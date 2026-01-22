Eveniment
Vremea de weekend în Alba, 23-25 ianuarie: se încălzește treptat. Prognoza meteo pe zile, în localități din județ
Vremea de weekend în Alba, 23-25 ianuarie: temperaturile cresc ușor la finalul acestei săptămâni. De la maxime de 1 grad vineri, se va ajunge la 4 grade, duminică.
La munte - Abrud, Câmpeni, Șugag și Oașa, temperaturile ajung chiar la 6 grade Celsius.
Deocamdată nu sunt anunțate precipitații.
Minimele vor varia între -4 și 1-2 grade.
Vremea de weekend în Alba, 23-25 ianuarie
Vremea de weekend în Alba: Vineri, 23 ianuarie
Alba Iulia: minime de -3 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; nori și soare
Sebeș: minime de -4 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; nori și soare
Șugag: minime de -4 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; soare cu nori
Oaşa: minime de -3 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; nori și soare
Aiud: minime de -4 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; nori și soare
Blaj: minime de -4 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; nori și soare
Ocna Mureş: minime de -4 grade Celsius, maxime de 0 grade Celsius; parțial însorit
Zlatna: minime de -1 grad Celsius, maxime de 2 grade Celsius; predominant însorit
Abrud: minime de -3 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; nori și soare
Câmpeni: minime de -3 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; nori și soare
Arieşeni: minime de -2 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; nori și soare
Cugir: minime de -4 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; nori și soare
Vremea de weekend în Alba: Sâmbătă, 24 ianuarie
Alba Iulia: minime de -4 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; predominant noros
Sebeș: minime de -4 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; predominant noros
Șugag: minime de -3 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; parțial însorit
Oaşa: minime de -1 grad Celsius, maxime de 3 grade Celsius; predominant noros
Aiud: minime de -5 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; nori joși
Blaj: minime de -5 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; nori joși
Ocna Mureş: minime de -3 grade Celsius, maxime de 0 grade Celsius; nori joși
Zlatna: minime de -3 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; predominant noros
Abrud: minime de -2 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; predominant noros
Câmpeni: minime de -2 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; predominant noros
Arieşeni: minime de 0 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; predominant noros
Cugir: minime de -4 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; predominant noros
Vremea de weekend în Alba: Duminică, 25 ianuarie
Alba Iulia: minime de 0 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; predominant noros
Sebeș: minime de -1 grad Celsius, maxime de 4 grade Celsius; predominant noros
Șugag: minime de 1 grad Celsius, maxime de 6 grade Celsius; nori și soare
Oaşa: minime de 1 grad Celsius, maxime de 6 grade Celsius; noros
Aiud: minime de -1 grad Celsius, maxime de 3 grade Celsius; predominant noros
Blaj: minime de -1 grad Celsius, maxime de 3 grade Celsius; predominant noros
Ocna Mureş: minime de 0 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; nori joși
Zlatna: minime de 1 grad Celsius, maxime de 5 grade Celsius; predominant noros
Abrud: minime de 0 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; noros
Câmpeni: minime de 0 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; noros
Arieşeni: minime de 2 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; ploaie/burniță ocazională
Cugir: minime de -1 grad Celsius, maxime de 4 grade Celsius; predominant noros
sursa: accuweather.com
