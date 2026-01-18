Eveniment
Vremea în Alba, 19-25 ianuarie: ger aproape toată săptămâna. Cât de mult scad temperaturile. Prognoza meteo pe zile și localități
Vremea în Alba, 19-25 ianuarie: temperaturile vor continua să fie deosebit de scăzute, cel puțin până joi. Minimele coboară la -13...-16 grade Celsius, iar maximele vor fi preponderent negative.
Din weekend, va fi ușor mai cald, însă tot sub zero grade pe timp de noapte: -2...-6 grade Celsius. Maximele vor ajunge la 1-3 grade.
În unele zile, la munte temperaturile vor fi mai mari față de cele de la altitudini mici. De exemplu, marți, una dintre cele mai reci zile ale săptămânii, la Alba Iulia vor fi -15 grade (maxime de -2 grade), iar la Oașa -4 grade (maxime de 3 grade).
Vremea în Alba, 19-25 ianuarie
Vremea în Alba: Luni, 19 ianuarie
Alba Iulia: minime de -15 grade Celsius, maxime de -2 grade Celsius; soare cu nori
Sebeș: minime de -15 grade Celsius, maxime de -4 grade Celsius; soare cu nori
Șugag: minime de -13 grade Celsius, maxime de -3 grade Celsius; soare cu nori
Oaşa: minime de -7 grade Celsius, maxime de -2 grade Celsius; soare
Aiud: minime de -15 grade Celsius, maxime de -4 grade Celsius; soare cu nori
Blaj: minime de -15 grade Celsius, maxime de -4 grade Celsius; soare cu nori
Ocna Mureş: minime de -15 grade Celsius, maxime de -4 grade Celsius; parțial însorit
Zlatna: minime de -13 grade Celsius, maxime de -2 grade Celsius; soare
Abrud: minime de -15 grade Celsius, maxime de 0 grade Celsius; însorit
Câmpeni: minime de -15 grade Celsius, maxime de 0 grade Celsius; însorit
Arieşeni: minime de -7 grade Celsius, maxime de -2 grade Celsius; soare
Cugir: minime de -15 grade Celsius, maxime de -4 grade Celsius; soare cu nori
Vremea în Alba: Marți, 20 ianuarie
Alba Iulia: minime de -15 grade Celsius, maxime de -3 grade Celsius; nori și soare
Sebeș: minime de -15 grade Celsius, maxime de -4 grade Celsius; nori și soare
Șugag: minime de -11 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; soare cu nori
Oaşa: minime de -4 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; soare
Aiud: minime de -16 grade Celsius, maxime de -4 grade Celsius; nori joși
Blaj: minime de -16 grade Celsius, maxime de -4 grade Celsius; nori joși
Ocna Mureş: minime de -14 grade Celsius, maxime de -4 grade Celsius; nori joși
Zlatna: minime de -12 grade Celsius, maxime de 0 grade Celsius; soare cu nori
Abrud: minime de -13 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; soare
Câmpeni: minime de -13 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; soare
Arieşeni: minime de -3 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; soare
Cugir: minime de -15 grade Celsius, maxime de -4 grade Celsius; nori și soare
Vremea în Alba: Miercuri, 21 ianuarie
Alba Iulia: minime de -12 grade Celsius, maxime de -3 grade Celsius; predominant noros
Sebeș: minime de -12 grade Celsius, maxime de -3 grade Celsius; predominant noros
Șugag: minime de -6 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; înnorare accentuată
Oaşa: minime de -4 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; predominant însorit
Aiud: minime de -13 grade Celsius, maxime de -5 grade Celsius; nori joși
Blaj: minime de -13 grade Celsius, maxime de -5 grade Celsius; nori joși
Ocna Mureş: minime de -10 grade Celsius, maxime de -5 grade Celsius; nori joși
Zlatna: minime de -6 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; nori și soare
Abrud: minime de -9 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; soare cu nori
Câmpeni: minime de -9 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; soare cu nori
Arieşeni: minime de -3 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; parțial însorit
Cugir: minime de -12 grade Celsius, maxime de -3 grade Celsius; predominant noros
Vremea în Alba: Joi, 22 ianuarie
Alba Iulia: minime de -8 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; noros
Sebeș: minime de -9 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; noros
Șugag: minime de -5 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; ninsoare sporadică
Oaşa: minime de -5 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; noros
Aiud: minime de -9 grade Celsius, maxime de -1 grad Celsius; noros
Blaj: minime de -9 grade Celsius, maxime de -1 grad Celsius; noros
Ocna Mureş: minime de -9 grade Celsius, maxime de -2 grade Celsius; noros
Zlatna: minime de -5 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; noros
Abrud: minime de -8 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; noros
Câmpeni: minime de -8 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; noros
Arieşeni: minime de -5 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; noros
Cugir: minime de -9 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; noros
Vremea în Alba: Vineri, 23 ianuarie
Alba Iulia: minime de -6 grade Celsius, maxime de 0 grade Celsius; predominant noros
Sebeș: minime de -6 grade Celsius, maxime de 0 grade Celsius; predominant noros
Șugag: minime de -4 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; nori și soare
Oaşa: minime de -6 grade Celsius, maxime de 0 grade Celsius; predominant noros
Aiud: minime de -7 grade Celsius, maxime de -1 grad Celsius; nori joși
Blaj: minime de -7 grade Celsius, maxime de -1 grad Celsius; nori joși
Ocna Mureş: minime de -7 grade Celsius, maxime de -2 grade Celsius; nori joși
Zlatna: minime de -3 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; nori și soare
Abrud: minime de -4 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; predominant noros
Câmpeni: minime de -4 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; predominant noros
Arieşeni: minime de -5 grade Celsius, maxime de 0 grade Celsius; predominant noros
Cugir: minime de -6 grade Celsius, maxime de 0 grade Celsius; predominant noros
Vremea în Alba: Sâmbătă, 24 ianuarie
Alba Iulia: minime de -4 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; predominant noros
Sebeș: minime de -4 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; noros
Șugag: minime de -4 grade Celsius, maxime de -1 grad Celsius; noros
Oaşa: minime de 0 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; predominant noros
Aiud: minime de -5 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; predominant noros
Blaj: minime de -5 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; predominant noros
Ocna Mureş: minime de -6 grade Celsius, maxime de -1 grad Celsius; ploaie/burniță înghețată
Zlatna: minime de -2 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; nori și soare
Abrud: minime de -3 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; nori și soare
Câmpeni: minime de -3 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; nori și soare
Arieşeni: minime de -3 grade Celsius, maxime de -1 grad Celsius; noros
Cugir: minime de -4 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; noros
Vremea în Alba: Duminică, 25 ianuarie
Alba Iulia: minime de -2 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; noros
Sebeș: minime de -1 grad Celsius, maxime de 3 grade Celsius; noros
Șugag: minime de -2 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; ploaie/burniță înghețată
Oaşa: minime de -2 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; noros
Aiud: minime de -1 grad Celsius, maxime de 3 grade Celsius; noros
Blaj: minime de -1 grad Celsius, maxime de 3 grade Celsius; noros
Ocna Mureş: minime de -1 grad Celsius, maxime de 3 grade Celsius; noros
Zlatna: minime de -1 grad Celsius, maxime de 4 grade Celsius; noros
Abrud: minime de -2 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; înnorare accentuată
Câmpeni: minime de -2 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; înnorare accentuată
Arieşeni: minime de -1 grad Celsius, maxime de 2 grade Celsius; averse (ploi)
Cugir: minime de -1 grad Celsius, maxime de 3 grade Celsius; noros
sursa: accuweather.com
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News
ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.