Vremea în Alba, 29 septembrie – 5 octombrie 2025. Ce surprize aduce prima săptămână din octombrie. Prognoza meteo pe localități

Vremea în Alba, 29 septembrie – 5 octombrie 2025. Prima săptămână din octombrie aduce o toamnă adevărată în județ: dimineți reci, maxime moderate și zile cu ploi mărunte sau burniță, mai ales în prima parte a intervalului. De la mijlocul săptămânii, temperaturile vor crește ușor, iar duminică se anunță vreme frumoasă și însorită în cea mai mare parte a județului.

Vremea în Alba 29 septembrie – 5 octombrie: ploi locale, burniță și cer predominant noros

Săptămâna 29 septembrie – 5 octombrie va fi dominată de o vreme răcoroasă, cu episoade de ploaie și burniță în prima parte, dar cu un final de săptămână mai blând și însorit — semn că toamna se instalează complet, dar într-un ton liniștit, specific începutului de octombrie.

Episodul de vreme rece început în această săptămână continuă la începutul săptămânii viitoare, cu ploi locale, burniță și cer predominant noros în aproape toate localitățile din Alba.

Luni și marți, maximele nu vor depăși 14–16 grade Celsius în zonele de câmpie, iar în Apuseni și în zona montană (Câmpeni, Oașa, Abrud) valorile vor coborî chiar sub 10 grade, cu ploi slabe și ceață.

Vremea bună se întoarce în weekend

De miercuri, norii se mai risipesc treptat, iar în weekend vremea se va îmbunătăți. Maximele vor ajunge la 18–20 de grade în Alba Iulia, Aiud, Blaj sau Cugir, iar duminică se anunță o zi frumoasă, cu soare și temperaturi plăcute de început de octombrie.

În zonele montane, se menține un regim termic rece: la Oașa și Șugag maximele abia vor atinge 9–11 grade, iar minimele pot coborî spre 2–3 grade Celsius în nopțile senine.

Vremea în Alba – Luni, 29 septembrie 2025

Alba Iulia : min 7, max 14; averse.

: min 7, max 14; averse. Sebeș : min 7, max 12; averse trecătoare.

: min 7, max 12; averse trecătoare. Blaj: min 7, max 18; soare printre nori.

min 7, max 18; soare printre nori. Aiud: min 6, max 13; averse.

min 6, max 13; averse. Cugir : min 7, max 14; averse izolate.

: min 7, max 14; averse izolate. Abrud: min 8, max 16; ploaie și burniță pe alocuri.

min 8, max 16; ploaie și burniță pe alocuri. Ocna Mureș: min 6, max 13; averse.

min 6, max 13; averse. Câmpeni: min 3, max 12; averse dimineața.

min 3, max 12; averse dimineața. Oașa (Șugag): min 3, max 9; ploaie și burniță.

Vremea în Alba – Marți, 30 septembrie 2025

Alba Iulia : min 6, max 16; câteva averse.

: min 6, max 16; câteva averse. Sebeș: min 5, max 12; 1–2 averse scurte.

min 5, max 12; 1–2 averse scurte. Blaj: min 8, max 21; mai mult noros.

min 8, max 21; mai mult noros. Aiud: min 5, max 13; câteva averse.

min 5, max 13; câteva averse. Cugir : min 6, max 15; noros spre parțial senin.

: min 6, max 15; noros spre parțial senin. Abrud: min 7, max 18; parțial însorit.

min 7, max 18; parțial însorit. Ocna Mureș : min 5, max 14; câteva averse.

: min 5, max 14; câteva averse. Câmpeni: min 3, max 12; averse izolate.

min 3, max 12; averse izolate. Oașa (Șugag): min 2, max 9; soare pe alocuri, apoi nori.

Vremea în Alba – Miercuri, 1 octombrie 2025

Alba Iulia: min 7, max 14; parțial însorit.

min 7, max 14; parțial însorit. Sebeș: min 4, max 12; câteva averse.

min 4, max 12; câteva averse. Blaj: min 8, max 18; noros.

min 8, max 18; noros. Aiud: min 5, max 13; nori și soare.

min 5, max 13; nori și soare. Cugir : min 6, max 14; parțial însorit.

