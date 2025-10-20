Vremea până în 2 noiembrie: schimbare radicală a condițiilor meteo. Prognoza în Transilvania și în celelalte regiuni

Vremea până în 2 noiembrie: meteorologii anunță variații de temperatură ce vor caracteriza o schimbare radicală a condițiilor meteo. După câteva zile reci, vremea se va încălzi, apoi se va răci brusc. Apoi vor fi în continuare alternanțe de temperatură de la o zi la alta.

În ceea ce privește precipitațiile, probabilitatea mai mare de ploi va fi în intervalul 25-29 octombrie.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a prezentat prognoza de vreme pentru următoarele două săptămâni, în Transilvania și în celelalte regiuni din țară.

Vremea până în 2 noiembrie: Transilvania

Valorile termice diurne vor fi în creștere până spre weekend, apoi vor marca o scădere ușoară si treptată. Temperaturile vor crește de la valori de 9-12 grade spre maxime de 17-20 de grade în data de 24 octombrie.

Apoi vor scădea spre medii de 9-14 grade, valori în general ce se vor menține și în următoarea săptămână cu mici alternanțe de la o zi la alta.

Temperaturile nocturne vor crește de asemnea de la valori în general negative în prima noapte spre medii de 4-8 grade.

În cea de-a doua săptămână, minimele nu vor avea variații semnificative de la o zi la alta, iar în medie se vor situa între 0 și 5 grade.

Primele patru zile vor fi lipsite de precipitații, după care temporar va ploua. Probabilitatea mai mare se va menține în intervalul 25-29 octombrie, când local și cantitățile vor putea fi mai însemnate.

Vremea până în 2 noiembrie: La munte

Regimul termic, atât cel diurn cât și cel nocturn, vor avea o tendință de creștere în intervalul 20-25 octombrie. Vor fi medii ale valorilor maxime de la 6 spre 12 grade și ale minimelor ce debutează cu -6…-4 grade și ajung la 4-6 grade.

După această perioadă se va răci. În data de 28 octombrie, maximele vor scădea spre 4-6 grade și minimele spre -2-0 grade. Până la sfârșitul celei de a doua săptămâni nu vor mai varia semnificativ.

Temporar vor fi precipitații, izolate și slabe cantitativ, dar cu o probabilitate mai mare în intervalul 25-30 octombrie. Aria precipitațiilor se va extinde și vor mai crește în intensitate.

Vremea până în 2 noiembrie: Banat

În prima săptămână valorile termice diurne vor fi în creștere treptată de la o zi la alta spre valori mai ridicate decât mediile multianuale specifice perioadei.

La începutul intervalului vor fi în medie 14-17 grade, apoi 22-26 de grade în data de 25 octombrie. Ulterior vor scădea spre medii de 16-20 de grade.

În cea de-a doua săptămână nu vor mai fi variații termice semnificative: mediile se vor situa între 13 și 18 grade.

În prima săptămână, temperaturile nocturne vor fi treptat în creștere de la valori medii de 2-5 grade în prima noapte, respectiv 20 spre 21 octombrie spre minime medii de 8-12 grade.

În cea de-a doua săptămână nopțile vor fi mai reci, cu valori ușor sub cele specifice perioadei, cuprinse între 2 și 6 grade.

Probabilitatea de ploaie va fi mai ridicată în intervalul 24-28 octombrie.

Vremea până în 2 noiembrie: Crișana

În primele zilei, valorile termice diurne vor fi în creștere spre valori peste cele specifice perioadei. În data de 23 octombrie temperaturile maxime vor fi în medie de 18-22 de grade. Ulterior acestea vor scădea până la finalul primei săptămâni spre valori de 12-16 grade.

În debutul celei de a doua săptămâni vor continua să scadă ușor, apoi vor mai crește. În general se vor situa la valori medii cuprinse între 10 și 17 grade.

Minimele nocturne vor fi mai scăzute decât în mod obișnuit la începutul intervalului, dar treptat vor crește spre valori în medie de 9-12 grade în noaptea de 23 spre 24 octombrie. Apoi vor fi în scădere până spre finalul primei săptămâni la valori medii de 4-8 grade.

În săptămâna următoare temperaturile minime nu vor avea variații semnificative și se vor situa, în medie, la valori cuprinse între 2 și 6 grade.

