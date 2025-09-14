Connect with us

Vremea în Alba în săptămâna 15 – 21 septembrie: Două anotimpuri într-o săptămână. Prognoza meteo pe localități

acum 3 ore

Vremea în Alba în săptămâna 15 – 21 septembrie: Două anotimpuri într-o săptămână. Prognoza meteo pe localități. Cea de-a treia săptămână a lunii septembrie va fi una de tranziție între vremea de vară târzie și începutul toamnei autentice. Vom avea parte de ploi și zile răcoroase de toamnă – la mijloc de săptămână, urmate apoi de un weekend însorit și plăcut.

Săptămâna 15–21 septembrie aduce în județul Alba o vreme schimbătoare, cu variații importante de temperatură. După un început de săptămână cu zile însorite și temperaturi plăcute, mijlocul săptămânii va aduce o schimbare a vremii. Temperaturile scad simțitor și sunt anunțate ploi. Apoi, vremea îți revine spre finalul săptămânii, când se anunță din nou frumos, cu cer senin și temperaturi plăcute.

Luni și marți (15–16 septembrie): vreme predominant însorită, cu temperaturi maxime între 23 și 27 de grade Celsius în zonele de câmpie  și mai scăzute la munte (15–19 grade Celsius). Marți apar primele înnorări accentuate în unele localități.
Miercuri și joi (17–18 septembrie): Se răcește simțitor și va fi instabilitate atmosferică. Temperaturile maxime scad la 11 – 21 de grade Crelsius în funcție de zonă, cu ploi și burniță, mai ales în localitățile de munte și depresionare.
Vineri (19 septembrie): vremea se îmbunătățește treptat. Temperaturile urcă până la valori de 22–24 de grade Celsius în zonele joase. Cerul va fi variabil, cu nori și soare.
Sâmbătă și duminică (20–21 septembrie): revine soarele. Maximele revin la valori de 22–24 de grade Celsius în zonele joase, în timp ce la munte vor fi maxime de 15–18 grade Celsius. Diminețile vor fi răcoroase, mai ales la munte, unde minimele coboară spre 5–7 grade Celsius.

Vremea în Alba, în săptămâna 15 – 21 septembrie:

Vremea în Alba: Luni, 15 septembrie

Alba Iulia: minime de 10 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; însorit spre parțial noros

Sebeș: minime de 19 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; însorit spre parțial noros

Șugag: minime de 7 grade Celsius, maxime de 18 grade Celsius; nori sporadici, apoi însorit

Oaşa: minime de 8 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; după un început noros, revine soarele

Aiud: minime de 8 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; după un început noros, revine soarele

Blaj: minime de 8 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; după un început noros, revine soarele

Ocna Mureş: minime de 10 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; după un început noros, revine soarele

Zlatna: minime de 10 grade Celsius, maxime de 21 grade Celsius; după un început noros, revine soarele

Abrud: minime de 8 grade Celsius, maxime de 21 grade Celsius; după un început noros, revine soarele

Câmpeni: minime de 8 grade Celsius, maxime de 21 grade Celsius; după un început noros, revine soarele

Arieşeni: minime de 10 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; după un început noros, revine soarele

Cugir: minime de 9 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; însorit spre parțial noros

Vremea în Alba: Marți, 16 septembrie

Alba Iulia: minime de 13 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; înnorare accentuată

Sebeș: minime de 13 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; însorit spre parțial noros

Șugag: minime de 8 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; predominant însorit

Oaşa: minime de 7 grade Celsius, maxime de 19 grade Celsius; înnorare accentuată

Aiud: minime de 13 grade Celsius, maxime de 25 grade Celsius; predominant însorit

Blaj: minime de 13 grade Celsius, maxime de 25 grade Celsius; predominant însorit

Ocna Mureş: minime de 13 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; înnorare accentuată

Zlatna: minime de 12 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; înnorare accentuată

Abrud: minime de 12 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; înnorare accentuată

Câmpeni: minime de 12 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; înnorare accentuată

Arieşeni: minime de 8 grade Celsius, maxime de 19 grade Celsius; înnorare accentuată

Cugir: minime de 13 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; însorit spre parțial noros

Vremea în Alba: Miercuri, 17 septembrie

Alba Iulia: minime de 9 grade Celsius, maxime de 21 grade Celsius; ploaie și burniță ocazională

