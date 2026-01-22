Bărbat din Alba care a amenințat cu moartea și a vrut să lovească cu autoturismul doi polițiști, trimis în judecată pentru ultraj

Un bărbat din Alba care a vrut să lovească cu autoturismul doi polițiști a fost trimis în judecată. Dosarul a trecut de cameră preliminară în data de 21 ianuarie 2026.

Acesta va fi judecat pentru ultraj de magistrații Judecătoriei Alba Iulia.

Actul de ultraj a fost comis de inculpat în data de 28 august 2025. Fapta comisă de acesta a fost descrisă în motivarea instanței.

Potrivit magistraților: ”Inculpatul în data de 28 august 2025, în jurul orei 22:45, în timp ce persoanele vătămate (...), organe de cercetare penală aflate în exercitarea atribuţiilor de serviciu se aflau pe partea carosabilă a DJ107H a întors autovehiculul marca Audi A 6, de culoare neagră, în parcarea magazinului Profi situat în localitatea Galda de Jos, iar ulterior, în mod violent a ieșit din parcare și s-a îndreptat către persoanele vătămate cu intenția de a le lovi, adresându-le totodată amenințări cu moartea”, se arată în documentul citat.

Momentan dosarul nu a primit un prim termen de judecată.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Cristian Panu Citește toate articolele Cristian Panu a intrat în echipa alba24.ro în anul 2018. Inițial a acoperit în mare parte teme din zona justiției, însă în timp a început de abordeze o gamă mai largă de subiecte. Scrie despre societate, administrație, dar și despre spectacole de teatru. Redactează știri vezi mai mult ...

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News