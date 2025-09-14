Eveniment
Vremea în Alba în săptămâna 15 – 21 septembrie: Două anotimpuri într-o săptămână. Prognoza meteo pe localități
Vremea în Alba în săptămâna 15 – 21 septembrie: Două anotimpuri într-o săptămână. Prognoza meteo pe localități. Cea de-a treia săptămână a lunii septembrie va fi una de tranziție între vremea de vară târzie și începutul toamnei autentice. Vom avea parte de ploi și zile răcoroase de toamnă – la mijloc de săptămână, urmate apoi de un weekend însorit și plăcut.
Săptămâna 15–21 septembrie aduce în județul Alba o vreme schimbătoare, cu variații importante de temperatură. După un început de săptămână cu zile însorite și temperaturi plăcute, mijlocul săptămânii va aduce o schimbare a vremii. Temperaturile scad simțitor și sunt anunțate ploi. Apoi, vremea îți revine spre finalul săptămânii, când se anunță din nou frumos, cu cer senin și temperaturi plăcute.
Luni și marți (15–16 septembrie): vreme predominant însorită, cu temperaturi maxime între 23 și 27 de grade Celsius în zonele de câmpie și mai scăzute la munte (15–19 grade Celsius). Marți apar primele înnorări accentuate în unele localități.
Miercuri și joi (17–18 septembrie): Se răcește simțitor și va fi instabilitate atmosferică. Temperaturile maxime scad la 11 – 21 de grade Crelsius în funcție de zonă, cu ploi și burniță, mai ales în localitățile de munte și depresionare.
Vineri (19 septembrie): vremea se îmbunătățește treptat. Temperaturile urcă până la valori de 22–24 de grade Celsius în zonele joase. Cerul va fi variabil, cu nori și soare.
Sâmbătă și duminică (20–21 septembrie): revine soarele. Maximele revin la valori de 22–24 de grade Celsius în zonele joase, în timp ce la munte vor fi maxime de 15–18 grade Celsius. Diminețile vor fi răcoroase, mai ales la munte, unde minimele coboară spre 5–7 grade Celsius.
Vremea în Alba, în săptămâna 15 – 21 septembrie:
Vremea în Alba: Luni, 15 septembrie
Alba Iulia: minime de 10 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; însorit spre parțial noros
Sebeș: minime de 19 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; însorit spre parțial noros
Șugag: minime de 7 grade Celsius, maxime de 18 grade Celsius; nori sporadici, apoi însorit
Oaşa: minime de 8 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; după un început noros, revine soarele
Aiud: minime de 8 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; după un început noros, revine soarele
Blaj: minime de 8 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; după un început noros, revine soarele
Ocna Mureş: minime de 10 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; după un început noros, revine soarele
Zlatna: minime de 10 grade Celsius, maxime de 21 grade Celsius; după un început noros, revine soarele
Abrud: minime de 8 grade Celsius, maxime de 21 grade Celsius; după un început noros, revine soarele
Câmpeni: minime de 8 grade Celsius, maxime de 21 grade Celsius; după un început noros, revine soarele
Arieşeni: minime de 10 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; după un început noros, revine soarele
Cugir: minime de 9 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; însorit spre parțial noros
Vremea în Alba: Marți, 16 septembrie
Alba Iulia: minime de 13 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; înnorare accentuată
Sebeș: minime de 13 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; însorit spre parțial noros
Șugag: minime de 8 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; predominant însorit
Oaşa: minime de 7 grade Celsius, maxime de 19 grade Celsius; înnorare accentuată
Aiud: minime de 13 grade Celsius, maxime de 25 grade Celsius; predominant însorit
Blaj: minime de 13 grade Celsius, maxime de 25 grade Celsius; predominant însorit
Ocna Mureş: minime de 13 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; înnorare accentuată
Zlatna: minime de 12 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; înnorare accentuată
Abrud: minime de 12 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; înnorare accentuată
Câmpeni: minime de 12 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; înnorare accentuată
Arieşeni: minime de 8 grade Celsius, maxime de 19 grade Celsius; înnorare accentuată
Cugir: minime de 13 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; însorit spre parțial noros
Vremea în Alba: Miercuri, 17 septembrie
Alba Iulia: minime de 9 grade Celsius, maxime de 21 grade Celsius; ploaie și burniță ocazională
Sebeș: minime de 10 grade Celsius, maxime de 20 grade Celsius; mai răcoare
Șugag: minime de 7 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; ploaie și burniță
Oaşa: minime de 5 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius; ploaie scurtă
Aiud: minime de 8 grade Celsius, maxime de 19 grade Celsius; mai răcoare
