Vremea în Alba în săptămâna 8-14 decembrie: început de lună cu temperaturi neobișnuite. Prognoza meteo pe localități. Vremea va fi în mare parte stabilă și surprinzător de caldă pentru început de iarnă. Temperaturile rămân peste medie în majoritatea localităților. Maximele vor urca frecvent spre 7–11 grade Celsius, iar minimele coboară ușor sub 0 grade Celsius, abia spre weekend.

Cerul va fi predominant acoperit de nori în primele zile, dar spre sfârșitul săptămânii se va însenina treptat. Nu sunt anunțate precipitații.

Luni, 8 decembrie: Vreme răcoroasă dimineața, dar plăcută la prânz. Maximele vor atinge 9 grade Celsius. Cerul va fi dominat de nori joși în mai multe localități, cu zone parțial însorite în zona de munte.
Marți, 9 decembrie: Temperaturile cresc ușor, însă cerul rămâne acoperit de nori.
Miercuri, 10 decembrie:  zi predominant noroasă în tot județul. Maximele nu trec de 11 grade Celsius, totuși temperaturile rămân destul de ridicate pentru luna decembrie.
Joi, 11 decembrie: Revin perioadele cu nori și soare. Vremea va fi relativ plăcută, cu temperaturi destul de ridicate pentru data din calendar.
Vineri, 12 decembrie: Dimineți mai reci, cu minime de până la -3 grade Celsius. Alternanță între nori și soare în zonele joase și soare în zona montană.
Sâmbătă, 13 decembrie: Se răcește ușor. La munte minimele coboară până la vlaori de –4 grade Celsius. Totuși ziua va fi frumoasă, predominant senină în zonele montane. În zonele joase cerul va fi variabil, parțial însorit.
Duminică, 14 decembrie: Dimineața va fi rece, dar va fi o zi însorită.

Vremea în Alba în săptămâna 8-12 decembrie:

Vremea în Alba: Luni, 8 Decembrie

Alba Iulia: minime de 1 grad Celsius, maxime de 9 grade Celsius; nori joși

Sebeș: minime de 1 grad Celsius, maxime de 9 grade Celsius; nori și soare

Șugag: minime de -1 grad Celsius, maxime de 6 grade Celsius; parțial însorit

Oaşa: minime de -1 grad Celsius, maxime de 4 grade Celsius; nori și soare

Aiud: minime de 1 grad Celsius, maxime de 8 grade Celsius; nori joși

Blaj: minime de 1 grad Celsius, maxime de 8 grade Celsius; nori joși

Ocna Mureş: minime de 1 grad Celsius, maxime de 9 grade Celsius; nori și soare

Zlatna: minime de 1 grad Celsius, maxime de 8 grade Celsius; nori și soare

Abrud: minime de -1 grad Celsius, maxime de 8 grade Celsius; parțial însorit

Câmpeni: minime de -1 grad Celsius, maxime de 8 grade Celsius; parțial însorit

Arieşeni: minime de -1 grad Celsius, maxime de 3 grade Celsius; nori și soare

Cugir: minime de 1 grad Celsius, maxime de 9 grade Celsius; nori și soare

Vremea în Alba: Marți, 9 decembrie

Alba Iulia: minime de 3 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; înnorare urmată de cer senin

Sebeș: minime de 2 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; înnorare urmată de cer senin

Șugag: minime de 0 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; înnorare urmată de cer senin

Oaşa: minime de 2 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; noros

Aiud: minime de 2 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius;  nori joși

Blaj: minime de 2 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; nori joși

Ocna Mureş: minime de 3 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; nori joși

Zlatna: minime de 3 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; înnorare urmată de cer senin

Abrud: minime de 2 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; înnorare urmată de cer senin

Câmpeni: minime de 2 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; înnorare urmată de cer senin

Arieşeni: minime de 1 grad Celsius, maxime de 4 grade Celsius; noros

Cugir: minime de 2 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; înnorare urmată de cer senin

Vremea în Alba: Miercuri, 10 decembrie

Alba Iulia: minime de 2 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; noros

