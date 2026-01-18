Connect with us

Vremea în Alba, 19-25 ianuarie: ger aproape toată săptămâna. Cât de mult scad temperaturile. Prognoza meteo pe zile și localități

Publicat

acum O oră

Vremea în Alba, 19-25 ianuarie: temperaturile vor continua să fie deosebit de scăzute, cel puțin până joi. Minimele coboară la -13...-16 grade Celsius, iar maximele vor fi preponderent negative.

Din weekend, va fi ușor mai cald, însă tot sub zero grade pe timp de noapte: -2...-6 grade Celsius. Maximele vor ajunge la 1-3 grade.

În unele zile, la munte temperaturile vor fi mai mari față de cele de la altitudini mici. De exemplu, marți, una dintre cele mai reci zile ale săptămânii, la Alba Iulia vor fi -15 grade (maxime de -2 grade), iar la Oașa -4 grade (maxime de 3 grade).

Vremea în Alba, 19-25 ianuarie

Vremea în Alba: Luni, 19 ianuarie

Alba Iulia: minime de -15 grade Celsius, maxime de -2 grade Celsius; soare cu nori

Sebeș: minime de -15 grade Celsius, maxime de -4 grade Celsius; soare cu nori

Șugag: minime de -13 grade Celsius, maxime de -3 grade Celsius; soare cu nori

Oaşa: minime de -7 grade Celsius, maxime de -2 grade Celsius; soare

Aiud: minime de -15 grade Celsius, maxime de -4 grade Celsius; soare cu nori

Blaj: minime de -15 grade Celsius, maxime de -4 grade Celsius; soare cu nori

Ocna Mureş: minime de -15 grade Celsius, maxime de -4 grade Celsius; parțial însorit

Zlatna: minime de -13 grade Celsius, maxime de -2 grade Celsius; soare

Abrud: minime de -15 grade Celsius, maxime de 0 grade Celsius; însorit

Câmpeni: minime de -15 grade Celsius, maxime de 0 grade Celsius; însorit

Arieşeni: minime de -7 grade Celsius, maxime de -2 grade Celsius; soare

Cugir: minime de -15 grade Celsius, maxime de -4 grade Celsius; soare cu nori

Vremea în Alba: Marți, 20 ianuarie

Alba Iulia: minime de -15 grade Celsius, maxime de -3 grade Celsius; nori și soare

Sebeș: minime de -15 grade Celsius, maxime de -4 grade Celsius; nori și soare

Șugag: minime de -11 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; soare cu nori

Oaşa: minime de -4 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; soare

Aiud: minime de -16 grade Celsius, maxime de -4 grade Celsius; nori joși

Blaj: minime de -16 grade Celsius, maxime de -4 grade Celsius; nori joși

Ocna Mureş: minime de -14 grade Celsius, maxime de -4 grade Celsius; nori joși

Zlatna: minime de -12 grade Celsius, maxime de 0 grade Celsius; soare cu nori

Abrud: minime de -13 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; soare

Câmpeni: minime de -13 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; soare

Arieşeni: minime de -3 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; soare

Cugir: minime de -15 grade Celsius, maxime de -4 grade Celsius; nori și soare

Vremea în Alba: Miercuri, 21 ianuarie

Alba Iulia: minime de -12 grade Celsius, maxime de -3 grade Celsius; predominant noros

Sebeș: minime de -12 grade Celsius, maxime de -3 grade Celsius; predominant noros

Șugag: minime de -6 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; înnorare accentuată

Oaşa: minime de -4 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; predominant însorit

Aiud: minime de -13 grade Celsius, maxime de -5 grade Celsius; nori joși

Blaj: minime de -13 grade Celsius, maxime de -5 grade Celsius; nori joși

Ocna Mureş: minime de -10 grade Celsius, maxime de -5 grade Celsius; nori joși

Zlatna: minime de -6 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; nori și soare

