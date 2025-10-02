Volei Alba Blaj: Biletele pentru Supercupa României la volei feminin se vor pune în vânzare vineri, 3 octombrie. Prețuri

Biletele pentru Supercupa României la volei feminin, ce se va disputa sâmbătă, 11 octombrie, de la ora 18:00, în sala polivalentă Alba Blaj Arena, între CSM Volei Alba Blaj (campioana și deținătoarea Cupei României) și CSO Voluntari (vicecampioana și finalista Cupei României), se vor pune în vânzare vineri, 3 octombrie, începând cu ora 14:00, pe site-ul biletesmart.ro/blaj și la casa de bilete Alba Blaj Arena.

Prețul biletelor:

15 lei (Sectoare A, B, C)

100 lei (Sector Oficial)

Programul casei de bilete (3-4 octombrie 2025):

Vineri: 14:00 – 18:00

Sâmbătă: 12:00 – 16:00

Programul casei de bilete (6-11 octombrie 2025):

Luni – Vineri: 14:00 – 18:00

Sâmbătă: 14:00 – 19:00

Potrivit reprezentanților Volei Alba Blaj, elevii cu vârste cuprinse între 6 și 18 ani vor beneficia în continuare de intrare gratuită la toate meciurile, dar numai pe baza carnetului de elev, biletele putând fi ridicate doar în ziua meciului, de la casa de bilete Alba Blaj Arena. Biletele pentru elevi nu pot fi achiziționate online.

Părinții care vor veni la meci însoțiți de copii vor achita doar biletul pentru adult, urmând să primească bilete gratuite, în funcție de numărul de copii, lângă locul plătit.

Pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 0 și 6 ani, accesul este gratuit, dar numai cu însoțitor.

Accesul este gratuit pentru persoanele cu dizabilități locomotorii, prin prezentarea legitimației/documentelor justificative la intrarea generală a spectatorilor (zona turnicheți).

Vă așteptăm să fiți alături de noi la primul meci oficial din noul sezon!