Blaj: minime de 8 grade Celsius, maxime de 19 grade Celsius; mai răcoare
Ocna Mureş: minime de 9 grade Celsius, maxime de 20 grade Celsius; norii se risipesc
Zlatna: minime de 9 grade Celsius, maxime de 19 grade Celsius; ploaie scurtă
Abrud: minime de 6 grade Celsius, maxime de 18 grade Celsius; câteva averse
Câmpeni: minime de 6 grade Celsius, maxime de 18 grade Celsius; câteva averse
Arieşeni: minime de 6 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; șanse de ploaie
Cugir: minime de 10 grade Celsius, maxime de 20 grade Celsius; mai răcoare
Vremea în Alba: Joi, 18 septembrie
Alba Iulia: minime de 10 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; parțial însorit
Sebeș: minime de 10 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; înnorare accentuată
Șugag: minime de 7 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; câteva averse
Oaşa: minime de 7 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; înnorare accentuată
Aiud: minime de 9 grade Celsius, maxime de 21 grade Celsius; înnorare accentuată
Blaj: minime de 9 grade Celsius, maxime de 21 grade Celsius; înnorare accentuată
Ocna Mureş: minime de 10 grade Celsius, maxime de 21 grade Celsius; înnorare accentuată
Zlatna: minime de 9 grade Celsius, maxime de 20 grade Celsius; înnorare accentuată
Abrud: minime de 7 grade Celsius, maxime de 19 grade Celsius; înnorare accentuată
Câmpeni: minime de 7 grade Celsius, maxime de 19 grade Celsius; înnorare accentuată
Arieşeni: minime de 8 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; înnorare accentuată
Cugir: minime de 10 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; înnorare accentuată
Vremea în Alba: Vineri, 19 septembrie
Alba Iulia: minime de 11 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; însorit spre parțial noros
Sebeș: minime de 11 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; parțial însorit
Șugag: minime de 8 grade Celsius, maxime de 20 grade Celsius; vreme cu nori și soare
Oaşa: minime de 10 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; nori și soare
Aiud: minime de 10 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; însorit spre parțial noros
Blaj: minime de 10 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; însorit spre parțial noros
Ocna Mureş: minime de 12 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; parțial însorit
Zlatna: minime de 11 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; parțial însorit
Abrud: minime de 9 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; parțial însorit
Câmpeni: minime de 9 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; parțial însorit
Arieşeni: minime de 10 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; parțial însorit
Cugir: minime de 11 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; parțial însorit
Vremea în Alba: Sâmbătă, 20 septembrie
Alba Iulia: minime de 10 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; soare
Sebeș: minime de 9 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; soare
Șugag: minime de 7 grade Celsius, maxime de 20 grade Celsius; soare
Oaşa: minime de 8 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; însorit
Aiud: minime de 8 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; soare
Blaj: minime de 8 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; soare
Ocna Mureş: minime de 9 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; însorit
Zlatna: minime de 9 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; soare
Abrud: minime de 7 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; însorit
Câmpeni: minime de 7 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; însorit
Arieşeni: minime de 9 grade Celsius, maxime de 18 grade Celsius; predominant însorit
Cugir: minime de 9 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; soare
Vremea în Alba: Duminică, 21 septembrie
Alba Iulia: minime de 9 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; însorit
Sebeș: minime de 8 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; însorit
Șugag: minime de 6 grade Celsius, maxime de 19 grade Celsius; însorit
Oaşa: minime de 8 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; soare
Aiud: minime de 7 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; soare
Blaj: minime de 7 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; soare
Ocna Mureş: minime de 9 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; soare strălucitor
Zlatna: minime de 9 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; predominant însorit
Abrud: minime de 5 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; soare
Câmpeni: minime de 5 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; soare
Arieşeni: minime de 9 grade Celsius, maxime de 18 grade Celsius; soare strălucitor
Cugir: minime de 8 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; însorit
sursa: accuweather.com
