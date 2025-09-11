Connect with us

Vremea în Alba în weekend 12-14 septembrie: de la furtuni izolate la după-amieze însorite. Prognoza meteo în localități din județ

vremea in alba vremea in weekend

Vremea în Alba în weekend 12-14 septembrie: de la furtuni izolate la după-amieze însorite. Prognoza meteo în localități din județ. În acest weekend toamna își intră treptat în drepturi. Vremea va fi schimbătoare și capricioasă. Vor fi perioade cu averse și furtuni izolate, dar și perioade cu cer senin și temperaturi plăcute, apropiate de valorile normale ale lunii septembrie.

Chiar dacă temperaturile vor scădea ușor față de zilele anterioare, acestea se vor menține în limite normale pentru perioada de început de toamnă. Minimele se vor situa între 14–15 grade Celsius în zonele joase și 10–11 grade la munte, iar maximele nu vor depăși 26 de grade Celsius.

Vineri, 12 septembrie: ploile și furtunile scurte își fac simțită prezența în mai multe localități din județ. Maximele vor fi cuprinse între 15 și 23 de grade Celsius.

Sâmbătă, 13 septembrie: chiar dacă dimineața cerul va fi acoperit de nori, spre prânz se înseninează, Temperaturile maxime vor ajunge până la 26 de grade.

Duminică, 14 septembrie: Vor alterna perioadele de soare cu nori. sunt anunțate averse, în special în zonele de munte.

Vremea de weekend în Alba: Vineri, 12 septembrie

Alba Iulia: minime de 15 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; câteva averse

Sebeș: minime de 14 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; ploaie scurtă

Șugag: minime de 11 grade Celsius, maxime de 19 grade Celsius; o furtună în unele zone

Oaşa: minime de 10 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; averse scurte

Aiud: minime de 13 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; câteva averse

Blaj: minime de 13 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; câteva averse

Ocna Mureş: minime de 13 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; averse, mai ales dimineața

Zlatna: minime de 14 grade Celsius, maxime de 21 grade Celsius; câteva averse

Abrud: minime de 11 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; câteva averse scurte

Câmpeni: minime de 11 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; câteva averse scurte

Arieşeni: minime de 12 grade Celsius, maxime de 18 grade Celsius; câteva averse, în special dimineața

Cugir: minime de 14 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; ploaie scurtă

Vremea de weekend în Alba: Sâmbătă, 13 septembrie

Alba Iulia: minime de 14 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; înnorare, urmată de cer senin

Sebeș: minime de 14 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; predominant noros

Șugag: minime de 12 grade Celsius, maxime de 21 grade Celsius; una sau două averse scurte

Oaşa: minime de 11 grade Celsius, maxime de 18 grade Celsius; noros

Aiud: minime de 14 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; înnorare urmată de cer senin

Blaj: minime de 14 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; înnorare urmată de cer senin

Ocna Mureş: minime de 14 grade Celsius, maxime de 25 grade Celsius; înnorare urmată de cer senin

Zlatna: minime de 15 grade Celsius, maxime de 25 grade Celsius; nori și soare

Abrud: minime de 12 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; o furtună în unele zone

Câmpeni: minime de 12 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; o furtună în unele zone

Arieşeni: minime de 13 grade Celsius, maxime de 20 grade Celsius; câteva averse scurte

Cugir: minime de 14 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; predominant noros

Vremea de weekend în Alba: Duminică, 14 septembrie

Alba Iulia: minime de 15 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; soare printre nori înalți

Sebeș: minime de 15 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; soare printre nori înalți

Șugag: minime de 11 grade Celsius, maxime de 20 grade Celsius; predominant noros

Oaşa: minime de 8 grade Celsius, maxime de 18 grade Celsius; câteva averse sau furtuni

Aiud: minime de 14 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; soare printre nori înalți

Blaj: minime de 14 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; soare printre nori înalți

Ocna Mureş: minime de 14 grade Celsius, maxime de 25 grade Celsius; o aversă

Zlatna: minime de 14 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; predominant noros

Abrud: minime de 12 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; predominant noros

Câmpeni: minime de 12 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; predominant noros

Arieşeni: minime de 9 grade Celsius, maxime de 18 grade Celsius; predominant noros

Cugir: minime de 15 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; soare printre nori înalți

sursa: accuweather.com