Sebeș: minime de 10 grade Celsius, maxime de 20 grade Celsius; mai răcoare

Șugag: minime de 7 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; ploaie și burniță

Oaşa: minime de 5 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius; ploaie scurtă

Aiud: minime de 8 grade Celsius, maxime de 19 grade Celsius; mai răcoare

Blaj: minime de 8 grade Celsius, maxime de 19 grade Celsius; mai răcoare

Ocna Mureş: minime de 9 grade Celsius, maxime de 20 grade Celsius; norii se risipesc

Zlatna: minime de 9 grade Celsius, maxime de 19 grade Celsius; ploaie scurtă

Abrud: minime de 6 grade Celsius, maxime de 18 grade Celsius; câteva averse

Câmpeni: minime de 6 grade Celsius, maxime de 18 grade Celsius; câteva averse

Arieşeni: minime de 6 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; șanse de ploaie

Cugir: minime de 10 grade Celsius, maxime de 20 grade Celsius; mai răcoare

Vremea în Alba: Joi, 18 septembrie

Alba Iulia: minime de 10 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; parțial însorit

Sebeș: minime de 10 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; înnorare accentuată

Șugag: minime de 7 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; câteva averse

Oaşa: minime de 7 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; înnorare accentuată

Aiud: minime de 9 grade Celsius, maxime de 21 grade Celsius; înnorare accentuată

Blaj: minime de 9 grade Celsius, maxime de 21 grade Celsius; înnorare accentuată

Ocna Mureş: minime de 10 grade Celsius, maxime de 21 grade Celsius; înnorare accentuată

Zlatna: minime de 9 grade Celsius, maxime de 20 grade Celsius; înnorare accentuată

Abrud: minime de 7 grade Celsius, maxime de 19 grade Celsius; înnorare accentuată

Câmpeni: minime de 7 grade Celsius, maxime de 19 grade Celsius; înnorare accentuată

Arieşeni: minime de 8 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; înnorare accentuată

Cugir: minime de 10 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; înnorare accentuată

Vremea în Alba: Vineri, 19 septembrie

Alba Iulia: minime de 11 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; însorit spre parțial noros

Sebeș: minime de 11 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; parțial însorit

Șugag: minime de 8 grade Celsius, maxime de 20 grade Celsius; vreme cu nori și soare

Oaşa: minime de 10 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; nori și soare

Aiud: minime de 10 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; însorit spre parțial noros

Blaj: minime de 10 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; însorit spre parțial noros

Ocna Mureş: minime de 12 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; parțial însorit

Zlatna: minime de 11 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; parțial însorit

Abrud: minime de 9 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; parțial însorit

Câmpeni: minime de 9 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; parțial însorit

Arieşeni: minime de 10 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; parțial însorit

Cugir: minime de 11 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; parțial însorit

Vremea în Alba: Sâmbătă, 20 septembrie

Alba Iulia: minime de 10 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; soare

Sebeș: minime de 9 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; soare

Șugag: minime de 7 grade Celsius, maxime de 20 grade Celsius; soare

Oaşa: minime de 8 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; însorit

Aiud: minime de 8 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; soare

Blaj: minime de 8 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; soare

Ocna Mureş: minime de 9 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; însorit

Zlatna: minime de 9 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; soare

Abrud: minime de 7 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; însorit

Câmpeni: minime de 7 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; însorit

Arieşeni: minime de 9 grade Celsius, maxime de 18 grade Celsius; predominant însorit

Cugir: minime de 9 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; soare

Vremea în Alba: Duminică, 21 septembrie

Alba Iulia: minime de 9 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; însorit

Sebeș: minime de 8 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; însorit

Șugag: minime de 6 grade Celsius, maxime de 19 grade Celsius; însorit

Oaşa: minime de 8 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; soare

Aiud: minime de 7 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; soare

Blaj: minime de 7 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; soare

Ocna Mureş: minime de 9 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; soare strălucitor

Zlatna: minime de 9 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; predominant însorit

Abrud: minime de 5 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; soare

Câmpeni: minime de 5 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; soare

Arieşeni: minime de 9 grade Celsius, maxime de 18 grade Celsius; soare strălucitor

Cugir: minime de 8 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; însorit

sursa: accuweather.com

