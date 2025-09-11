Eveniment
Vremea în Alba în weekend 12-14 septembrie: de la furtuni izolate la după-amieze însorite. Prognoza meteo în localități din județ
Vremea în Alba în weekend 12-14 septembrie: de la furtuni izolate la după-amieze însorite. Prognoza meteo în localități din județ. În acest weekend toamna își intră treptat în drepturi. Vremea va fi schimbătoare și capricioasă. Vor fi perioade cu averse și furtuni izolate, dar și perioade cu cer senin și temperaturi plăcute, apropiate de valorile normale ale lunii septembrie.
Chiar dacă temperaturile vor scădea ușor față de zilele anterioare, acestea se vor menține în limite normale pentru perioada de început de toamnă. Minimele se vor situa între 14–15 grade Celsius în zonele joase și 10–11 grade la munte, iar maximele nu vor depăși 26 de grade Celsius.
Citește și Vremea până în 6 octombrie. Temperaturi neobișnuite, perioade cu ploi și furtuni. Prognoza meteo pe 4 săptămâni
Vineri, 12 septembrie: ploile și furtunile scurte își fac simțită prezența în mai multe localități din județ. Maximele vor fi cuprinse între 15 și 23 de grade Celsius.
Sâmbătă, 13 septembrie: chiar dacă dimineața cerul va fi acoperit de nori, spre prânz se înseninează, Temperaturile maxime vor ajunge până la 26 de grade.
Duminică, 14 septembrie: Vor alterna perioadele de soare cu nori. sunt anunțate averse, în special în zonele de munte.
Vremea de weekend în Alba: Vineri, 12 septembrie
Alba Iulia: minime de 15 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; câteva averse
Sebeș: minime de 14 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; ploaie scurtă
Șugag: minime de 11 grade Celsius, maxime de 19 grade Celsius; o furtună în unele zone
Oaşa: minime de 10 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; averse scurte
Aiud: minime de 13 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; câteva averse
Blaj: minime de 13 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; câteva averse
Ocna Mureş: minime de 13 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; averse, mai ales dimineața
Zlatna: minime de 14 grade Celsius, maxime de 21 grade Celsius; câteva averse
Abrud: minime de 11 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; câteva averse scurte
Câmpeni: minime de 11 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; câteva averse scurte
Arieşeni: minime de 12 grade Celsius, maxime de 18 grade Celsius; câteva averse, în special dimineața
Cugir: minime de 14 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; ploaie scurtă
Vremea de weekend în Alba: Sâmbătă, 13 septembrie
Alba Iulia: minime de 14 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; înnorare, urmată de cer senin
Sebeș: minime de 14 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; predominant noros
Șugag: minime de 12 grade Celsius, maxime de 21 grade Celsius; una sau două averse scurte
Oaşa: minime de 11 grade Celsius, maxime de 18 grade Celsius; noros
Aiud: minime de 14 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; înnorare urmată de cer senin
Blaj: minime de 14 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; înnorare urmată de cer senin
Ocna Mureş: minime de 14 grade Celsius, maxime de 25 grade Celsius; înnorare urmată de cer senin
Zlatna: minime de 15 grade Celsius, maxime de 25 grade Celsius; nori și soare
Abrud: minime de 12 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; o furtună în unele zone
Câmpeni: minime de 12 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; o furtună în unele zone
Arieşeni: minime de 13 grade Celsius, maxime de 20 grade Celsius; câteva averse scurte
Cugir: minime de 14 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; predominant noros
Vremea de weekend în Alba: Duminică, 14 septembrie
Alba Iulia: minime de 15 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; soare printre nori înalți
Sebeș: minime de 15 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; soare printre nori înalți
Șugag: minime de 11 grade Celsius, maxime de 20 grade Celsius; predominant noros
Oaşa: minime de 8 grade Celsius, maxime de 18 grade Celsius; câteva averse sau furtuni
Aiud: minime de 14 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; soare printre nori înalți
Blaj: minime de 14 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; soare printre nori înalți
Ocna Mureş: minime de 14 grade Celsius, maxime de 25 grade Celsius; o aversă
Zlatna: minime de 14 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; predominant noros
Abrud: minime de 12 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; predominant noros
Câmpeni: minime de 12 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; predominant noros
Arieşeni: minime de 9 grade Celsius, maxime de 18 grade Celsius; predominant noros
Cugir: minime de 15 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; soare printre nori înalți
sursa: accuweather.com
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News
ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.