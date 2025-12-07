Eveniment
Vremea în Alba în săptămâna 8-14 decembrie: început de lună cu temperaturi neobișnuite. Prognoza meteo pe localități
Vremea în Alba în săptămâna 8-14 decembrie: început de lună cu temperaturi neobișnuite. Prognoza meteo pe localități. Vremea va fi în mare parte stabilă și surprinzător de caldă pentru început de iarnă. Temperaturile rămân peste medie în majoritatea localităților. Maximele vor urca frecvent spre 7–11 grade Celsius, iar minimele coboară ușor sub 0 grade Celsius, abia spre weekend.
Cerul va fi predominant acoperit de nori în primele zile, dar spre sfârșitul săptămânii se va însenina treptat. Nu sunt anunțate precipitații.
Luni, 8 decembrie: Vreme răcoroasă dimineața, dar plăcută la prânz. Maximele vor atinge 9 grade Celsius. Cerul va fi dominat de nori joși în mai multe localități, cu zone parțial însorite în zona de munte.
Marți, 9 decembrie: Temperaturile cresc ușor, însă cerul rămâne acoperit de nori.
Miercuri, 10 decembrie: zi predominant noroasă în tot județul. Maximele nu trec de 11 grade Celsius, totuși temperaturile rămân destul de ridicate pentru luna decembrie.
Joi, 11 decembrie: Revin perioadele cu nori și soare. Vremea va fi relativ plăcută, cu temperaturi destul de ridicate pentru data din calendar.
Vineri, 12 decembrie: Dimineți mai reci, cu minime de până la -3 grade Celsius. Alternanță între nori și soare în zonele joase și soare în zona montană.
Sâmbătă, 13 decembrie: Se răcește ușor. La munte minimele coboară până la vlaori de –4 grade Celsius. Totuși ziua va fi frumoasă, predominant senină în zonele montane. În zonele joase cerul va fi variabil, parțial însorit.
Duminică, 14 decembrie: Dimineața va fi rece, dar va fi o zi însorită.
Vremea în Alba în săptămâna 8-12 decembrie:
Vremea în Alba: Luni, 8 Decembrie
Alba Iulia: minime de 1 grad Celsius, maxime de 9 grade Celsius; nori joși
Sebeș: minime de 1 grad Celsius, maxime de 9 grade Celsius; nori și soare
Șugag: minime de -1 grad Celsius, maxime de 6 grade Celsius; parțial însorit
Oaşa: minime de -1 grad Celsius, maxime de 4 grade Celsius; nori și soare
Aiud: minime de 1 grad Celsius, maxime de 8 grade Celsius; nori joși
Blaj: minime de 1 grad Celsius, maxime de 8 grade Celsius; nori joși
Ocna Mureş: minime de 1 grad Celsius, maxime de 9 grade Celsius; nori și soare
Zlatna: minime de 1 grad Celsius, maxime de 8 grade Celsius; nori și soare
Abrud: minime de -1 grad Celsius, maxime de 8 grade Celsius; parțial însorit
Câmpeni: minime de -1 grad Celsius, maxime de 8 grade Celsius; parțial însorit
Arieşeni: minime de -1 grad Celsius, maxime de 3 grade Celsius; nori și soare
Cugir: minime de 1 grad Celsius, maxime de 9 grade Celsius; nori și soare
Vremea în Alba: Marți, 9 decembrie
Alba Iulia: minime de 3 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; înnorare urmată de cer senin
Sebeș: minime de 2 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; înnorare urmată de cer senin
Șugag: minime de 0 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; înnorare urmată de cer senin
Oaşa: minime de 2 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; noros
Aiud: minime de 2 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; nori joși
Blaj: minime de 2 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; nori joși
Ocna Mureş: minime de 3 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; nori joși
Zlatna: minime de 3 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; înnorare urmată de cer senin
Abrud: minime de 2 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; înnorare urmată de cer senin
Câmpeni: minime de 2 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; înnorare urmată de cer senin
Arieşeni: minime de 1 grad Celsius, maxime de 4 grade Celsius; noros
Cugir: minime de 2 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; înnorare urmată de cer senin
Vremea în Alba: Miercuri, 10 decembrie
Alba Iulia: minime de 2 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; noros
Sebeș: minime de 2 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; noros
Șugag: minime de 2 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; noros
Oaşa: minime de 3 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; noros
Aiud: minime de 1 grad Celsius, maxime de 8 grade Celsius; noros
Blaj: minime de 1 grad Celsius, maxime de 8 grade Celsius; noros
Ocna Mureş: minime de 3 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; înnorare urmată de cer senin
Zlatna: minime de 4 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; noros
