Connect with us

Eveniment

Vremea de weekend în Alba, 23-25 ianuarie: se încălzește treptat. Prognoza meteo pe zile, în localități din județ

Publicat

acum O oră

Vremea de weekend în Alba, 23-25 ianuarie: temperaturile cresc ușor la finalul acestei săptămâni. De la maxime de 1 grad vineri, se va ajunge la 4 grade, duminică.

La munte - Abrud, Câmpeni, Șugag și Oașa, temperaturile ajung chiar la 6 grade Celsius.

Deocamdată nu sunt anunțate precipitații.

Minimele vor varia între -4 și 1-2 grade.

Vremea de weekend în Alba, 23-25 ianuarie

Vremea de weekend în Alba: Vineri, 23 ianuarie

Alba Iulia: minime de -3 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; nori și soare

Sebeș: minime de -4 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; nori și soare

Șugag: minime de -4 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; soare cu nori

Oaşa: minime de -3 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; nori și soare

Aiud: minime de -4 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; nori și soare

Blaj: minime de -4 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; nori și soare

Ocna Mureş: minime de -4 grade Celsius, maxime de 0 grade Celsius; parțial însorit

Zlatna: minime de -1 grad Celsius, maxime de 2 grade Celsius; predominant însorit

Abrud: minime de -3 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; nori și soare

Câmpeni: minime de -3 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; nori și soare

Arieşeni: minime de -2 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; nori și soare

Cugir: minime de -4 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; nori și soare

Vremea de weekend în Alba: Sâmbătă, 24 ianuarie

Alba Iulia: minime de -4 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; predominant noros

Sebeș: minime de -4 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; predominant noros

Șugag: minime de -3 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; parțial însorit

Oaşa: minime de -1 grad Celsius, maxime de 3 grade Celsius; predominant noros

Aiud: minime de -5 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; nori joși

Blaj: minime de -5 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; nori joși

Ocna Mureş: minime de -3 grade Celsius, maxime de 0 grade Celsius; nori joși

Zlatna: minime de -3 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; predominant noros

Abrud: minime de -2 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; predominant noros

Câmpeni: minime de -2 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; predominant noros

Arieşeni: minime de 0 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; predominant noros

Cugir: minime de -4 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; predominant noros

Vremea de weekend în Alba: Duminică, 25 ianuarie

Alba Iulia: minime de 0 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; predominant noros

Sebeș: minime de -1 grad Celsius, maxime de 4 grade Celsius; predominant noros

Șugag: minime de 1 grad Celsius, maxime de 6 grade Celsius; nori și soare

Oaşa: minime de 1 grad Celsius, maxime de 6 grade Celsius; noros

Aiud: minime de -1 grad Celsius, maxime de 3 grade Celsius; predominant noros

Blaj: minime de -1 grad Celsius, maxime de 3 grade Celsius; predominant noros

Ocna Mureş: minime de 0 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; nori joși

Zlatna: minime de 1 grad Celsius, maxime de 5 grade Celsius; predominant noros

Abrud: minime de 0 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; noros

Câmpeni: minime de 0 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; noros

Arieşeni: minime de 2 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; ploaie/burniță ocazională

Cugir: minime de -1 grad Celsius, maxime de 4 grade Celsius; predominant noros

sursa: accuweather.com

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 1 minut

Bărbat din Alba care a amenințat cu moartea și a vrut să lovească cu autoturismul doi polițiști, trimis în judecată pentru ultraj
Evenimentacum 31 de minute

FOTO: Educație rutieră pentru copii, la Școala Gimnazială „Vasile Goldiș” din Alba Iulia. Recomandările polițiștilor pentru elevi
Evenimentacum O oră

Vremea de weekend în Alba, 23-25 ianuarie: se încălzește treptat. Prognoza meteo pe zile, în localități din județ
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 3 zile

VIDEO: Alba Iulia, coșmarul șoferilor. Zăpada lăsată pe unele străzi a înghețat și a transformat orașul în patinoar
Evenimentacum 5 zile

FOTO ȘTIREA TA: Mașină avariată de zăpada desprinsă de pe acoperișul unei școli din Alba Iulia
Evenimentacum 6 zile

FOTO ȘTIREA TA Stații de autobuz înzăpezite în Alba Iulia, la multe zile după ninsoare: ”Primăria a pierdut lupta cu iarna”
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 10 ore

Măsuri în administrația publică: se suspendă detașările de funcționari, condiții pentru cumulul pensiei speciale cu salariul
Administrațieacum 12 ore

Primăria Alba Iulia vrea să construiască locuințe sociale individuale în cartierul Gheorghe Șincai. Cum vor fi amenajate
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Iohannis
Economieacum 4 ore

Fostul președinte al României, Klaus Iohannis, scapă de sechestru pe bunuri. Curtea de Apel Alba Iulia a respins cererea ANAF
Economieacum 6 ore

Pensie specială tăiată cu 85%, dacă rămâi angajat la stat și cumulezi veniturile. Pe cine vizează noul proiect de lege
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 9 ore

Cum explică fostul adjunct al Jandarmeriei Alba, Cosmin Jurcoveț, intrarea în partidul extremist AUR. Ce spune despre Simion
Evenimentacum o zi

Fostul prim adjunct al Inspectoratului de Jandarmi Alba, Cosmin Jurcoveț, s-a înscris în AUR, la nici o lună de la pensionare
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Blajacum o zi

Campioana Volei Alba Blaj întâlnește CSM Constanța pentru intrarea în semifinalele Cupei României
Evenimentacum 5 zile

VIDEO: Dacia a câștigat Raliul Dakar, cea mai dură competiție auto din lume
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 2 ore

Care este vârsta la care un român reușește să își cumpere propria locuință. Situația la nivel european
Evenimentacum 13 ore

Ce este stresul termic și cum afectează organismul. Diferențele mari de temperatură forțează sistemele de reglare ale corpului
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum o săptămână

Dacia va lansa un nou model electric, vândut în paralel cu Spring. Cât va costa noua mașină
Actualitateacum 2 săptămâni

Datele personale ale aproximativ 17,5 milioane de utilizatori Instagram au ajuns la vânzare pe dark web
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 4 ore

Noi reguli privind medicamentele în Uniunea Europeană. Stocuri minime și negocieri între statele membre
Actualitateacum 9 ore

Patronatul din domeniul medical critică proiectul legat de telemedicină, pus în dezbatere de Ministerul Sănătății: ” E prea vag”
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 8 ore

Albert Barbu, elev al Colegiului Militar din Alba Iulia, locul III la concursul HackTheArt, secțiunea securitate cibernetică
Educațieacum o zi

Vacanța de schi 2026: când intră în vacanță elevii din Alba și din celelalte județe din țară. HARTA
Mai mult din Educatie