaliția de Guvernare. Când ar putea fi luată decizia
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 4 ore

Depozitele de gaze din România, pline 100%. Capacitatea maximă de stocare, atinsă înainte de data recomandată de UE
Economieacum 9 ore

Noile standarde pentru contabili: e-legitimație, e-parafă, adeverințe și e-aviz. Când intră în vigoare
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 2 ore

Corneliu Mureșan: Ministrul Sănătății, social-democratul Alexandru Rogobete, salvează proiectul noului corp de spital din Alba (P)
Evenimentacum 10 ore

Guvernul a stabilit proiectele pe care nu le mai finanțează. Ce investiții vor fi oprite și de ce
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Blajacum 31 de secunde

Volei Alba Blaj: Biletele pentru Supercupa României la volei feminin se vor pune în vânzare vineri, 3 octombrie. Prețuri
Evenimentacum 8 ore

Handbalistele de la LPS ”Florin Fleșeriu” joacă sâmbătă un ”meci de foc” împotriva CS Jiul Rovinari 2016. Apel pentru suporteri
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Actualitateacum 13 ore

2 octombrie: Ziua Mondială a Nonviolenței, dedicată promovării păcii, toleranței și rezistenței pașnice în fața injustiției
Evenimentacum o zi

SONDAJ: Balul Bobocilor 2025 la Liceul de Arte „Regina Maria” din Alba Iulia, cu tema „Mitologii”. VOTEAZĂ MISS și MISTER Alba24
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

rechemare BMW
Evenimentacum 2 zile

Rechemare BMW: Anumite autoturisme riscă să ia foc în garaj din cauza unei piese defecte. Modelele vizate
Evenimentacum 6 zile

Avertismentul DNSC: Furt de date, sub forma identității unor companii cunoscute. Ce trebuie să știe cetățenii
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum o zi

Vaccinul anti-HPV, gratuit pentru tineri din 1 octombrie. Recomandările specialiștilor
Evenimentacum o zi

Măsuri de combatere a bolilor cardio și cerebrovasculare în România. Precizările ministrului Sănătății despre strategia națională
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 2 ore

Parteneriat pentru învățământul superior dual, în Alba. „Tehnologie alimentară”, o nouă specializare propusă la UAB
Educațieacum 6 ore

Cornelia Galben, absolventă a Colegiului Militar din Alba Iulia: Șefă de promoție la Academia Forțelor Terestre
Mai mult din Educatie