Abrud: minime de 1 grad Celsius, maxime de 11 grade Celsius; noros
Câmpeni: minime de 1 grad Celsius, maxime de 11 grade Celsius; noros
Arieşeni: minime de 3 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; noros
Cugir: minime de 2 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; noros
Vremea în Alba: Joi, 11 decembrie
Alba Iulia: minime de 1 grad Celsius, maxime de 9 grade Celsius; nori și soare
Sebeș: minime de 1 grad Celsius, maxime de 9 grade Celsius; nori și soare
Șugag: minime de 0 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; parțial însorit
Oaşa: minime de 1 grad Celsius, maxime de 9 grade Celsius; nori și soare
Aiud: minime de 0 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; nori și soare
Blaj: minime de 0 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; nori și soare
Ocna Mureş: minime de 0 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; nori și soare
Zlatna: minime de 3 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; parțial însorit
Abrud: minime de -2 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius; nori și soare
Câmpeni: minime de -2 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius; nori și soare
Arieşeni: minime de 1 grad Celsius, maxime de 8 grade Celsius; parțial însorit
Cugir: minime de 1 grad Celsius, maxime de 9 grade Celsius; nori și soare
Vremea în Alba: Vineri, 12 decembrie
Alba Iulia: minime de 0 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; nori și soare
Sebeș: minime de 0 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; nori și soare
Șugag: minime de -2 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; însorit
Oaşa: minime de -1 grad Celsius, maxime de 7 grade Celsius; soare
Aiud: minime de -1 grad Celsius, maxime de 7 grade Celsius; noros
Blaj: minime de -1 grad Celsius, maxime de 7 grade Celsius; noros
Ocna Mureş: minime de 0 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; nori joși
Zlatna: minime de 0 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; însorit spre parțial noros
Abrud: minime de -3 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; soare
Câmpeni: minime de -3 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; soare
Arieşeni: minime de -1 grad Celsius, maxime de 6 grade Celsius; însorit
Cugir: minime de 0 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; nori și soare
Vremea în Alba: Sâmbătă, 13 decembrie
Alba Iulia: minime de -2 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; nori și soare
Sebeș: minime de -2 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; parțial însorit
Șugag: minime de -2 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; soare
Oaşa: minime de -1 grad Celsius, maxime de 6 grade Celsius; soare
Aiud: minime de -3 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; parțial însorit
Blaj: minime de -3 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; parțial însorit
Ocna Mureş: minime de -1 grad Celsius, maxime de 5 grade Celsius; nori joși
Zlatna: minime de -1 grad Celsius, maxime de 6 grade Celsius; însorit
Abrud: minime de -4 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; soare
Câmpeni: minime de -4 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; soare
Arieşeni: minime de 0 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; soare
Cugir: minime de -2 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; parțial însorit
Vremea în Alba: Duminică, 14 decembrie
Alba Iulia: minime de -2 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; parțial însorit
Sebeș: minime de -2 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; după un început noros, soarele revine
Șugag: minime de -3 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; parțial însorit
Oaşa: minime de 0 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; soare
Aiud: minime de -3 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; parțial însorit
Blaj: minime de -3 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; parțial însorit
Ocna Mureş: minime de -2 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; parțial însorit
Zlatna: minime de -2 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; parțial însorit
Abrud: minime de -3 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; însorit
Câmpeni: minime de -3 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; însorit
Arieşeni: minime de 1 grad Celsius, maxime de 5 grade Celsius; soare
Cugir: minime de -2 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; după un început noros, revine soarele
sursa: accuweather.com