Din a doua parte a primei săptămâni temporar va ploua, dar cu o probabilitate mai mare în intervalul 24-28 octombrie, când, pe alocuri, vor fi posibile cantități mai însemnate.

Vremea până în 2 noiembrie: Maramureș

Temperaturile maxime vor fi în creștere în primele patru zile de la valori în medie de 9-13 grade spre 17-19 grade. Apoi vor marca o scădere treptată până la valori în medie de 12-15 grade.

În cea de-a doua săptămână, valorile termice diurne nu vor avea variații semnificative și se vor situa în general la valori de 10-16 grade.

Minimele nocturne vor fi mai scăzute decât în mod obișnuit în această perioadă la începutul intervalului. Vor crește treptat spre valori medii de 8-.10 grade în noaptea de 23 spre 24 octombrie. Apoi vor fi în scădere spre minime de 3-7 grade.

În săptămâna următoare temperaturile minime se vor situa în medie între 0 și 5 grade.

Din a doua parte a săptămânii temporar va ploua, dar cu o probabilitate mai mare în intervalul 24-29 octombrie, când pe alocuri vor fi posibile cantități mai însemnate.

Vremea până în 2 noiembrie: Moldova

Valorile termice diurne vor fi în creștere de la valori sub mediile multianuale 10-12 grade spre valori în general de 17-22 de grade în weekend. Apoi vor scădea treptat: în marea lor majoritate se vor încadra între 10 și 15 grade.

Temperaturile nocturne vor crește de la valori în jurul a 0 grade în prima noapte spre valori regionale medii de 6-10 grade (valori termice normale sau ușor peste cele specifice perioade).

În cea de-a doua săptămână, minimele nu vor avea variații semnificative de la o zi la alta, iar în medie se vor situa între 2 și 6 grade.

Primele patru zile vor fi lipsite de precipitații, iar temporar va ploua. Probabilitatea mai mare se va menține în intervalul 25-29 octombrie, când acestea se vor semnala pe arii mai extinse și vor fi posibile pe alocuri cantități mai însemnate de precipitații.

Vremea până în 2 noiembrie: Dobrogea

În prima săptămână de prognoză valorile termice vor crește de la o zi la alta. Vor evolua de la valori ușor sub cele specifice, în medie 13-15 grade, până spre valori cu mult peste cele normale datei. Maximele regionale vor fi de 20-25 de grade.

La începutul celei de-a doua săptămâni vor scădea spre valori în medie de 14-18 grade, valori ce se vor menține și în zilele următoare.

În prima noapte minimele vor fi mai coborâte decât mediile climatologice și se vor încadra în general între 3 și 7 grade, ușor mai ridicate pe litoral, ulterior acestea vor crește treptat spe valori la nivel regional de 12-16 grade.

În săptămâna următoare, la început se va răci ușor, apoi nu vor mai fi variații semnificative, astfel că temperaturile minime se vor situa între 5 și 9 grade.

În primele zile trecător și izolat vor fi posibile ploi slabe. Probabilitatea mai ridicată va fi în intervalul 27-29 octombrie, când acestea se vor semnala pe arii mai extinse.

Vremea până în 2 noiembrie: Muntenia

Vremea se va încălzi treptat până în data de 25 octombrie. Maximele vor crește de la medii de 14-16 grade, spre 20-22 de grade, iar minimele de la 2-4 grade, până la 8-10 grade.

După această dată se va răci, astfel că, maximele vor ajunge la 14-16 grade, iar minimele la 4-6 grade mediat regional în data de 28 octombrie. Până la finalul intervalului de prognoză nu vor mai fi variații semnificative.

Probabilitatea de ploaie va fi mai ridicată în intervalul 26-30 octombrie.

Vremea până în 2 noiembrie: Oltenia

Până în data de 25 octombrie, valorile termice vor crește constant, astfel că media maximelor va fi între 14 și 22 de grade și a minimelor între 2 și 10 grade.

Ulterior, vremea va intra într-un proces de răcire, ce va determina valori termice diurne de 14 grade și nocturne de 4 grade, mediat regional. Până la finalul intervalului se vor menține în jurul acestor valori.

Ploi pe arii mai extinse și posibil mai însemnate cantitativ se vor semnala cu o probabilitate mai mare în intervalul 25-30 octombrie.

