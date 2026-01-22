Vremea de weekend în Alba, 23-25 ianuarie: se încălzește treptat. Prognoza meteo pe zile, în localități din județ

Vremea de weekend în Alba, 23-25 ianuarie: temperaturile cresc ușor la finalul acestei săptămâni. De la maxime de 1 grad vineri, se va ajunge la 4 grade, duminică.

La munte - Abrud, Câmpeni, Șugag și Oașa, temperaturile ajung chiar la 6 grade Celsius.

Deocamdată nu sunt anunțate precipitații.

Minimele vor varia între -4 și 1-2 grade.

Vremea de weekend în Alba, 23-25 ianuarie

Vremea de weekend în Alba: Vineri, 23 ianuarie

Alba Iulia: minime de -3 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; nori și soare

Sebeș: minime de -4 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; nori și soare

Șugag: minime de -4 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; soare cu nori

Oaşa: minime de -3 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; nori și soare

Aiud: minime de -4 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; nori și soare

Blaj: minime de -4 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; nori și soare

Ocna Mureş: minime de -4 grade Celsius, maxime de 0 grade Celsius; parțial însorit

Zlatna: minime de -1 grad Celsius, maxime de 2 grade Celsius; predominant însorit

Abrud: minime de -3 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; nori și soare

Câmpeni: minime de -3 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; nori și soare

Arieşeni: minime de -2 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; nori și soare

Cugir: minime de -4 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; nori și soare

Vremea de weekend în Alba: Sâmbătă, 24 ianuarie

Alba Iulia: minime de -4 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; predominant noros

Sebeș: minime de -4 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; predominant noros

Șugag: minime de -3 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; parțial însorit

Oaşa: minime de -1 grad Celsius, maxime de 3 grade Celsius; predominant noros

Aiud: minime de -5 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; nori joși

Blaj: minime de -5 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; nori joși

Ocna Mureş: minime de -3 grade Celsius, maxime de 0 grade Celsius; nori joși

Zlatna: minime de -3 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; predominant noros

Abrud: minime de -2 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; predominant noros

Câmpeni: minime de -2 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; predominant noros

Arieşeni: minime de 0 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; predominant noros

Cugir: minime de -4 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; predominant noros

Vremea de weekend în Alba: Duminică, 25 ianuarie

Alba Iulia: minime de 0 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; predominant noros

Sebeș: minime de -1 grad Celsius, maxime de 4 grade Celsius; predominant noros

Șugag: minime de 1 grad Celsius, maxime de 6 grade Celsius; nori și soare

Oaşa: minime de 1 grad Celsius, maxime de 6 grade Celsius; noros

Aiud: minime de -1 grad Celsius, maxime de 3 grade Celsius; predominant noros

Blaj: minime de -1 grad Celsius, maxime de 3 grade Celsius; predominant noros

Ocna Mureş: minime de 0 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; nori joși

Zlatna: minime de 1 grad Celsius, maxime de 5 grade Celsius; predominant noros

Abrud: minime de 0 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; noros

Câmpeni: minime de 0 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; noros

Arieşeni: minime de 2 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; ploaie/burniță ocazională

Cugir: minime de -1 grad Celsius, maxime de 4 grade Celsius; predominant noros

sursa: accuweather.com