Sebeș: minime de 2 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; noros

Șugag: minime de 2 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; noros

Oaşa: minime de 3 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; noros

Aiud: minime de 1 grad Celsius, maxime de 8 grade Celsius; noros

Blaj: minime de 1 grad Celsius, maxime de 8 grade Celsius; noros

Ocna Mureş: minime de 3 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; înnorare urmată de cer senin

Zlatna: minime de 4 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; noros

Abrud: minime de 1 grad Celsius, maxime de 11 grade Celsius; noros

Câmpeni: minime de 1 grad Celsius, maxime de 11 grade Celsius; noros

Arieşeni: minime de 3 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; noros

Cugir: minime de 2 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; noros

Vremea în Alba: Joi, 11 decembrie

Alba Iulia: minime de 1 grad Celsius, maxime de 9 grade Celsius; nori și soare

Sebeș: minime de 1 grad Celsius, maxime de 9 grade Celsius; nori și soare

Șugag: minime de 0 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; parțial însorit

Oaşa: minime de 1 grad Celsius, maxime de 9 grade Celsius; nori și soare

Aiud: minime de 0 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; nori și soare

Blaj: minime de 0 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; nori și soare

Ocna Mureş: minime de 0 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; nori și soare

Zlatna: minime de 3 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; parțial însorit

Abrud: minime de -2 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius; nori și soare

Câmpeni: minime de -2 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius; nori și soare

Arieşeni: minime de 1 grad Celsius, maxime de 8 grade Celsius; parțial însorit

Cugir: minime de 1 grad Celsius, maxime de 9 grade Celsius; nori și soare

Vremea în Alba: Vineri, 12 decembrie

Alba Iulia: minime de 0 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; nori și soare

Sebeș: minime de 0 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; nori și soare

Șugag: minime de -2 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; însorit

Oaşa: minime de -1 grad Celsius, maxime de 7 grade Celsius; soare

Aiud: minime de -1 grad Celsius, maxime de 7 grade Celsius; noros

Blaj: minime de -1 grad Celsius, maxime de 7 grade Celsius; noros

Ocna Mureş: minime de 0 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; nori joși

Zlatna: minime de 0 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; însorit spre parțial noros

Abrud: minime de -3 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; soare

Câmpeni: minime de -3 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; soare

Arieşeni: minime de -1 grad Celsius, maxime de 6 grade Celsius; însorit

Cugir: minime de 0 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; nori și soare

Vremea în Alba: Sâmbătă, 13 decembrie

Alba Iulia: minime de -2 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; nori și soare

Sebeș: minime de -2 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; parțial însorit

Șugag: minime de -2 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; soare

Oaşa: minime de -1 grad Celsius, maxime de 6 grade Celsius; soare

Aiud: minime de -3 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; parțial însorit

Blaj: minime de -3 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; parțial însorit

Ocna Mureş: minime de -1 grad Celsius, maxime de 5 grade Celsius; nori joși

Zlatna: minime de -1 grad Celsius, maxime de 6 grade Celsius; însorit

Abrud: minime de -4 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; soare

Câmpeni: minime de -4 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; soare

Arieşeni: minime de 0 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; soare

Cugir: minime de -2 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; parțial însorit

Vremea în Alba: Duminică, 14 decembrie

Alba Iulia: minime de -2 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; parțial însorit

Sebeș: minime de -2 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; după un început noros, soarele revine

Șugag: minime de -3 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; parțial însorit

Oaşa: minime de 0 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; soare

Aiud: minime de -3 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; parțial însorit

Blaj: minime de -3 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; parțial însorit

Ocna Mureş: minime de -2 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; parțial însorit

Zlatna: minime de -2 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; parțial însorit

Abrud: minime de -3 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; însorit

Câmpeni: minime de -3 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; însorit

Arieşeni: minime de 1 grad Celsius, maxime de 5 grade Celsius; soare

Cugir: minime de -2 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; după un început noros, revine soarele

sursa: accuweather.com