Abrud: minime de -9 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; soare cu nori

Câmpeni: minime de -9 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; soare cu nori

Arieşeni: minime de -3 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; parțial însorit

Cugir: minime de -12 grade Celsius, maxime de -3 grade Celsius; predominant noros

Vremea în Alba: Joi, 22 ianuarie

Alba Iulia: minime de -8 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; noros

Sebeș: minime de -9 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; noros

Șugag: minime de -5 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; ninsoare sporadică

Oaşa: minime de -5 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; noros

Aiud: minime de -9 grade Celsius, maxime de -1 grad Celsius; noros

Blaj: minime de -9 grade Celsius, maxime de -1 grad Celsius; noros

Ocna Mureş: minime de -9 grade Celsius, maxime de -2 grade Celsius; noros

Zlatna: minime de -5 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; noros

Abrud: minime de -8 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; noros

Câmpeni: minime de -8 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; noros

Arieşeni: minime de -5 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; noros

Cugir: minime de -9 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; noros

Vremea în Alba: Vineri, 23 ianuarie

Alba Iulia: minime de -6 grade Celsius, maxime de 0 grade Celsius; predominant noros

Sebeș: minime de -6 grade Celsius, maxime de 0 grade Celsius; predominant noros

Șugag: minime de -4 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; nori și soare

Oaşa: minime de -6 grade Celsius, maxime de 0 grade Celsius; predominant noros

Aiud: minime de -7 grade Celsius, maxime de -1 grad Celsius; nori joși

Blaj: minime de -7 grade Celsius, maxime de -1 grad Celsius; nori joși

Ocna Mureş: minime de -7 grade Celsius, maxime de -2 grade Celsius; nori joși

Zlatna: minime de -3 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; nori și soare

Abrud: minime de -4 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; predominant noros

Câmpeni: minime de -4 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; predominant noros

Arieşeni: minime de -5 grade Celsius, maxime de 0 grade Celsius; predominant noros

Cugir: minime de -6 grade Celsius, maxime de 0 grade Celsius; predominant noros

Vremea în Alba: Sâmbătă, 24 ianuarie

Alba Iulia: minime de -4 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; predominant noros

Sebeș: minime de -4 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; noros

Șugag: minime de -4 grade Celsius, maxime de -1 grad Celsius; noros

Oaşa: minime de 0 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; predominant noros

Aiud: minime de -5 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; predominant noros

Blaj: minime de -5 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; predominant noros

Ocna Mureş: minime de -6 grade Celsius, maxime de -1 grad Celsius; ploaie/burniță înghețată

Zlatna: minime de -2 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; nori și soare

Abrud: minime de -3 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; nori și soare

Câmpeni: minime de -3 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; nori și soare

Arieşeni: minime de -3 grade Celsius, maxime de -1 grad Celsius; noros

Cugir: minime de -4 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; noros

Vremea în Alba: Duminică, 25 ianuarie

Alba Iulia: minime de -2 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; noros

Sebeș: minime de -1 grad Celsius, maxime de 3 grade Celsius; noros

Șugag: minime de -2 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; ploaie/burniță înghețată

Oaşa: minime de -2 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; noros

Aiud: minime de -1 grad Celsius, maxime de 3 grade Celsius; noros

Blaj: minime de -1 grad Celsius, maxime de 3 grade Celsius; noros

Ocna Mureş: minime de -1 grad Celsius, maxime de 3 grade Celsius; noros

Zlatna: minime de -1 grad Celsius, maxime de 4 grade Celsius; noros

Abrud: minime de -2 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; înnorare accentuată

Câmpeni: minime de -2 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; înnorare accentuată

Arieşeni: minime de -1 grad Celsius, maxime de 2 grade Celsius; averse (ploi)

Cugir: minime de -1 grad Celsius, maxime de 3 grade Celsius; noros

sursa: accuweather.com

Ultimele articole pe alba24
