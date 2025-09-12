Connect with us

Vremea până în 13 octombrie: temperaturi oscilante, perioade cu ploi și furtuni. Prognoza meteo pe patru săptămâni

Publicat

acum O oră

Vremea până în 13 octombrie: temperaturile vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, în următoarele patru săptămâni. Va ploua mai mult, săptămâna viitoare, în nordul țării. Apoi regimul de precipitații se stabilizează.

Temperaturile maxime vor varia între 21 și 26 de grade, în majoritatea regiunilor. În sud și vest, vor fi câteva zile cu 27-28 de grade (16 și 22-23 septembrie). În nord, temperaturile scad sub 20 de grade, în 18-19 septembrie.

Sunt anunțate ploi în perioada 17-21 septembrie, în centru, nord și nord-est.

Sunt anunțate ploi în perioada 17-21 septembrie, în centru, nord și nord-est.

Luna octombrie începe cu maxime de 14-19 grade. În vest și sud vor fi 22 de grade. Vor fi ploi și furtuni în vest, respectiv ploi în nord-est.

Se mai încălzește după 3 octombrie până la 22 de grade în centru și 24 de grade în vest și sud.

Apoi, până în 13 octombrie, temperaturile vor varia între 16 și 22 de grade, de la o zi la alta.

În centru, vest și nord va ploua în fiecare zi în intervalul 5-11 octombrie. În sud și nord-est sunt anunțate ploi în furtuni în 7-10 octombrie.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a prezentat, vineri, prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, până în 13 octombrie.

Vremea în săptămâna 15-21 septembrie

Valorile termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, în cea mai mare parte a țării.

Regimul pluviometric va fi ușor excedentar, local, în extremitatea de nord a țării. Va fi deficitar în regiunile sud-vestice, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

Vremea în săptămâna 22-28 septembrie

Temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Cantitățile de precipitații vor fi în general apropiate de cele normale pentru această perioadă, cu posibilitatea unui ușor deficit în nordul, centrul și estul țării.

Vremea în săptămâna 29 septembrie – 5 octombrie

Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru acest interval, în toate regiunile.

Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

Vremea în săptămâna 6-13 octombrie

Mediile valorilor termice vor fi în general apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații estimate pentru acest interval vor fi apropiate de cele normale, în cea mai mare parte a teritoriului.