: min 6, max 14; parțial însorit. Abrud: min 6, max 17; înnorare accentuată.

min 6, max 17; înnorare accentuată. Ocna Mureș: min 5, max 12; nori și soare.

min 5, max 12; nori și soare. Câmpeni: min 4, max 11; averse, apoi ploaie mai constantă.

min 4, max 11; averse, apoi ploaie mai constantă. Oașa (Șugag): min 2, max 8; câteva averse.

Vremea în Alba – Joi, 2 octombrie 2025

Alba Iulia : min 6, max 12; nori joși.

: min 6, max 12; nori joși. Sebeș : min 5, max 11; noros.

: min 5, max 11; noros. Blaj: min 8, max 12; ploaie.

min 8, max 12; ploaie. Aiud: min 4, max 11; 1–2 averse scurte.

min 4, max 11; 1–2 averse scurte. Cugir : min 6, max 12; nori joși.

: min 6, max 12; nori joși. Abrud: min 9, max 15; noros.

min 9, max 15; noros. Ocna Mureș: min 4, max 11; soare sporadic, apoi nori.

min 4, max 11; soare sporadic, apoi nori. Câmpeni: min 3, max 9; ploaie scurtă.

min 3, max 9; ploaie scurtă. Oașa (Șugag): min 3, max 7; câteva averse (mai ales seara).

Vremea în Alba – Vineri, 3 octombrie 2025

Alba Iulia: min 7, max 13; ploaie/burniță pe alocuri.

min 7, max 13; ploaie/burniță pe alocuri. Sebeș: min 6, max 12; noros.

min 6, max 12; noros. Blaj: min 9, max 11; perioade de ploaie.

min 9, max 11; perioade de ploaie. Aiud: min 5, max 12; noros.

min 5, max 12; noros. Cugir: min 7, max 13; ploaie/burniță pe alocuri.

min 7, max 13; ploaie/burniță pe alocuri. Abrud: min 11, max 13; ploaie.

min 11, max 13; ploaie. Ocna Mureș: min 5, max 12; noros.

min 5, max 12; noros. Câmpeni : min 4, max 9; ploaie și burniță intermitent.

: min 4, max 9; ploaie și burniță intermitent. Oașa (Șugag): min 3, max 7; ploaie pentru un timp.

Vremea în Alba – Sâmbătă, 4 octombrie 2025

Alba Iulia: min 7, max 14; ploaie și burniță.

min 7, max 14; ploaie și burniță. Sebeș: min 5, max 14; ploaie și burniță.

min 5, max 14; ploaie și burniță. Blaj: min 8, max 13; averse.

min 8, max 13; averse. Aiud: min 6, max 13; ploaie și burniță.

min 6, max 13; ploaie și burniță. Cugir : min 6, max 14; ploaie.

: min 6, max 14; ploaie. Abrud: min 11, max 18; ploaie.

min 11, max 18; ploaie. Ocna Mureș: min 8, max 14; perioade de ploaie.

min 8, max 14; perioade de ploaie. Câmpeni : min 4, max 12; ploaie și burniță.

: min 4, max 12; ploaie și burniță. Oașa (Șugag): min 4, max 9; ploaia slăbește în averse ușoare.

Vremea în Alba – Duminică, 5 octombrie 2025

Alba Iulia : min 6, max 15; însorit.

: min 6, max 15; însorit. Sebeș: min 4, max 13; însorit.

min 4, max 13; însorit. Blaj: min 8, max 16; nori dimineața, apoi soare.

min 8, max 16; nori dimineața, apoi soare. Aiud: min 4, max 14; însorit.

min 4, max 14; însorit. Cugir: min 6, max 15; însorit.

min 6, max 15; însorit. Abrud: min 8, max 17; nori dimineața, apoi soare.

min 8, max 17; nori dimineața, apoi soare. Ocna Mureș: min 6, max 14; însorit.

min 6, max 14; însorit. Câmpeni : min 4, max 14; însorit.

: min 4, max 14; însorit. Oașa (Șugag): min 3, max 11; însorit.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News